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Жесткий диск Seagate BarraCuda 8Tb (ST8000DM004) купить в Санкт-Петербурге цены от {{productMinPrice}} ₽, в Kotofoto
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Жесткий диск Seagate BarraCuda 8Tb (ST8000DM004)

7 Отзывы
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Жесткий диск Seagate BarraCuda 8Tb (ST8000DM004) - фото 1
Жесткий диск Seagate BarraCuda 8Tb (ST8000DM004) - фото 2
Жесткий диск Seagate BarraCuda 8Tb (ST8000DM004) - фото 3
Жесткий диск Seagate BarraCuda 8Tb (ST8000DM004) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
8 Тб
Скорость вращения
5400 об/мин
Объем буферной памяти, мб
128
  • Жесткий диск Seagate BarraCuda 8Tb (ST8000DM004) - фото 1
  • Жесткий диск Seagate BarraCuda 8Tb (ST8000DM004) - фото 2
  • Жесткий диск Seagate BarraCuda 8Tb (ST8000DM004) - фото 3
  • Жесткий диск Seagate BarraCuda 8Tb (ST8000DM004) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
31 900 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 157780
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Характеристики

Бренд
Seagate
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
8 Тб
Скорость вращения
5400 об/мин
Объем буферной памяти, мб
128
Время наработки на отказ
1000000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х3
Вес, г.
900

Описание товара Жесткий диск Seagate BarraCuda 8Tb (ST8000DM004)

Жесткие диски BarraCuda идеально подходят для установки в ультрабуки и другие малогабаритные устройства. Эти модели со скоростью вращения шпинделя 7200 об/мин обладают большой емкостью и обеспечивают очень быструю передачу данных. Благодаря этому файлы копируются мгновенно, а работать с компьютером, в котором установлен такой накопитель, одно удовольствие.



Теги товара: 8 тб

Отзывы о товаре Жесткий диск Seagate BarraCuda 8Tb (ST8000DM004)

Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Вячеслав Б.

Достоинства:


Комментарий:
заказывал женский диск пришло быстро качественный товар деньги лишнии не спрашивают как велбрисе подписки не предлагают
Источник: Яндекс Маркет
03.02.2026
Александр Ш.

Достоинства:


Комментарий:
пришел вовремя, упаковка серьезная, в работе 3 месяца, пока без замечаний
Источник: Яндекс Маркет
31.01.2026
Сергей Л.

Достоинства:


Комментарий:
Доставка быстрая, на второй день.Диск использовал для медиаплеера. Выглядит новым. Отформатировал на компьютере, формат NTFS, программа показала, что исправен. Устройством определился, папки читает.Пока всё хорошо работает.
Источник: Яндекс Маркет
29.01.2026
Александр Б.

Достоинства:


Комментарий:
Всё очень хорошо согласно заявленым характеристикам. Быстрая доставка. Спасибо большое продавцу.
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Алексей Р.

Достоинства:


Комментарий:
работает тихо, хорошо. перед установкой форматирование в GPT формат.
Источник: Яндекс Маркет
24.03.2025
Игорь Р.

Достоинства:


Комментарий:
Работает. По тестам - новый и без проблемных областей
Источник: Яндекс Маркет
12.01.2025
Андрей Н.

Достоинства:


Комментарий:
Практически бесшумный, установил в видеорегистратор, работает! Пока всё отлично!



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Seagate
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
8 Тб
Скорость вращения
5400 об/мин
Объем буферной памяти, мб
128
Время наработки на отказ
1000000
Страна производитель
Китай
Описание
Жесткие диски BarraCuda идеально подходят для установки в ультрабуки и другие малогабаритные устройства. Эти модели со скоростью вращения шпинделя 7200 об/мин обладают большой емкостью и обеспечивают очень быструю передачу данных. Благодаря этому файлы копируются мгновенно, а работать с компьютером, в котором установлен такой накопитель, одно удовольствие.


Теги товара: 8 тб
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Вячеслав Б.

Достоинства:


Комментарий:
заказывал женский диск пришло быстро качественный товар деньги лишнии не спрашивают как велбрисе подписки не предлагают
Источник: Яндекс Маркет
03.02.2026
Александр Ш.

Достоинства:


Комментарий:
пришел вовремя, упаковка серьезная, в работе 3 месяца, пока без замечаний
Источник: Яндекс Маркет
31.01.2026
Сергей Л.

Достоинства:


Комментарий:
Доставка быстрая, на второй день.Диск использовал для медиаплеера. Выглядит новым. Отформатировал на компьютере, формат NTFS, программа показала, что исправен. Устройством определился, папки читает.Пока всё хорошо работает.
Источник: Яндекс Маркет
29.01.2026
Александр Б.

Достоинства:


Комментарий:
Всё очень хорошо согласно заявленым характеристикам. Быстрая доставка. Спасибо большое продавцу.
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Алексей Р.

Достоинства:


Комментарий:
работает тихо, хорошо. перед установкой форматирование в GPT формат.
Источник: Яндекс Маркет
24.03.2025
Игорь Р.

Достоинства:


Комментарий:
Работает. По тестам - новый и без проблемных областей
Источник: Яндекс Маркет
12.01.2025
Андрей Н.

Достоинства:


Комментарий:
Практически бесшумный, установил в видеорегистратор, работает! Пока всё отлично!


Жесткий диск Seagate BarraCuda 8Tb (ST8000DM004) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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