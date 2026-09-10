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Пылесос вертикальный Starwind SCH1310 1000Вт красный/черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пылесос вертикальный Starwind SCH1310 1000Вт красный/черный

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Пылесос вертикальный Starwind SCH1310 1000Вт красный/черный - фото 1
Пылесос вертикальный Starwind SCH1310 1000Вт красный/черный - фото 2
Пылесос вертикальный Starwind SCH1310 1000Вт красный/черный - фото 3
Пылесос вертикальный Starwind SCH1310 1000Вт красный/черный - фото 4
Пылесос вертикальный Starwind SCH1310 1000Вт красный/черный - фото 5
Пылесос вертикальный Starwind SCH1310 1000Вт красный/черный - фото 6
Пылесос вертикальный Starwind SCH1310 1000Вт красный/черный - фото 7
Пылесос вертикальный Starwind SCH1310 1000Вт красный/черный - фото 8
Пылесос вертикальный Starwind SCH1310 1000Вт красный/черный - фото 9
Пылесос вертикальный Starwind SCH1310 1000Вт красный/черный - фото 10
Пылесос вертикальный Starwind SCH1310 1000Вт красный/черный - фото 11
Пылесос вертикальный Starwind SCH1310 1000Вт красный/черный - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вертикальные пылесосы
Основной цвет
черный
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
0.6 л
Источник питания
сеть
Потребляемая мощность, Вт
1000
Длина сетевого шнура
5
  • Пылесос вертикальный Starwind SCH1310 1000Вт красный/черный - фото 1
  • Пылесос вертикальный Starwind SCH1310 1000Вт красный/черный - фото 2
  • Пылесос вертикальный Starwind SCH1310 1000Вт красный/черный - фото 3
  • Пылесос вертикальный Starwind SCH1310 1000Вт красный/черный - фото 4
  • Пылесос вертикальный Starwind SCH1310 1000Вт красный/черный - фото 5
  • Пылесос вертикальный Starwind SCH1310 1000Вт красный/черный - фото 6
  • Пылесос вертикальный Starwind SCH1310 1000Вт красный/черный - фото 7
  • Пылесос вертикальный Starwind SCH1310 1000Вт красный/черный - фото 8
  • Пылесос вертикальный Starwind SCH1310 1000Вт красный/черный - фото 9
  • Пылесос вертикальный Starwind SCH1310 1000Вт красный/черный - фото 10
  • Пылесос вертикальный Starwind SCH1310 1000Вт красный/черный - фото 11
  • Пылесос вертикальный Starwind SCH1310 1000Вт красный/черный - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-51%
2 910 руб.  5 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 413146
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Характеристики

Бренд
StarWind
Тип товара
Вертикальные пылесосы
Труба всасывания
телескопическая
Основной цвет
черный
Комплектация
комплект насадок, документация
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
0.6 л
Регулятор мощности
нет
Дополнительные функции
2 насадки, индикатор заполнения пылесборника
Источник питания
сеть
Потребляемая мощность, Вт
1000
Длина сетевого шнура
5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х33х11
Вес, кг.
2.75

Описание товара Пылесос вертикальный Starwind SCH1310 1000Вт красный/черный

Как же бывает утомительно каждый раз тянуть за собой огромный корпус пылесоса, особенно, если уборка планировалась не генеральная, а текущая для поддержания чистоты в доме. Ручной пылесос STARWIND SCH1310 позволит избежать уймы неудобств, связанных с классическими пылесосами и превратит ежедневную уборку в приятный процесс. Принцип работы такой модели довольно прост. Конструкция состоит из телескопической трубки и насадки, которая встречается в большинстве классических моделей. Но соединяется ручка не со шлангом, а непосредственно с самим корпусом пылесоса. Все элементы конструкции продуманы до мелочей.



Теги товара: для сухой уборки

Отзывы о товаре Пылесос вертикальный Starwind SCH1310 1000Вт красный/черный




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Характеристики
Бренд
StarWind
Тип товара
Вертикальные пылесосы
Труба всасывания
телескопическая
Основной цвет
черный
Комплектация
комплект насадок, документация
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
0.6 л
Регулятор мощности
нет
Дополнительные функции
2 насадки, индикатор заполнения пылесборника
Источник питания
сеть
Потребляемая мощность, Вт
1000
Развернуть
Длина сетевого шнура
5
Страна производитель
Китай
Описание
Как же бывает утомительно каждый раз тянуть за собой огромный корпус пылесоса, особенно, если уборка планировалась не генеральная, а текущая для поддержания чистоты в доме. Ручной пылесос STARWIND SCH1310 позволит избежать уймы неудобств, связанных с классическими пылесосами и превратит ежедневную уборку в приятный процесс. Принцип работы такой модели довольно прост. Конструкция состоит из телескопической трубки и насадки, которая встречается в большинстве классических моделей. Но соединяется ручка не со шлангом, а непосредственно с самим корпусом пылесоса. Все элементы конструкции продуманы до мелочей.


Теги товара: для сухой уборки
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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