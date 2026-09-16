Уцененный товар Пылесос вертикальный Deerma DX118C RU, белый/серый отличное состояние, 737657
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пылесос
Цвет
белый, серый
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
1.2
Питание
от сети
Потребляемая мощность, Вт
600
Мощность всасывания
230
Длина сетевого шнура
5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-20%1 800 руб. 2 250 руб.
В наличии
Код товара: 737657
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 800 руб. -20%
2 250 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Пылесос
Труба всасывания
цельная
Цвет
белый, серый
Комплектация
комплект насадок
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
1.2
Регулятор мощности
на ручке
Уровень шума
76
Питание
от сети
Потребляемая мощность, Вт
600
Мощность всасывания
230
Длина сетевого шнура
5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
59х15х13
Вес, кг.
1.9
Описание товара Уцененный товар Пылесос вертикальный Deerma DX118C RU, белый/серый отличное состояние
Причина уценки: повреждена коробка Внешний вид: отличное состояние Комплектность: коробка, пылесос, штанга, насадка 3шт, документация
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Теги товара: для сухой уборки
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Пылесос
Труба всасывания
цельная
Цвет
белый, серый
Комплектация
комплект насадок
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
1.2
Регулятор мощности
на ручке
Уровень шума
76
Питание
от сети
Потребляемая мощность, Вт
600
Развернуть
Мощность всасывания
230
Длина сетевого шнура
5
Страна производитель
Китай
Причина уценки: повреждена коробка Внешний вид: отличное состояние Комплектность: коробка, пылесос, штанга, насадка 3шт, документация
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, Makita, Deerma, Dreame, StarWind, беспроводные, моющий беспроводной с самоочисткой, моющие, моющий с паром, моющий с самоочисткой, моющий Dreame
Теги товара: для сухой уборки
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, Makita, Deerma, Dreame, StarWind, беспроводные, моющий беспроводной с самоочисткой, моющие, моющий с паром, моющий с самоочисткой, моющий Dreame
Теги товара: для сухой уборки
Уцененный товар Пылесос вертикальный Deerma DX118C RU, белый/серый отличное состояние - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 1800 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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