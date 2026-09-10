Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Пылесос
Цвет
серый
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
1.2
Потребляемая мощность, Вт
1000
Длина сетевого шнура
5
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 640 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 413148
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Описание товара Пылесос вертикальный Starwind SCH1250 1000Вт бирюзовый/серый
Вертикальный пылесос StarWind — это отличное решение для быстрой и эффективной сухой уборки в вашем доме. С мощностью в 1000 Вт, этот пылесос обеспечивает надежную производительность и повышенную эффективность всасывания. Прочная цельная труба всасывания гарантирует долговечность и стабильность в работе.
Удобный контейнерный тип пылесборника объемом 1,2 литра позволяет легко опустошать собранную пыль и мусор, избегая необходимости приобретать заменяемые мешки. Пылесос работает от сети, а 5-метровый шнур обеспечивает удобство перемещения по комнате без частой смены розеток.
С весом всего 2,8 кг и низким уровнем шума в 68 дБ, StarWind делает уборку комфортной и нетрудной, не напрягая слух и сохраняя легкость управления. Элегантный серый цвет гармонично впишется в интерьер любой квартиры или офиса.
StarWind — это бренд, который заботится о качестве и удобстве, предлагая надежные решения для вашего дома.
Вертикальный пылесос StarWind — это отличное решение для быстрой и эффективной сухой уборки в вашем доме. С мощностью в 1000 Вт, этот пылесос обеспечивает надежную производительность и повышенную эффективность всасывания. Прочная цельная труба всасывания гарантирует долговечность и стабильность в работе.
Удобный контейнерный тип пылесборника объемом 1,2 литра позволяет легко опустошать собранную пыль и мусор, избегая необходимости приобретать заменяемые мешки. Пылесос работает от сети, а 5-метровый шнур обеспечивает удобство перемещения по комнате без частой смены розеток.
С весом всего 2,8 кг и низким уровнем шума в 68 дБ, StarWind делает уборку комфортной и нетрудной, не напрягая слух и сохраняя легкость управления. Элегантный серый цвет гармонично впишется в интерьер любой квартиры или офиса.
StarWind — это бренд, который заботится о качестве и удобстве, предлагая надежные решения для вашего дома.
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