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Уцененный товар Пылесос вертикальный Deerma DX118C RU, белый/серый отличное состояние купить с доставкой в Санкт-Петербурге, 737657
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Уцененный товар Пылесос вертикальный Deerma DX118C RU, белый/серый отличное состояние, 737657

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Уценка
Пылесос вертикальный Deerma DX118C RU, белый/серый отличное состояние - фото 1
Уценка
Пылесос вертикальный Deerma DX118C RU, белый/серый отличное состояние - фото 2
Уценка
Пылесос вертикальный Deerma DX118C RU, белый/серый отличное состояние - фото 3
Уценка
Пылесос вертикальный Deerma DX118C RU, белый/серый отличное состояние - фото 4
Уценка
Пылесос вертикальный Deerma DX118C RU, белый/серый отличное состояние - фото 5
Уценка
Пылесос вертикальный Deerma DX118C RU, белый/серый отличное состояние - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пылесос
Цвет
белый, серый
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
1.2
Питание
от сети
Потребляемая мощность, Вт
600
Мощность всасывания
230
Длина сетевого шнура
5
  • Пылесос вертикальный Deerma DX118C RU, белый/серый отличное состояние - фото 1
  • Пылесос вертикальный Deerma DX118C RU, белый/серый отличное состояние - фото 2
  • Пылесос вертикальный Deerma DX118C RU, белый/серый отличное состояние - фото 3
  • Пылесос вертикальный Deerma DX118C RU, белый/серый отличное состояние - фото 4
  • Пылесос вертикальный Deerma DX118C RU, белый/серый отличное состояние - фото 5
  • Пылесос вертикальный Deerma DX118C RU, белый/серый отличное состояние - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-20%
1 800 руб.  2 250 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 737657
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Пылесос вертикальный Deerma DX118C RU, белый/серый отличное состояние
1 800 руб. -20%
2 250 руб.
  • Гарантия производителя: 3 месяца
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
deerma
Тип товара
Пылесос
Труба всасывания
цельная
Цвет
белый, серый
Комплектация
комплект насадок
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
1.2
Регулятор мощности
на ручке
Уровень шума
76
Питание
от сети
Потребляемая мощность, Вт
600
Мощность всасывания
230
Длина сетевого шнура
5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
59х15х13
Вес, кг.
1.9

Описание товара Уцененный товар Пылесос вертикальный Deerma DX118C RU, белый/серый отличное состояние

Причина уценки: повреждена коробка Внешний вид: отличное состояние Комплектность: коробка, пылесос, штанга, насадка 3шт, документация



Теги товара: для сухой уборки

Отзывы о товаре Уцененный товар Пылесос вертикальный Deerma DX118C RU, белый/серый отличное состояние




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Характеристики
Бренд
deerma
Тип товара
Пылесос
Труба всасывания
цельная
Цвет
белый, серый
Комплектация
комплект насадок
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
1.2
Регулятор мощности
на ручке
Уровень шума
76
Питание
от сети
Потребляемая мощность, Вт
600
Развернуть
Мощность всасывания
230
Длина сетевого шнура
5
Страна производитель
Китай
Описание
Причина уценки: повреждена коробка Внешний вид: отличное состояние Комплектность: коробка, пылесос, штанга, насадка 3шт, документация


Теги товара: для сухой уборки
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Пылесос вертикальный Deerma DX118C RU, белый/серый отличное состояние - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 1800 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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