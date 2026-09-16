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Уцененный товар Вертикальный пылесос КТ-5272 отличное состояние купить с доставкой в Санкт-Петербурге, 708390
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Уцененный товар Вертикальный пылесос КТ-5272 отличное состояние, 708390

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Вертикальный пылесос КТ-5272 отличное состояние - фото 1
Уценка
Вертикальный пылесос КТ-5272 отличное состояние - фото 2
Уценка
Вертикальный пылесос КТ-5272 отличное состояние - фото 3
Уценка
Вертикальный пылесос КТ-5272 отличное состояние - фото 4
Уценка
Вертикальный пылесос КТ-5272 отличное состояние - фото 5
Уценка
Вертикальный пылесос КТ-5272 отличное состояние - фото 6
Уценка
Вертикальный пылесос КТ-5272 отличное состояние - фото 7
Уценка
Вертикальный пылесос КТ-5272 отличное состояние - фото 8
Уценка
Вертикальный пылесос КТ-5272 отличное состояние - фото 9
Уценка
Вертикальный пылесос КТ-5272 отличное состояние - фото 10
Уценка
Вертикальный пылесос КТ-5272 отличное состояние - фото 11
Уценка
Вертикальный пылесос КТ-5272 отличное состояние - фото 12
Уценка
Вертикальный пылесос КТ-5272 отличное состояние - фото 13
Уценка
Вертикальный пылесос КТ-5272 отличное состояние - фото 14
Уценка
Вертикальный пылесос КТ-5272 отличное состояние - фото 15
Уценка
Вертикальный пылесос КТ-5272 отличное состояние - фото 16
Уценка
Вертикальный пылесос КТ-5272 отличное состояние - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пылесос
Причина уценки
витринный образец (нет зарядного устройства, повреждена коробка)
Цвет
зеленый
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.7
Потребляемая мощность, Вт
220
Время работы от аккумулятора, мин
40
  • Вертикальный пылесос КТ-5272 отличное состояние - фото 1
  • Вертикальный пылесос КТ-5272 отличное состояние - фото 2
  • Вертикальный пылесос КТ-5272 отличное состояние - фото 3
  • Вертикальный пылесос КТ-5272 отличное состояние - фото 4
  • Вертикальный пылесос КТ-5272 отличное состояние - фото 5
  • Вертикальный пылесос КТ-5272 отличное состояние - фото 6
  • Вертикальный пылесос КТ-5272 отличное состояние - фото 7
  • Вертикальный пылесос КТ-5272 отличное состояние - фото 8
  • Вертикальный пылесос КТ-5272 отличное состояние - фото 9
  • Вертикальный пылесос КТ-5272 отличное состояние - фото 10
  • Вертикальный пылесос КТ-5272 отличное состояние - фото 11
  • Вертикальный пылесос КТ-5272 отличное состояние - фото 12
  • Вертикальный пылесос КТ-5272 отличное состояние - фото 13
  • Вертикальный пылесос КТ-5272 отличное состояние - фото 14
  • Вертикальный пылесос КТ-5272 отличное состояние - фото 15
  • Вертикальный пылесос КТ-5272 отличное состояние - фото 16
  • Вертикальный пылесос КТ-5272 отличное состояние - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-70%
2 997 руб.  9 990 руб. 
Начислим 48 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 708390
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Вертикальный пылесос КТ-5272 отличное состояние
2 997 руб. -70%
9 990 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Пылесос
Причина уценки
витринный образец (нет зарядного устройства, повреждена коробка)
Труба всасывания
телескопическая
Цвет
зеленый
Комплектация
телескопическая трубка, гибкая трубка, турбощетка с валиком и фиксатором, щеточка для очистки, блок питания, кронштейн, комплект крепежа, запасной фильтр тонкой очистки, насадки 2 шт.
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.7
Регулятор мощности
на ручке
Уровень шума
78
Потребляемая мощность, Вт
220
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Время работы от аккумулятора, мин
40
Станция для хранения
Нет
Время зарядки, ч
4.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х32х20
Вес, кг.
4.09

Описание товара Уцененный товар Вертикальный пылесос КТ-5272 отличное состояние

Внешний вид: отличное состояние
Комплектность: коробка, пылесос, гибкий шланг, документация, инструмент для чистки, комплект крепежных элементов, комплект насадок, кронштейн, телескопич.трубка
Характристики:

  • Мощность 220 Вт
  • Ёмкость пылесборника 0,7 л
  • Время работы 12 -40 мин
  • Уровень шума до 78 дБ
  • Длина шнура блока питания 1,2 м
  • Размер устройства 250 х 200 х 1180 мм
  • Размер упаковки 425 х 315 х 195 мм
  • Вес нетто 3,2 кг
Причина уценки: витринный образец (нет зарядного устройства, повреждена коробка)



Теги товара: для сухой уборки

Отзывы о товаре Уцененный товар Вертикальный пылесос КТ-5272 отличное состояние




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Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Пылесос
Причина уценки
витринный образец (нет зарядного устройства, повреждена коробка)
Труба всасывания
телескопическая
Цвет
зеленый
Комплектация
телескопическая трубка, гибкая трубка, турбощетка с валиком и фиксатором, щеточка для очистки, блок питания, кронштейн, комплект крепежа, запасной фильтр тонкой очистки, насадки 2 шт.
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.7
Регулятор мощности
на ручке
Уровень шума
78
Потребляемая мощность, Вт
220
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Развернуть
Время работы от аккумулятора, мин
40
Станция для хранения
Нет
Время зарядки, ч
4.5
Страна производитель
Китай
Описание
Внешний вид: отличное состояние
Комплектность: коробка, пылесос, гибкий шланг, документация, инструмент для чистки, комплект крепежных элементов, комплект насадок, кронштейн, телескопич.трубка
Характристики:
  • Мощность 220 Вт
  • Ёмкость пылесборника 0,7 л
  • Время работы 12 -40 мин
  • Уровень шума до 78 дБ
  • Длина шнура блока питания 1,2 м
  • Размер устройства 250 х 200 х 1180 мм
  • Размер упаковки 425 х 315 х 195 мм
  • Вес нетто 3,2 кг
Причина уценки: витринный образец (нет зарядного устройства, повреждена коробка)


Теги товара: для сухой уборки
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Вертикальный пылесос КТ-5272 отличное состояние - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 2997 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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