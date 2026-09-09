Top.Mail.Ru
Жесткий диск Seagate BarraCuda 6Tb (ST6000DM003) купить в Санкт-Петербурге цены от {{productMinPrice}} ₽, в Kotofoto
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Жесткий диск Seagate BarraCuda 6Tb (ST6000DM003)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Жесткий диск Seagate BarraCuda 6Tb (ST6000DM003) - фото 1
Жесткий диск Seagate BarraCuda 6Tb (ST6000DM003) - фото 2
Жесткий диск Seagate BarraCuda 6Tb (ST6000DM003) - фото 3
Жесткий диск Seagate BarraCuda 6Tb (ST6000DM003) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
6 Тб
Скорость вращения
5400 об/мин
Объем буферной памяти, мб
128
  • Жесткий диск Seagate BarraCuda 6Tb (ST6000DM003) - фото 1
  • Жесткий диск Seagate BarraCuda 6Tb (ST6000DM003) - фото 2
  • Жесткий диск Seagate BarraCuda 6Tb (ST6000DM003) - фото 3
  • Жесткий диск Seagate BarraCuda 6Tb (ST6000DM003) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
27 410 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 157616
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Seagate
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
6 Тб
Скорость вращения
5400 об/мин
Объем буферной памяти, мб
128
Время наработки на отказ
1000000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х2
Вес, г.
605

Описание товара Жесткий диск Seagate BarraCuda 6Tb (ST6000DM003)

Жесткие диски BarraCuda идеально подходят для установки в ультрабуки и другие малогабаритные устройства. Эти модели со скоростью вращения шпинделя 7200 об/мин обладают большой емкостью и обеспечивают очень быструю передачу данных. Благодаря этому файлы копируются мгновенно, а работать с компьютером, в котором установлен такой накопитель, одно удовольствие.



Теги товара: 6 тб

Отзывы о товаре Жесткий диск Seagate BarraCuda 6Tb (ST6000DM003)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Seagate
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
6 Тб
Скорость вращения
5400 об/мин
Объем буферной памяти, мб
128
Время наработки на отказ
1000000
Страна производитель
Китай
Описание
Жесткие диски BarraCuda идеально подходят для установки в ультрабуки и другие малогабаритные устройства. Эти модели со скоростью вращения шпинделя 7200 об/мин обладают большой емкостью и обеспечивают очень быструю передачу данных. Благодаря этому файлы копируются мгновенно, а работать с компьютером, в котором установлен такой накопитель, одно удовольствие.


Теги товара: 6 тб
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Жесткий диск Seagate BarraCuda 6Tb (ST6000DM003) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...