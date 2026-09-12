Пылесос для удаления пылевых клещей Xiaomi Dust Mite Vacuum Cleaner Pro (BHR8943EU)
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Характеристики
Тип товара
Вертикальные пылесосы
Цвет
белый
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.5
Потребляемая мощность, Вт
400
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 380 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 695599
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Вертикальные пылесосы
Цвет
белый
Комплектация
пылесос, контейнер для пыли, документация, чистящая щетка, упаковка
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.5
Регулятор мощности
на ручке
Функциональные особенности
УФ лампа, ультразвук
Уровень шума
78
Потребляемая мощность, Вт
400
Емкость аккумуляторов, mAh
0
Станция для хранения
Нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х28х16
Вес, кг.
2.89
Описание товара Пылесос для удаления пылевых клещей Xiaomi Dust Mite Vacuum Cleaner Pro (BHR8943EU)
Пылесос Xiaomi Dust Mite Vacuum Cleaner Pro EU предназначен для ежедневной уборки и поддержания чистоты разных поверхностей. Классический пылесос – универсальный вариант для тщательной очистки как твердых напольных покрытий, так и ковров.
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Теги товара: для сухой уборки
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Вертикальные пылесосы
Цвет
белый
Комплектация
пылесос, контейнер для пыли, документация, чистящая щетка, упаковка
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.5
Регулятор мощности
на ручке
Функциональные особенности
УФ лампа, ультразвук
Уровень шума
78
Потребляемая мощность, Вт
400
Емкость аккумуляторов, mAh
0
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Станция для хранения
Нет
Страна производитель
Китай
Пылесос Xiaomi Dust Mite Vacuum Cleaner Pro EU предназначен для ежедневной уборки и поддержания чистоты разных поверхностей. Классический пылесос – универсальный вариант для тщательной очистки как твердых напольных покрытий, так и ковров.
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, Makita, Deerma, Dreame, StarWind, беспроводные, моющий беспроводной с самоочисткой, моющие, моющий с паром, моющий с самоочисткой, моющий Dreame
Теги товара: для сухой уборки
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Теги товара: для сухой уборки
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