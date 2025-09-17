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Пылесос вертикальный Deerma DX115C купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пылесос вертикальный Deerma DX115C

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Пылесос вертикальный Deerma DX115C - фото 1
Пылесос вертикальный Deerma DX115C - фото 2
Пылесос вертикальный Deerma DX115C - фото 3
Пылесос вертикальный Deerma DX115C - фото 4
Пылесос вертикальный Deerma DX115C - фото 5
Пылесос вертикальный Deerma DX115C - фото 6
Пылесос вертикальный Deerma DX115C - фото 7
Пылесос вертикальный Deerma DX115C - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пылесос
Цвет
черный
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
1.2
Питание
от сети
Потребляемая мощность, Вт
600
Мощность всасывания
210 Вт
Длина сетевого шнура
5
  • Пылесос вертикальный Deerma DX115C - фото 1
  • Пылесос вертикальный Deerma DX115C - фото 2
  • Пылесос вертикальный Deerma DX115C - фото 3
  • Пылесос вертикальный Deerma DX115C - фото 4
  • Пылесос вертикальный Deerma DX115C - фото 5
  • Пылесос вертикальный Deerma DX115C - фото 6
  • Пылесос вертикальный Deerma DX115C - фото 7
  • Пылесос вертикальный Deerma DX115C - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-25%
2 420 руб.  3 240 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 296055
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Характеристики

Бренд
deerma
Тип товара
Пылесос
Труба всасывания
цельная
Цвет
черный
Комплектация
комплект насадок
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
1.2
Регулятор мощности
на ручке
Уровень шума
70
Питание
от сети
Потребляемая мощность, Вт
600
Мощность всасывания
210 Вт
Длина сетевого шнура
5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х15х12
Вес, кг.
2.03

Описание товара Пылесос вертикальный Deerma DX115C

Представляем вашему вниманию вертикальный пылесос Deerma — идеальное решение для поддержания чистоты и уюта в вашем доме. Этот пылесос создан для эффективной сухой уборки и оснащен мощным двигателем с потребляемой мощностью 600 Вт, что гарантирует высокую производительность и качественное всасывание пыли и грязи. Одной из особенностей этой модели является использование контейнера в качестве пылесборника, объем которого составляет 1,2 литра. Это позволяет легко опустошать его без использования мешков и дополнительных затрат. Контейнер легко снимается и очищается, обеспечивая максимальный комфорт в эксплуатации. Вес пылесоса всего 2 килограмма, что делает его удобным и легким в использовании. Вы сможете быстро и без усилий проводить уборку, не испытывая лишнего напряжения. Уровень шума пылесоса составляет всего 70 дБ, что обеспечивает тихую работу устройства и минимальный дискомфорт для вас и ваших домочадцев. В стильном черном цвете, этот вертикальный пылесос станет отличным дополнением к любому интерьеру. Длина сетевого шнура 5 метров обеспечивает достаточную мобильность и позволяет охватить большие площади без необходимости частой смены розетки. Пылесос питается от сети, что исключает необходимость регулярной зарядки или замены батарей. Цельная всасывающая труба и регулятор мощности на ручке добавляют удобства в использовании, позволяя легко адаптироваться к различным задачам уборки. Выбирая вертикальный пылесос Deerma, вы получаете надежное, компактное и эффективное устройство для поддержания чистоты в вашем доме.



Теги товара: для сухой уборки

Отзывы о товаре Пылесос вертикальный Deerma DX115C

Источник: Яндекс Маркет
17.09.2025
Светлана Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Не очень удобно тем, что короткая не удлинняющаяся ручка. Слабовато засасывает мусор. Для уборки дома не очень хорошая вещь, но если использовать для кухни вместо веника, то сойдёт.
Источник: Яндекс Маркет
17.09.2025
Валентина С.

Достоинства:


Комментарий:
Все пришло целое, упаковка не нарушена, все отлично, спасибо
Источник: Яндекс Маркет
17.09.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Пока отличный пылесос, за три применения ничего не словалось)
Источник: Яндекс Маркет
17.09.2025
галина и.

Достоинства:


Комментарий:
для меня ручка короткая. Я только получила. Через время дополню.Поползтуюсь
Источник: Яндекс Маркет
16.09.2025
Светлана Д.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший пылесос. Беру второй раз. Теперь на подарок
Источник: Яндекс Маркет
16.09.2025
Нелли К.

