Пылесос вертикальный Makita DCL181FZ
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя: 1 год
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Пылесос вертикальный Makita DCL181FZ
Представляем вашему вниманию вертикальные пылесосы Makita — надежное и удобное решение для быстрой и эффективной уборки вашего дома. С весом всего 1,2 кг, эти пылесосы чрезвычайно легкие и маневренные, что позволяет им без труда справляться с уборкой разных поверхностей. Пылесосы оснащены контейнером для сбора пыли емкостью 0,65 л, обеспечивая простой и гигиеничный процесс опорожнения без необходимости в приобретении дополнительных пакетов. Благодаря зеленому цвету, устройства стильно выглядят и вписываются в любой интерьер. Устройства комплектуются современным Li-Ion аккумулятором, который обеспечивает длительное время работы без необходимости постоянной подзарядки. Пылесосы Makita ориентированы на сухую уборку, что делает их идеальными для уборки пыли и мелкого мусора. Составная труба всасывания и регулятор мощности на ручке делают использование пылесоса особенно удобным, так как вы можете легко адаптировать его под свои нужды. Несмотря на компактные размеры, пылесосы обладают мощным всасыванием, справляясь с уборкой любых участков. Питание от аккумулятора позволяет использовать пылесосы без привязки к электросети, обеспечивая максимальное удобство и свободу передвижения. Отсутствие станции для хранения компенсируется легкостью и компактностью, позволяя легко разместить пылесос даже в небольших пространствах. Выбирая вертикальные пылесосы Makita, вы получаете надежность и качество, подкрепленные репутацией известного бренда.
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, Makita, Deerma, Dreame, StarWind, беспроводные, моющий беспроводной с самоочисткой, моющие, моющий с паром, моющий с самоочисткой, моющий Dreame
Теги товара: для сухой уборки
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 6 050 руб.1513 руб. в СплитВертикальный пылесос 10I WHITE/GRAY 5504ABCC U12 HONOR CHOICE
-
В наличииЦена 7 030 руб.1758 руб. в СплитВертикальный пылесос 10S GRAY 5504ABCD U12PRO HONOR CHOICE
-
В наличииЦена 8 480 руб.2120 руб. в СплитПылесос беспроводной Makita CL 002 GZ03
-
В наличииЦена 9 950 руб.2488 руб. в СплитВертикальный пылесос (handstick) Bosch BBHF214R красный
-
В наличииЦена 12 420 руб.3105 руб. в СплитВертикальный пылесос (handstick) Bosch BCHF2MX20
-
В наличииЦена 15 320 руб.3830 руб. в СплитПылесос вертикальный Samsung VS15A6031R4/EV
-
В наличииЦена 17 480 руб.4370 руб. в СплитВертикальный пылесос WET AND DRY K20 Flex Reach TROUVER
-
В наличииЦена 26 750 руб.6688 руб. в СплитПылесос беспроводной Samsung VS20B75ACR5/EV
-
В наличииЦена 28 790 руб.7198 руб. в СплитПылесос беспроводной, моющий Samsung VS20B75ADR5/EV
-
В наличииЦена 31 520 руб.7880 руб. в СплитВертикальный пылесос Samsung VS20C8522TN/EV
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, Makita, Deerma, Dreame, StarWind, беспроводные, моющий беспроводной с самоочисткой, моющие, моющий с паром, моющий с самоочисткой, моющий Dreame
Теги товара: для сухой уборки
Отзывы о товаре Пылесос вертикальный Makita DCL181FZ