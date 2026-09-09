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Пылесос вертикальный Makita DCL181FZ купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пылесос вертикальный Makita DCL181FZ

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Пылесос вертикальный Makita DCL181FZ - фото 1
Пылесос вертикальный Makita DCL181FZ - фото 2
Пылесос вертикальный Makita DCL181FZ - фото 3
Пылесос вертикальный Makita DCL181FZ - фото 4
Пылесос вертикальный Makita DCL181FZ - фото 5
Пылесос вертикальный Makita DCL181FZ - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пылесос
Цвет
зеленый
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.65
Питание
от аккумулятора
Мощность всасывания
30 Вт
  • Пылесос вертикальный Makita DCL181FZ - фото 1
  • Пылесос вертикальный Makita DCL181FZ - фото 2
  • Пылесос вертикальный Makita DCL181FZ - фото 3
  • Пылесос вертикальный Makita DCL181FZ - фото 4
  • Пылесос вертикальный Makita DCL181FZ - фото 5
  • Пылесос вертикальный Makita DCL181FZ - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 480 руб. 
Начислим 56 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 199645
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Пылесос вертикальный Makita DCL181FZ
3 480 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Makita
Тип товара
Пылесос
Труба всасывания
составная
Цвет
зеленый
Комплектация
предфильтр, держатель щелевой насадки, руководство по эксплуатации, гарантийный талон, насадка для уборки пола, удлинительная трубка, фильтр, щелевая насадка
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.65
Регулятор мощности
на ручке
Питание
от аккумулятора
Мощность всасывания
30 Вт
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Станция для хранения
Нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х18х15
Вес, кг.
1.5

Описание товара Пылесос вертикальный Makita DCL181FZ

Представляем вашему вниманию вертикальные пылесосы Makita — надежное и удобное решение для быстрой и эффективной уборки вашего дома. С весом всего 1,2 кг, эти пылесосы чрезвычайно легкие и маневренные, что позволяет им без труда справляться с уборкой разных поверхностей. Пылесосы оснащены контейнером для сбора пыли емкостью 0,65 л, обеспечивая простой и гигиеничный процесс опорожнения без необходимости в приобретении дополнительных пакетов. Благодаря зеленому цвету, устройства стильно выглядят и вписываются в любой интерьер. Устройства комплектуются современным Li-Ion аккумулятором, который обеспечивает длительное время работы без необходимости постоянной подзарядки. Пылесосы Makita ориентированы на сухую уборку, что делает их идеальными для уборки пыли и мелкого мусора. Составная труба всасывания и регулятор мощности на ручке делают использование пылесоса особенно удобным, так как вы можете легко адаптировать его под свои нужды. Несмотря на компактные размеры, пылесосы обладают мощным всасыванием, справляясь с уборкой любых участков. Питание от аккумулятора позволяет использовать пылесосы без привязки к электросети, обеспечивая максимальное удобство и свободу передвижения. Отсутствие станции для хранения компенсируется легкостью и компактностью, позволяя легко разместить пылесос даже в небольших пространствах. Выбирая вертикальные пылесосы Makita, вы получаете надежность и качество, подкрепленные репутацией известного бренда.



Теги товара: для сухой уборки

Отзывы о товаре Пылесос вертикальный Makita DCL181FZ




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Характеристики
Бренд
Makita
Тип товара
Пылесос
Труба всасывания
составная
Цвет
зеленый
Комплектация
предфильтр, держатель щелевой насадки, руководство по эксплуатации, гарантийный талон, насадка для уборки пола, удлинительная трубка, фильтр, щелевая насадка
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.65
Регулятор мощности
на ручке
Питание
от аккумулятора
Мощность всасывания
30 Вт
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Развернуть
Станция для хранения
Нет
Страна производитель
Китай
Описание
Представляем вашему вниманию вертикальные пылесосы Makita — надежное и удобное решение для быстрой и эффективной уборки вашего дома. С весом всего 1,2 кг, эти пылесосы чрезвычайно легкие и маневренные, что позволяет им без труда справляться с уборкой разных поверхностей. Пылесосы оснащены контейнером для сбора пыли емкостью 0,65 л, обеспечивая простой и гигиеничный процесс опорожнения без необходимости в приобретении дополнительных пакетов. Благодаря зеленому цвету, устройства стильно выглядят и вписываются в любой интерьер. Устройства комплектуются современным Li-Ion аккумулятором, который обеспечивает длительное время работы без необходимости постоянной подзарядки. Пылесосы Makita ориентированы на сухую уборку, что делает их идеальными для уборки пыли и мелкого мусора. Составная труба всасывания и регулятор мощности на ручке делают использование пылесоса особенно удобным, так как вы можете легко адаптировать его под свои нужды. Несмотря на компактные размеры, пылесосы обладают мощным всасыванием, справляясь с уборкой любых участков. Питание от аккумулятора позволяет использовать пылесосы без привязки к электросети, обеспечивая максимальное удобство и свободу передвижения. Отсутствие станции для хранения компенсируется легкостью и компактностью, позволяя легко разместить пылесос даже в небольших пространствах. Выбирая вертикальные пылесосы Makita, вы получаете надежность и качество, подкрепленные репутацией известного бренда.


Теги товара: для сухой уборки
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пылесос вертикальный Makita DCL181FZ - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 3480 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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