Достоинства:


Комментарий:
Фига он мощный! Маленький такой, но засасывает пыль о фантики и болты только так
Источник: Яндекс Маркет
16.09.2025
Елена Р.

Достоинства:


Комментарий:
Мощнейшая помощница в уборке. Супер, я довольна. Посмотрим, что будет в дальнейшем. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
15.09.2025
Igor K.

Достоинства:


Комментарий:
на вид игрушка но когда включаешь приятно удивлён,мощный удобный.брал супруге на кухню за вместо веника.рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
15.09.2025
Юлия А.

Достоинства:


Комментарий:
хороший, но за счёт своего объема ни под кровать, ни под стол не залезсть
Источник: Яндекс Маркет
15.09.2025
Анастасия М.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший пылесос для дачи, очень мощный, хорошо всасывает всю пыль, грязь и мелкие камни. Минус что только 1 режим
Источник: Яндекс Маркет
15.09.2025
Олег. к

Достоинства:


Комментарий:
отлично лёгкий, удобный,мощный. Просто супер жена в восторге
Источник: Яндекс Маркет
15.09.2025
Анастасия З.

Достоинства:


Комментарий:
компактный, удобный, мобильный. мощность всасывания тоже хорошая
Источник: Яндекс Маркет
15.09.2025
Сергей С.

Достоинства:


Комментарий:
пылесос хороший, всасывает как надо, но большая насадка плохо ходит по коврам. минус производителю - маленькие колесики на насадке, из-за этого и плохо идёт по ковровой поверхности.
Источник: Яндекс Маркет
14.09.2025
Надежда К.

Достоинства:


Комментарий:
Пылесос - просто бомба! Машина - зверь! Не ожидала, что так хорошо будет пылесосить. Три насадки, длинный шнур, очень удобен в использовании. Товар пришел в отличной и надёжной упаковке, все в целости и сохранности. Продавца рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
14.09.2025
Елизавета Б.

Достоинства:


Комментарий:
Прекрасный и трудолюбивый гаджет за такую стоимость Легкий, тянет мусор на линолеуме и ковре очень мощно. При уборке большой квартиры нагрелся приемлемо Из но: шумный, чувствуется хлипоковатость корпуса при уборке ковра, но за такой прайс-это окей
Источник: Яндекс Маркет
14.09.2025
Ольга Е.

Достоинства:


Комментарий:
маленький, мощный,удобный, шумный конечно, но пылесосит супер, столько пыли у меня ни один пылесос не собирал. греется сильно, надеюсь прослужит долго.
Источник: Яндекс Маркет
14.09.2025
Наталья Д.

Достоинства:


Комментарий:
Что то невероятное. Никогда не думала,что так печально у меня.Конечно, хлипковат,но чистит супер !!
Источник: Яндекс Маркет
13.09.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Уже второй покупаю. Первый почти 3 года прослужил. Надеюсь этот пылесос послужит не меньше



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Характеристики
Бренд
deerma
Тип товара
Пылесос
Труба всасывания
цельная
Цвет
черный
Комплектация
комплект насадок
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
1.2
Регулятор мощности
на ручке
Уровень шума
70
Питание
от сети
Потребляемая мощность, Вт
600
Развернуть
Мощность всасывания
210 Вт
Длина сетевого шнура
5
Страна производитель
Китай
Описание
Представляем вашему вниманию вертикальный пылесос Deerma — идеальное решение для поддержания чистоты и уюта в вашем доме. Этот пылесос создан для эффективной сухой уборки и оснащен мощным двигателем с потребляемой мощностью 600 Вт, что гарантирует высокую производительность и качественное всасывание пыли и грязи. Одной из особенностей этой модели является использование контейнера в качестве пылесборника, объем которого составляет 1,2 литра. Это позволяет легко опустошать его без использования мешков и дополнительных затрат. Контейнер легко снимается и очищается, обеспечивая максимальный комфорт в эксплуатации. Вес пылесоса всего 2 килограмма, что делает его удобным и легким в использовании. Вы сможете быстро и без усилий проводить уборку, не испытывая лишнего напряжения. Уровень шума пылесоса составляет всего 70 дБ, что обеспечивает тихую работу устройства и минимальный дискомфорт для вас и ваших домочадцев. В стильном черном цвете, этот вертикальный пылесос станет отличным дополнением к любому интерьеру. Длина сетевого шнура 5 метров обеспечивает достаточную мобильность и позволяет охватить большие площади без необходимости частой смены розетки. Пылесос питается от сети, что исключает необходимость регулярной зарядки или замены батарей. Цельная всасывающая труба и регулятор мощности на ручке добавляют удобства в использовании, позволяя легко адаптироваться к различным задачам уборки. Выбирая вертикальный пылесос Deerma, вы получаете надежное, компактное и эффективное устройство для поддержания чистоты в вашем доме.


