Вертикальный пылесос 10I WHITE/GRAY 5504ABCC U12 HONOR CHOICE
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пылесос
Цвет
белый, серый
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.5
Питание
от аккумулятора
Потребляемая мощность, Вт
350
Мощность всасывания
120 Вт
Время работы от аккумулятора, мин
45
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 050 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 748212
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Пылесос
Труба всасывания
составная
Цвет
белый, серый
Комплектация
Основной блок, труба, насадка?щетка, щелевая насадка, зарядная база, адаптер питания
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.5
Регулятор мощности
на ручке
Функциональные особенности
Турборежим, циклонная система фильтрации, HEPA?фильтр
Уровень шума
78
Питание
от аккумулятора
Потребляемая мощность, Вт
350
Мощность всасывания
120 Вт
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
2500
Время работы от аккумулятора, мин
45
Станция для хранения
есть
Время зарядки, ч
4
Длина сетевого шнура
1.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х33х20
Вес, кг.
6
Описание товара Вертикальный пылесос 10I WHITE/GRAY 5504ABCC U12 HONOR CHOICE
Вертикальный пылесос HONOR CHOICE 101 — это легкая и удобная модель для ежедневной сухой уборки. Оснащён мощным двигателем 350 Вт и системой циклонной фильтрации с HEPA?фильтром. Аккумулятор обеспечивает до 45 минут автономной работы, а турборежим помогает эффективно очищать ковры и труднодоступные места. Пылесос имеет контейнер на 0.5 л, настенную станцию хранения и эргономичный дизайн.
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Теги товара: для сухой уборки
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Пылесос
Труба всасывания
составная
Цвет
белый, серый
Комплектация
Основной блок, труба, насадка?щетка, щелевая насадка, зарядная база, адаптер питания
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.5
Регулятор мощности
на ручке
Функциональные особенности
Турборежим, циклонная система фильтрации, HEPA?фильтр
Уровень шума
78
Питание
от аккумулятора
Развернуть
Потребляемая мощность, Вт
350
Мощность всасывания
120 Вт
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
2500
Время работы от аккумулятора, мин
45
Станция для хранения
есть
Время зарядки, ч
4
Длина сетевого шнура
1.5
Страна производитель
Китай
Вертикальный пылесос HONOR CHOICE 101 — это легкая и удобная модель для ежедневной сухой уборки. Оснащён мощным двигателем 350 Вт и системой циклонной фильтрации с HEPA?фильтром. Аккумулятор обеспечивает до 45 минут автономной работы, а турборежим помогает эффективно очищать ковры и труднодоступные места. Пылесос имеет контейнер на 0.5 л, настенную станцию хранения и эргономичный дизайн.
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, Makita, Deerma, Dreame, StarWind, беспроводные, моющий беспроводной с самоочисткой, моющие, моющий с паром, моющий с самоочисткой, моющий Dreame
Теги товара: для сухой уборки
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, Makita, Deerma, Dreame, StarWind, беспроводные, моющий беспроводной с самоочисткой, моющие, моющий с паром, моющий с самоочисткой, моющий Dreame
Теги товара: для сухой уборки
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