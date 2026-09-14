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Жесткий диск HDD Seagate SATA-III 8Tb (ST8000VE001) купить в Санкт-Петербурге цены от {{productMinPrice}} ₽, в Kotofoto
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Жесткий диск HDD Seagate SATA-III 8Tb (ST8000VE001)

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Жесткий диск HDD Seagate SATA-III 8Tb (ST8000VE001) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
8 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
256
  • Жесткий диск HDD Seagate SATA-III 8Tb (ST8000VE001) - фото 1
  • Жесткий диск HDD Seagate SATA-III 8Tb (ST8000VE001) - фото 2
  • Жесткий диск HDD Seagate SATA-III 8Tb (ST8000VE001) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
41 440 руб. 
Начислим 664 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 491753
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Жесткий диск HDD Seagate SATA-III 8Tb (ST8000VE001)
41 440 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Seagate
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
8 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
256
Время наработки на отказ
2000000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х2
Вес, г.
700

Описание товара Жесткий диск HDD Seagate SATA-III 8Tb (ST8000VE001)

Диск HDD Seagate - SkyHawk AI, для систем видеонаблюдения, SATA, 6 Гб/с, 3.5", 8 ТБ, 7200 rpm, 256MB, ST8000VE001



Теги товара: 8 тб

Отзывы о товаре Жесткий диск HDD Seagate SATA-III 8Tb (ST8000VE001)




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Характеристики
Бренд
Seagate
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
8 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
256
Время наработки на отказ
2000000
Страна производитель
Китай
Описание
Диск HDD Seagate - SkyHawk AI, для систем видеонаблюдения, SATA, 6 Гб/с, 3.5", 8 ТБ, 7200 rpm, 256MB, ST8000VE001


Теги товара: 8 тб
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Жесткий диск HDD Seagate SATA-III 8Tb (ST8000VE001) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 41440 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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