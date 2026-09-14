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Жесткий диск HDD Western Digital SATA-III 14Tb (WD141PURP) купить в Санкт-Петербурге цены от {{productMinPrice}} ₽, в Kotofoto
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Жесткий диск HDD Western Digital SATA-III 14Tb (WD141PURP)

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Жесткий диск HDD Western Digital SATA-III 14Tb (WD141PURP) - фото 3
Жесткий диск HDD Western Digital SATA-III 14Tb (WD141PURP) - фото 4
Жесткий диск HDD Western Digital SATA-III 14Tb (WD141PURP) - фото 5
Жесткий диск HDD Western Digital SATA-III 14Tb (WD141PURP) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
14 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
512
  • Жесткий диск HDD Western Digital SATA-III 14Tb (WD141PURP) - фото 1
  • Жесткий диск HDD Western Digital SATA-III 14Tb (WD141PURP) - фото 2
  • Жесткий диск HDD Western Digital SATA-III 14Tb (WD141PURP) - фото 3
  • Жесткий диск HDD Western Digital SATA-III 14Tb (WD141PURP) - фото 4
  • Жесткий диск HDD Western Digital SATA-III 14Tb (WD141PURP) - фото 5
  • Жесткий диск HDD Western Digital SATA-III 14Tb (WD141PURP) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
52 160 руб. 
Начислим 835 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 491762
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Жесткий диск HDD Western Digital SATA-III 14Tb (WD141PURP)
52 160 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
WD
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
14 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
512
Время наработки на отказ
2500000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х15х1
Вес, г.
670

Описание товара Жесткий диск HDD Western Digital SATA-III 14Tb (WD141PURP)

Общие характеристики: Форм-фактор: 3.5" Тип: HDD Характеристики накопителя: Емкость: 14000 Гб Скорость вращения: 7200 rpm Объем буфера: 512 Мб Скорость последовательного чтения: 255 Мб/с Интерфейс: Интерфейс SATA: SATA 6Gb/s Механика/Надежность: Время наработки на отказ: 2500000 ч Ударостойкость при хранении: 300 G Ударостойкость при работе: 70 G Уровень шума работы: 36 Дб Потребляемая мощность: 6 Вт Потребляемая мощность в спящем режиме: 5.7 Вт Уровень шума простоя: 20 Дб Габариты и вес: Высота: 26.1 мм.

Отзывы о товаре Жесткий диск HDD Western Digital SATA-III 14Tb (WD141PURP)




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Характеристики
Бренд
WD
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
14 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
512
Время наработки на отказ
2500000
Страна производитель
Китай
Описание
Общие характеристики: Форм-фактор: 3.5" Тип: HDD Характеристики накопителя: Емкость: 14000 Гб Скорость вращения: 7200 rpm Объем буфера: 512 Мб Скорость последовательного чтения: 255 Мб/с Интерфейс: Интерфейс SATA: SATA 6Gb/s Механика/Надежность: Время наработки на отказ: 2500000 ч Ударостойкость при хранении: 300 G Ударостойкость при работе: 70 G Уровень шума работы: 36 Дб Потребляемая мощность: 6 Вт Потребляемая мощность в спящем режиме: 5.7 Вт Уровень шума простоя: 20 Дб Габариты и вес: Высота: 26.1 мм.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Жесткий диск HDD Western Digital SATA-III 14Tb (WD141PURP) - купить по цене 52160 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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