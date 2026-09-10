Пылесос вертикальный Makita DCL180Z
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Характеристики
Тип товара
Вертикальные пылесосы
Цвет
синий
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.65
Питание
от аккумулятора
Потребляемая мощность, Вт
0
Мощность всасывания
30 Вт
Время работы от аккумулятора, мин
0
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 160 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 436895
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Вертикальные пылесосы
Труба всасывания
цельная
Цвет
синий
Комплектация
Насадка для уборки пола, щелевая насадка, удлинительная трубка, фильтр, предфильтр, коробка
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.65
Питание
от аккумулятора
Потребляемая мощность, Вт
0
Мощность всасывания
30 Вт
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
0
Время работы от аккумулятора, мин
0
Станция для хранения
Нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
68х28х18
Вес, кг.
1.5
Описание товара Пылесос вертикальный Makita DCL180Z
Пылесос предназначен для сухой уборки машины, дома, квартиры. Легкий пылесос с удобным хватом и высокой маневренностью. Двойной фильтр для тщательной очистки воздуха. ВНИМАНИЕ: Аккумулятор и зарядное устройство не входят в комплект поставки!
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Теги товара: для сухой уборки
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Вертикальные пылесосы
Труба всасывания
цельная
Цвет
синий
Комплектация
Насадка для уборки пола, щелевая насадка, удлинительная трубка, фильтр, предфильтр, коробка
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.65
Питание
от аккумулятора
Потребляемая мощность, Вт
0
Мощность всасывания
30 Вт
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Развернуть
Емкость аккумуляторов, mAh
0
Время работы от аккумулятора, мин
0
Станция для хранения
Нет
Страна производитель
Китай
Пылесос предназначен для сухой уборки машины, дома, квартиры. Легкий пылесос с удобным хватом и высокой маневренностью. Двойной фильтр для тщательной очистки воздуха. ВНИМАНИЕ: Аккумулятор и зарядное устройство не входят в комплект поставки!
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, Makita, Deerma, Dreame, StarWind, беспроводные, моющий беспроводной с самоочисткой, моющие, моющий с паром, моющий с самоочисткой, моющий Dreame
Теги товара: для сухой уборки
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, Makita, Deerma, Dreame, StarWind, беспроводные, моющий беспроводной с самоочисткой, моющие, моющий с паром, моющий с самоочисткой, моющий Dreame
Теги товара: для сухой уборки
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