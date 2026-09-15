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Жесткий диск Seagate SkyHawk Surveillance SATA 8TB (ST8000VX009) купить в Санкт-Петербурге цены от {{productMinPrice}} ₽, в Kotofoto
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Жесткий диск Seagate SkyHawk Surveillance SATA 8TB (ST8000VX009)

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Жесткий диск Seagate SkyHawk Surveillance SATA 8TB (ST8000VX009) - фото 1
Жесткий диск Seagate SkyHawk Surveillance SATA 8TB (ST8000VX009) - фото 2
Жесткий диск Seagate SkyHawk Surveillance SATA 8TB (ST8000VX009) - фото 3
Жесткий диск Seagate SkyHawk Surveillance SATA 8TB (ST8000VX009) - фото 4
Жесткий диск Seagate SkyHawk Surveillance SATA 8TB (ST8000VX009) - фото 5
Жесткий диск Seagate SkyHawk Surveillance SATA 8TB (ST8000VX009) - фото 6
Жесткий диск Seagate SkyHawk Surveillance SATA 8TB (ST8000VX009) - фото 7
Жесткий диск Seagate SkyHawk Surveillance SATA 8TB (ST8000VX009) - фото 8
Жесткий диск Seagate SkyHawk Surveillance SATA 8TB (ST8000VX009) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
8 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
256
  • Жесткий диск Seagate SkyHawk Surveillance SATA 8TB (ST8000VX009) - фото 1
  • Жесткий диск Seagate SkyHawk Surveillance SATA 8TB (ST8000VX009) - фото 2
  • Жесткий диск Seagate SkyHawk Surveillance SATA 8TB (ST8000VX009) - фото 3
  • Жесткий диск Seagate SkyHawk Surveillance SATA 8TB (ST8000VX009) - фото 4
  • Жесткий диск Seagate SkyHawk Surveillance SATA 8TB (ST8000VX009) - фото 5
  • Жесткий диск Seagate SkyHawk Surveillance SATA 8TB (ST8000VX009) - фото 6
  • Жесткий диск Seagate SkyHawk Surveillance SATA 8TB (ST8000VX009) - фото 7
  • Жесткий диск Seagate SkyHawk Surveillance SATA 8TB (ST8000VX009) - фото 8
  • Жесткий диск Seagate SkyHawk Surveillance SATA 8TB (ST8000VX009) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
40 980 руб. 
Начислим 656 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 626076
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Жесткий диск Seagate SkyHawk Surveillance SATA 8TB (ST8000VX009)
40 980 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Seagate
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
8 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
256
Время наработки на отказ
600000
Размеры в упаковке, см
15х11х3
Вес, г.
621

Описание товара Жесткий диск Seagate SkyHawk Surveillance SATA 8TB (ST8000VX009)

Жесткий диск Seagate SkyHawk разработан специально для требовательных систем, такие как – сетевые видеорегистраторы. Он способен функционировать в режиме круглосуточной нагрузки и обеспечивает стабильность на протяжении длительной эксплуатации. Данная модель обладает емкостью 8 ТБ и подключается к оборудованию посредством интерфейса SATA III. Технология CMR способствует повышению плотности записи. Потребление энергии на уровне 5.3 Вт в режиме ожидания подчеркивает энергоэффективность накопителя Seagate SkyHawk.



Теги товара: 8 тб

Отзывы о товаре Жесткий диск Seagate SkyHawk Surveillance SATA 8TB (ST8000VX009)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Seagate
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
8 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
256
Время наработки на отказ
600000
Описание
Жесткий диск Seagate SkyHawk разработан специально для требовательных систем, такие как – сетевые видеорегистраторы. Он способен функционировать в режиме круглосуточной нагрузки и обеспечивает стабильность на протяжении длительной эксплуатации. Данная модель обладает емкостью 8 ТБ и подключается к оборудованию посредством интерфейса SATA III. Технология CMR способствует повышению плотности записи. Потребление энергии на уровне 5.3 Вт в режиме ожидания подчеркивает энергоэффективность накопителя Seagate SkyHawk.


Теги товара: 8 тб
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Жесткий диск Seagate SkyHawk Surveillance SATA 8TB (ST8000VX009) - по цене 40980 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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