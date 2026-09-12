Жесткий диск WD SATA-III 8TB WD8005FRYZ Desktop Gold 512E (7200rpm) 256Mb 3.5"
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Жесткий диск WD SATA-III 8TB WD8005FRYZ Desktop Gold 512E (7200rpm) 256Mb 3.5"
**Жесткий диск Western Digital 3.5' 8TB WD8005FRYZ Gold SATA3** — это надежное и высокопроизводительное решение для хранения больших объемов данных. **Основные характеристики:** - Объем: 8 ТБ. - Форм-фактор: 3.5 дюйма. - Интерфейс: SATA3. - Скорость вращения: 7200 об/мин. - Кэш-память: 256 МБ. **Преимущества:** - **Большая ёмкость:** идеально подходит для хранения крупных файлов, таких как видео высокого разрешения, фотографии и другие данные. - **Высокая скорость работы:** благодаря скорости вращения 7200 об/мин и интерфейсу SATA3, диск обеспечивает быстрый доступ к данным. - **Надёжность:** жесткие диски Western Digital известны своей долговечностью и стабильностью работы. Этот жесткий диск станет отличным выбором для серверов, NAS-устройств и настольных компьютеров, где требуется много места для хранения данных и высокая производительность.
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Теги товара: 8 тб
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Теги товара: 8 тб
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