Жесткий диск Western Digital 12TB 3.5" 7200 RPM 256MB SATA-III (WD120EFGX)
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Жесткий диск Western Digital 12TB 3.5" 7200 RPM 256MB SATA-III (WD120EFGX)
**Жёсткий диск Western Digital 12 ТБ (3.5", 7200 об/мин, SATA-III) — надёжное решение для NAS-систем** Ищете вместительное и надёжное хранилище данных для вашей NAS-системы? Жёсткий диск Western Digital ёмкостью 12 ТБ — идеальный выбор! **Основные характеристики:** * объём: 12 ТБ — достаточно места для хранения большого количества данных; * форм-фактор: 3.5" — совместимость с большинством NAS-устройств; * скорость вращения шпинделя: 7200 об/мин — высокая производительность; * интерфейс: SATA-III (6 Гб/с) — быстрая передача данных; * объём буфера: 512 МБ — ускорение работы с данными; * технология записи: CMR — надёжность и долговечность. Жёсткий диск поставляется в розничной упаковке (RTL), готов к установке и использованию. С ним вы сможете расширить возможности вашей NAS-системы и обеспечить безопасное хранение важных данных.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 1 тб, 2 тб, 4 тб, 6 тб, 8 тб, 10 тб
Теги товара: 12 тб
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 54 570 руб.13643 руб. в СплитЖесткий диск HDD Western Digital SATA-III 14Tb (WD141PURP)
-
В наличииЦена 58 880 руб.14720 руб. в СплитЖесткий диск Western Digital Ultrastar DC HC320 HUS728T8TAL5204 ...
-
В наличииЦена 59 660 руб.14915 руб. в СплитЖесткий диск Seagate HDD 12Tb IronWolf ST12000VN0008
-
В наличииЦена 60 170 руб.15043 руб. в СплитЖесткий диск WD 10Tb 7200rpm (WD102FZBX) Desktop Black 512Mb SAT...
-
В наличииЦена 67 790 руб.16948 руб. в СплитЖесткий диск WD SATA-III 12TB WD122PURP Surveillance Purple Pro
-
В наличииЦена 77 250 руб.19313 руб. в СплитЖесткий диск WD Gold 14Tb (WD141KRYZ)
-
В наличииЦена 77 910 руб.19478 руб. в СплитЖесткий диск Seagate SATA-III 16Tb ST16000NT001 NAS Ironwolf Pro...
-
В наличииЦена 81 020 руб.20255 руб. в СплитЖесткий диск HDD Synology 12Tb (HAT5300-12T)
-
В наличииЦена 83 850 руб.20963 руб. в СплитЖесткий диск HDD Seagate 16TB (ST16000NM000J)
-
В наличииЦена 86 500 руб.21625 руб. в СплитЖесткий диск HDD Toshiba 18TB (MG09ACA18TE)
-
В наличииЦена 86 880 руб.21720 руб. в СплитЖесткий диск Western Digital Original Red Pro 16Tb (WD161KFGX)
-
В наличииЦена 87 710 руб.21928 руб. в СплитЖесткий диск Western Digital Gold 16Tb (WD161KRYZ)
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 1 тб, 2 тб, 4 тб, 6 тб, 8 тб, 10 тб
Теги товара: 12 тб
Отзывы о товаре Жесткий диск Western Digital 12TB 3.5" 7200 RPM 256MB SATA-III (WD120EFGX)