Теги товара: для сухой уборки
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
17.09.2025
Светлана Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Не очень удобно тем, что короткая не удлинняющаяся ручка. Слабовато засасывает мусор. Для уборки дома не очень хорошая вещь, но если использовать для кухни вместо веника, то сойдёт.
Источник: Яндекс Маркет
17.09.2025
Валентина С.

Достоинства:


Комментарий:
Все пришло целое, упаковка не нарушена, все отлично, спасибо
Источник: Яндекс Маркет
17.09.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Пока отличный пылесос, за три применения ничего не словалось)
Источник: Яндекс Маркет
17.09.2025
галина и.

Достоинства:


Комментарий:
для меня ручка короткая. Я только получила. Через время дополню.Поползтуюсь
Источник: Яндекс Маркет
16.09.2025
Светлана Д.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший пылесос. Беру второй раз. Теперь на подарок
Источник: Яндекс Маркет
16.09.2025
Нелли К.

Достоинства:


Комментарий:
Фига он мощный! Маленький такой, но засасывает пыль о фантики и болты только так
Источник: Яндекс Маркет
16.09.2025
Елена Р.

Достоинства:


Комментарий:
Мощнейшая помощница в уборке. Супер, я довольна. Посмотрим, что будет в дальнейшем. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
15.09.2025
Igor K.

Достоинства:


Комментарий:
на вид игрушка но когда включаешь приятно удивлён,мощный удобный.брал супруге на кухню за вместо веника.рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
15.09.2025
Юлия А.

Достоинства:


Комментарий:
хороший, но за счёт своего объема ни под кровать, ни под стол не залезсть
Источник: Яндекс Маркет
15.09.2025
Анастасия М.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший пылесос для дачи, очень мощный, хорошо всасывает всю пыль, грязь и мелкие камни. Минус что только 1 режим
Источник: Яндекс Маркет
15.09.2025
Олег. к

Достоинства:


Комментарий:
отлично лёгкий, удобный,мощный. Просто супер жена в восторге
Источник: Яндекс Маркет
15.09.2025
Анастасия З.

Достоинства:


Комментарий:
компактный, удобный, мобильный. мощность всасывания тоже хорошая
Источник: Яндекс Маркет
15.09.2025
Сергей С.

Достоинства:


Комментарий:
пылесос хороший, всасывает как надо, но большая насадка плохо ходит по коврам. минус производителю - маленькие колесики на насадке, из-за этого и плохо идёт по ковровой поверхности.
Источник: Яндекс Маркет
14.09.2025
Надежда К.

Достоинства:


Комментарий:
Пылесос - просто бомба! Машина - зверь! Не ожидала, что так хорошо будет пылесосить. Три насадки, длинный шнур, очень удобен в использовании. Товар пришел в отличной и надёжной упаковке, все в целости и сохранности. Продавца рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
14.09.2025
Елизавета Б.

Достоинства:


Комментарий:
Прекрасный и трудолюбивый гаджет за такую стоимость Легкий, тянет мусор на линолеуме и ковре очень мощно. При уборке большой квартиры нагрелся приемлемо Из но: шумный, чувствуется хлипоковатость корпуса при уборке ковра, но за такой прайс-это окей
Источник: Яндекс Маркет
14.09.2025
Ольга Е.

Достоинства:


Комментарий:
маленький, мощный,удобный, шумный конечно, но пылесосит супер, столько пыли у меня ни один пылесос не собирал. греется сильно, надеюсь прослужит долго.
Источник: Яндекс Маркет
14.09.2025
Наталья Д.

Достоинства:


Комментарий:
Что то невероятное. Никогда не думала,что так печально у меня.Конечно, хлипковат,но чистит супер !!
Источник: Яндекс Маркет
13.09.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Уже второй покупаю. Первый почти 3 года прослужил. Надеюсь этот пылесос послужит не меньше


Пылесос вертикальный Deerma DX115C - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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