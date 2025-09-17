Пылесос вертикальный Deerma DX115C
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Пылесос вертикальный Deerma DX115C
Представляем вашему вниманию вертикальный пылесос Deerma — идеальное решение для поддержания чистоты и уюта в вашем доме. Этот пылесос создан для эффективной сухой уборки и оснащен мощным двигателем с потребляемой мощностью 600 Вт, что гарантирует высокую производительность и качественное всасывание пыли и грязи. Одной из особенностей этой модели является использование контейнера в качестве пылесборника, объем которого составляет 1,2 литра. Это позволяет легко опустошать его без использования мешков и дополнительных затрат. Контейнер легко снимается и очищается, обеспечивая максимальный комфорт в эксплуатации. Вес пылесоса всего 2 килограмма, что делает его удобным и легким в использовании. Вы сможете быстро и без усилий проводить уборку, не испытывая лишнего напряжения. Уровень шума пылесоса составляет всего 70 дБ, что обеспечивает тихую работу устройства и минимальный дискомфорт для вас и ваших домочадцев. В стильном черном цвете, этот вертикальный пылесос станет отличным дополнением к любому интерьеру. Длина сетевого шнура 5 метров обеспечивает достаточную мобильность и позволяет охватить большие площади без необходимости частой смены розетки. Пылесос питается от сети, что исключает необходимость регулярной зарядки или замены батарей. Цельная всасывающая труба и регулятор мощности на ручке добавляют удобства в использовании, позволяя легко адаптироваться к различным задачам уборки. Выбирая вертикальный пылесос Deerma, вы получаете надежное, компактное и эффективное устройство для поддержания чистоты в вашем доме.
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Теги товара: для сухой уборки
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Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, Makita, Deerma, Dreame, StarWind, беспроводные, моющий беспроводной с самоочисткой, моющие, моющий с паром, моющий с самоочисткой, моющий Dreame
Теги товара: для сухой уборки
Достоинства:
Комментарий:
Не очень удобно тем, что короткая не удлинняющаяся ручка. Слабовато засасывает мусор. Для уборки дома не очень хорошая вещь, но если использовать для кухни вместо веника, то сойдёт.
Достоинства:
Комментарий:
Все пришло целое, упаковка не нарушена, все отлично, спасибо
Достоинства:
Комментарий:
Пока отличный пылесос, за три применения ничего не словалось)
Достоинства:
Комментарий:
для меня ручка короткая. Я только получила. Через время дополню.Поползтуюсь
Достоинства:
Комментарий:
Хороший пылесос. Беру второй раз. Теперь на подарок
Достоинства:
Комментарий:
Фига он мощный! Маленький такой, но засасывает пыль о фантики и болты только так
Достоинства:
Комментарий:
Мощнейшая помощница в уборке. Супер, я довольна. Посмотрим, что будет в дальнейшем. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
на вид игрушка но когда включаешь приятно удивлён,мощный удобный.брал супруге на кухню за вместо веника.рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
хороший, но за счёт своего объема ни под кровать, ни под стол не залезсть
Достоинства:
Комментарий:
Хороший пылесос для дачи, очень мощный, хорошо всасывает всю пыль, грязь и мелкие камни. Минус что только 1 режим
Достоинства:
Комментарий:
отлично лёгкий, удобный,мощный. Просто супер жена в восторге
Достоинства:
Комментарий:
компактный, удобный, мобильный. мощность всасывания тоже хорошая
Достоинства:
Комментарий:
пылесос хороший, всасывает как надо, но большая насадка плохо ходит по коврам. минус производителю - маленькие колесики на насадке, из-за этого и плохо идёт по ковровой поверхности.
Достоинства:
Комментарий:
Пылесос - просто бомба! Машина - зверь! Не ожидала, что так хорошо будет пылесосить. Три насадки, длинный шнур, очень удобен в использовании. Товар пришел в отличной и надёжной упаковке, все в целости и сохранности. Продавца рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Прекрасный и трудолюбивый гаджет за такую стоимость Легкий, тянет мусор на линолеуме и ковре очень мощно. При уборке большой квартиры нагрелся приемлемо Из но: шумный, чувствуется хлипоковатость корпуса при уборке ковра, но за такой прайс-это окей
Достоинства:
Комментарий:
маленький, мощный,удобный, шумный конечно, но пылесосит супер, столько пыли у меня ни один пылесос не собирал. греется сильно, надеюсь прослужит долго.
Достоинства:
Комментарий:
Что то невероятное. Никогда не думала,что так печально у меня.Конечно, хлипковат,но чистит супер !!
Достоинства:
Комментарий:
Уже второй покупаю. Первый почти 3 года прослужил. Надеюсь этот пылесос послужит не меньше
Отзывы о товаре Пылесос вертикальный Deerma DX115C
Достоинства:
Комментарий:
Не очень удобно тем, что короткая не удлинняющаяся ручка. Слабовато засасывает мусор. Для уборки дома не очень хорошая вещь, но если использовать для кухни вместо веника, то сойдёт.
Достоинства:
Комментарий:
Все пришло целое, упаковка не нарушена, все отлично, спасибо
Достоинства:
Комментарий:
Пока отличный пылесос, за три применения ничего не словалось)
Достоинства:
Комментарий:
для меня ручка короткая. Я только получила. Через время дополню.Поползтуюсь
Достоинства:
Комментарий:
Хороший пылесос. Беру второй раз. Теперь на подарок
Достоинства:
Комментарий:
Фига он мощный! Маленький такой, но засасывает пыль о фантики и болты только так
Достоинства:
Комментарий:
Мощнейшая помощница в уборке. Супер, я довольна. Посмотрим, что будет в дальнейшем. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
на вид игрушка но когда включаешь приятно удивлён,мощный удобный.брал супруге на кухню за вместо веника.рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
хороший, но за счёт своего объема ни под кровать, ни под стол не залезсть
Достоинства:
Комментарий:
Хороший пылесос для дачи, очень мощный, хорошо всасывает всю пыль, грязь и мелкие камни. Минус что только 1 режим
Достоинства:
Комментарий:
отлично лёгкий, удобный,мощный. Просто супер жена в восторге
Достоинства:
Комментарий:
компактный, удобный, мобильный. мощность всасывания тоже хорошая
Достоинства:
Комментарий:
пылесос хороший, всасывает как надо, но большая насадка плохо ходит по коврам. минус производителю - маленькие колесики на насадке, из-за этого и плохо идёт по ковровой поверхности.
Достоинства:
Комментарий:
Пылесос - просто бомба! Машина - зверь! Не ожидала, что так хорошо будет пылесосить. Три насадки, длинный шнур, очень удобен в использовании. Товар пришел в отличной и надёжной упаковке, все в целости и сохранности. Продавца рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Прекрасный и трудолюбивый гаджет за такую стоимость Легкий, тянет мусор на линолеуме и ковре очень мощно. При уборке большой квартиры нагрелся приемлемо Из но: шумный, чувствуется хлипоковатость корпуса при уборке ковра, но за такой прайс-это окей
Достоинства:
Комментарий:
маленький, мощный,удобный, шумный конечно, но пылесосит супер, столько пыли у меня ни один пылесос не собирал. греется сильно, надеюсь прослужит долго.
Достоинства:
Комментарий:
Что то невероятное. Никогда не думала,что так печально у меня.Конечно, хлипковат,но чистит супер !!
Достоинства:
Комментарий:
Уже второй покупаю. Первый почти 3 года прослужил. Надеюсь этот пылесос послужит не меньше