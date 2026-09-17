Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пылесос
Цвет
серый
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.9
Питание
от аккумулятора
Потребляемая мощность, Вт
420
Мощность всасывания
240 Вт
Время работы от аккумулятора, мин
45
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 030 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 748213
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Основной блок, труба, моторизованная щетка, щелевая насадка, мини?щетка, зарядная база, адаптер питания
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.9
Регулятор мощности
на ручке
Функциональные особенности
Турборежим, циклонная система, HEPA?фильтр, подсветка рабочей зоны
Уровень шума
78
Питание
от аккумулятора
Потребляемая мощность, Вт
420
Мощность всасывания
240 Вт
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
2500
Время работы от аккумулятора, мин
45
Станция для хранения
есть
Время зарядки, ч
4
Длина сетевого шнура
1.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х33х20
Вес, кг.
6
Описание товара Вертикальный пылесос 10S GRAY 5504ABCD U12PRO HONOR CHOICE
Вертикальный пылесос Honor в сером цвете сочетает удобство аккумуляторного питания и практичность контейнерной системы сбора пыли. Модель предназначена для сухой уборки, а вместительный пылесборник объёмом 0,9 л позволяет реже заниматься его очисткой.
Потребляемая мощность 420 Вт помогает эффективно справляться с повседневной уборкой, а регулятор мощности на ручке позволяет быстро настроить работу пылесоса под текущую задачу. Li-Ion аккумулятор ёмкостью 2500 мА·ч обеспечивает до 45 минут автономной работы — достаточно для полноценной уборки без привязки к розетке.
Составная труба всасывания делает конструкцию практичной в использовании и хранении. После уборки пылесос удобно разместить на предусмотренной станции. Уровень шума составляет 78 дБ.
Основной блок, труба, моторизованная щетка, щелевая насадка, мини?щетка, зарядная база, адаптер питания
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.9
Регулятор мощности
на ручке
Функциональные особенности
Турборежим, циклонная система, HEPA?фильтр, подсветка рабочей зоны
Уровень шума
78
Питание
от аккумулятора
Развернуть
Потребляемая мощность, Вт
420
Мощность всасывания
240 Вт
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
2500
Время работы от аккумулятора, мин
45
Станция для хранения
есть
Время зарядки, ч
4
Длина сетевого шнура
1.5
Страна производитель
Китай
Описание
Вертикальный пылесос Honor в сером цвете сочетает удобство аккумуляторного питания и практичность контейнерной системы сбора пыли. Модель предназначена для сухой уборки, а вместительный пылесборник объёмом 0,9 л позволяет реже заниматься его очисткой.
Потребляемая мощность 420 Вт помогает эффективно справляться с повседневной уборкой, а регулятор мощности на ручке позволяет быстро настроить работу пылесоса под текущую задачу. Li-Ion аккумулятор ёмкостью 2500 мА·ч обеспечивает до 45 минут автономной работы — достаточно для полноценной уборки без привязки к розетке.
Составная труба всасывания делает конструкцию практичной в использовании и хранении. После уборки пылесос удобно разместить на предусмотренной станции. Уровень шума составляет 78 дБ.
Вертикальный пылесос 10S GRAY 5504ABCD U12PRO HONOR CHOICE - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Вертикальный пылесос 10S GRAY 5504ABCD U12PRO HONOR CHOICE