Жесткий диск WD SATA-III 10TB WD100EFGX NAS Red Plus
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Характеристики
Описание товара Жесткий диск WD SATA-III 10TB WD100EFGX NAS Red Plus
Внутренние жесткие диски WD Red Plus предназначены для обработки рабочих нагрузок для опытных пользователей и сред NAS малого и среднего бизнеса . Накопители WD Red Plus обеспечивают скорость и емкость, необходимые для хранения, защиты и обмена растущими объемами данных в оптимизированных для RAID системах NAS среднего размера с повышенной энергоэффективностью. Эксклюзивная технология NASware от Western Digital точно настраивает параметры накопителя в соответствии с рабочими нагрузками системы NAS, что помогает повысить производительность и надежность. Поскольку ваша система NAS постоянно включена, надежный диск имеет решающее значение. Жесткие диски WD Red Plus предназначены для систем, работающих круглосуточно, давая пользователям уверенность в том, что они могут надежно получить доступ к своим данным. Western Digital сотрудничает с широким кругом поставщиков систем NAS для проведения всестороннего тестирования, чтобы гарантировать совместимость с большинством корпусов NAS. Накопители WD Red Plus потребляют меньше энергии (по сравнению с предыдущими моделями) и меньше нагреваются, что снижает эксплуатационные расходы и помогает снизить нагрев в корпусах NAS с жесткими требованиями к температуре. Несмотря на низкое энергопотребление, диски обладают достаточной пропускной способностью для удовлетворения смешанных требований к производительности многодисковых систем NAS. Жесткие диски, которые не сбалансированы должным образом, могут вызывать чрезмерную вибрацию и шум в многодисковых системах, что может сократить срок службы жесткого диска и ухудшить производительность с течением времени. Наша усовершенствованная технология управления балансировкой в ??двух плоскостях значительно улучшает баланс и повышает общую производительность и надежность диска. Являясь ведущим производителем жестких дисков, Western Digital предоставляет на свои решения для хранения данных NAS 3-летнюю ограниченную гарантию и услуги поддержки мирового класса для беспроблемного хранения данных.
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Теги товара: 10 тб
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Теги товара: 10 тб
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