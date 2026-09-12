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Пылесос для удаления пылевых клещей Xiaomi Dust Mite Vacuum Cleaner 2 (BHR8276EU) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пылесос для удаления пылевых клещей Xiaomi Dust Mite Vacuum Cleaner 2 (BHR8276EU)

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Пылесос для удаления пылевых клещей Xiaomi Dust Mite Vacuum Cleaner 2 (BHR8276EU) - фото 1
Пылесос для удаления пылевых клещей Xiaomi Dust Mite Vacuum Cleaner 2 (BHR8276EU) - фото 2
Пылесос для удаления пылевых клещей Xiaomi Dust Mite Vacuum Cleaner 2 (BHR8276EU) - фото 3
Пылесос для удаления пылевых клещей Xiaomi Dust Mite Vacuum Cleaner 2 (BHR8276EU) - фото 4
Пылесос для удаления пылевых клещей Xiaomi Dust Mite Vacuum Cleaner 2 (BHR8276EU) - фото 5
Пылесос для удаления пылевых клещей Xiaomi Dust Mite Vacuum Cleaner 2 (BHR8276EU) - фото 6
Пылесос для удаления пылевых клещей Xiaomi Dust Mite Vacuum Cleaner 2 (BHR8276EU) - фото 7
Пылесос для удаления пылевых клещей Xiaomi Dust Mite Vacuum Cleaner 2 (BHR8276EU) - фото 8
Пылесос для удаления пылевых клещей Xiaomi Dust Mite Vacuum Cleaner 2 (BHR8276EU) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пылесос
Цвет
белый
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.4
Потребляемая мощность, Вт
350
Мощность всасывания
170 Вт
  • Пылесос для удаления пылевых клещей Xiaomi Dust Mite Vacuum Cleaner 2 (BHR8276EU) - фото 1
  • Пылесос для удаления пылевых клещей Xiaomi Dust Mite Vacuum Cleaner 2 (BHR8276EU) - фото 2
  • Пылесос для удаления пылевых клещей Xiaomi Dust Mite Vacuum Cleaner 2 (BHR8276EU) - фото 3
  • Пылесос для удаления пылевых клещей Xiaomi Dust Mite Vacuum Cleaner 2 (BHR8276EU) - фото 4
  • Пылесос для удаления пылевых клещей Xiaomi Dust Mite Vacuum Cleaner 2 (BHR8276EU) - фото 5
  • Пылесос для удаления пылевых клещей Xiaomi Dust Mite Vacuum Cleaner 2 (BHR8276EU) - фото 6
  • Пылесос для удаления пылевых клещей Xiaomi Dust Mite Vacuum Cleaner 2 (BHR8276EU) - фото 7
  • Пылесос для удаления пылевых клещей Xiaomi Dust Mite Vacuum Cleaner 2 (BHR8276EU) - фото 8
  • Пылесос для удаления пылевых клещей Xiaomi Dust Mite Vacuum Cleaner 2 (BHR8276EU) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 920 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 691585
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Характеристики

Бренд
Xiaomi
Тип товара
Пылесос
Цвет
белый
Комплектация
пылесос, комплект насадок, аксессуары, документация, упаковка
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.4
Регулятор мощности
на ручке
Функциональные особенности
ультрафиолетовая лампа
Уровень шума
78
Потребляемая мощность, Вт
350
Мощность всасывания
170 Вт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
57х37х29
Вес, кг.
2.33

Описание товара Пылесос для удаления пылевых клещей Xiaomi Dust Mite Vacuum Cleaner 2 (BHR8276EU)

Вертикальный пылесос Xiaomi представляет собой стильное и функциональное устройство для домашней уборки. Этот белоснежный пылесос разработан для эффективной сухой уборки, обеспечивая мощность в 350 Вт. Работая от сети, он гарантирует стабильную и продолжительную работу, а благодаря контейнеру для сбора пыли емкостью 0,4 литра вы легко избавитесь от накопившегося мусора. Удобный регулятор мощности, расположенный на ручке, позволяет вам легко выбирать оптимальную силу всасывания для различных поверхностей. С весом всего 1,63 кг, этот пылесос невероятно легкий и маневренный, что делает уборку менее утомительной. Он также отличается относительно невысоким уровнем шума в 78 дБ, обеспечивая комфортную уборку даже в присутствии других людей. Удобный в эксплуатации и стильный по дизайну, вертикальный пылесос Xiaomi станет отличным помощником в вашем доме, сочетая в себе инновационные технологии и высокую практичность.



Теги товара: для сухой уборки

Отзывы о товаре Пылесос для удаления пылевых клещей Xiaomi Dust Mite Vacuum Cleaner 2 (BHR8276EU)




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Характеристики
Бренд
Xiaomi
Тип товара
Пылесос
Цвет
белый
Комплектация
пылесос, комплект насадок, аксессуары, документация, упаковка
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.4
Регулятор мощности
на ручке
Функциональные особенности
ультрафиолетовая лампа
Уровень шума
78
Потребляемая мощность, Вт
350
Мощность всасывания
170 Вт
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Страна производитель
Китай
Описание
Вертикальный пылесос Xiaomi представляет собой стильное и функциональное устройство для домашней уборки. Этот белоснежный пылесос разработан для эффективной сухой уборки, обеспечивая мощность в 350 Вт. Работая от сети, он гарантирует стабильную и продолжительную работу, а благодаря контейнеру для сбора пыли емкостью 0,4 литра вы легко избавитесь от накопившегося мусора. Удобный регулятор мощности, расположенный на ручке, позволяет вам легко выбирать оптимальную силу всасывания для различных поверхностей. С весом всего 1,63 кг, этот пылесос невероятно легкий и маневренный, что делает уборку менее утомительной. Он также отличается относительно невысоким уровнем шума в 78 дБ, обеспечивая комфортную уборку даже в присутствии других людей. Удобный в эксплуатации и стильный по дизайну, вертикальный пылесос Xiaomi станет отличным помощником в вашем доме, сочетая в себе инновационные технологии и высокую практичность.


Теги товара: для сухой уборки
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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