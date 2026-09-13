Пылесос ручной Karcher CVH 2 70Вт белый/черный
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Пылесос ручной
Основной цвет
белый
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
0.15 л
Источник питания
аккумулятор
Потребляемая мощность, Вт
70
Мощность всасывания, Вт
70 Вт
Время работы от аккумулятора
10 мин
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 350 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 706582
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Пылесос ручной
Труба всасывания
цельная
Основной цвет
белый
Комплектация
пылесос, блок питания, документация, насадка
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
0.15 л
Регулятор мощности
на ручке
Дополнительные функции
моющиеся пылесборник и фильтр
Уровень шума
78
Источник питания
аккумулятор
Потребляемая мощность, Вт
70
Мощность всасывания, Вт
70 Вт
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
2000
Время работы от аккумулятора
10 мин
Время зарядки
240 мин
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х12х12
Вес, кг.
1.2
Описание товара Пылесос ручной Karcher CVH 2 70Вт белый/черный
Ручной пылесос Karcher CVH 2 - это эффективное решение для уборки дома и автомобиля. Он оснащен насадкой 2 в 1 и HEPA фильтром, что позволяет легко и тщательно удалять пыль, крошки, волосы и другой мусор с пола, мебели и салона автомобиля.
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Теги товара: для сухой уборки
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Пылесос ручной
Труба всасывания
цельная
Основной цвет
белый
Комплектация
пылесос, блок питания, документация, насадка
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
0.15 л
Регулятор мощности
на ручке
Дополнительные функции
моющиеся пылесборник и фильтр
Уровень шума
78
Источник питания
аккумулятор
Развернуть
Потребляемая мощность, Вт
70
Мощность всасывания, Вт
70 Вт
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
2000
Время работы от аккумулятора
10 мин
Время зарядки
240 мин
Страна производитель
Китай
Ручной пылесос Karcher CVH 2 - это эффективное решение для уборки дома и автомобиля. Он оснащен насадкой 2 в 1 и HEPA фильтром, что позволяет легко и тщательно удалять пыль, крошки, волосы и другой мусор с пола, мебели и салона автомобиля.
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, Makita, Deerma, Dreame, StarWind, беспроводные, моющий беспроводной с самоочисткой, моющие, моющий с паром, моющий с самоочисткой, моющий Dreame
Теги товара: для сухой уборки
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, Makita, Deerma, Dreame, StarWind, беспроводные, моющий беспроводной с самоочисткой, моющие, моющий с паром, моющий с самоочисткой, моющий Dreame
Теги товара: для сухой уборки
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