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Жесткий диск SATA 8TB 6GB/S 256MB PURPLE WD85PURZ WDC купить в Санкт-Петербурге цены от {{productMinPrice}} ₽, в Kotofoto
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Жесткий диск SATA 8TB 6GB/S 256MB PURPLE WD85PURZ WDC

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Жесткий диск SATA 8TB 6GB/S 256MB PURPLE WD85PURZ WDC - фото 1
Жесткий диск SATA 8TB 6GB/S 256MB PURPLE WD85PURZ WDC - фото 2
Жесткий диск SATA 8TB 6GB/S 256MB PURPLE WD85PURZ WDC - фото 3
Жесткий диск SATA 8TB 6GB/S 256MB PURPLE WD85PURZ WDC - фото 4
Жесткий диск SATA 8TB 6GB/S 256MB PURPLE WD85PURZ WDC - фото 5
Жесткий диск SATA 8TB 6GB/S 256MB PURPLE WD85PURZ WDC - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
8 Тб
Скорость вращения
5400 об/мин
Объем буферной памяти, мб
256
  • Жесткий диск SATA 8TB 6GB/S 256MB PURPLE WD85PURZ WDC - фото 1
  • Жесткий диск SATA 8TB 6GB/S 256MB PURPLE WD85PURZ WDC - фото 2
  • Жесткий диск SATA 8TB 6GB/S 256MB PURPLE WD85PURZ WDC - фото 3
  • Жесткий диск SATA 8TB 6GB/S 256MB PURPLE WD85PURZ WDC - фото 4
  • Жесткий диск SATA 8TB 6GB/S 256MB PURPLE WD85PURZ WDC - фото 5
  • Жесткий диск SATA 8TB 6GB/S 256MB PURPLE WD85PURZ WDC - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
42 900 руб. 
Начислим 687 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 739037
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Жесткий диск SATA 8TB 6GB/S 256MB PURPLE WD85PURZ WDC
42 900 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
WD
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
8 Тб
Скорость вращения
5400 об/мин
Объем буферной памяти, мб
256
Время наработки на отказ
1000000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х3
Вес, г.
740

Описание товара Жесткий диск SATA 8TB 6GB/S 256MB PURPLE WD85PURZ WDC

WD Purple 8TB (WD85PURU) — это жесткий диск, специально разработанный для систем видеонаблюдения, обеспечивающий надежное и стабильное хранение больших объемов видеоданных. Благодаря оптимизации для круглосуточной работы, он идеально подходит для использования в системах с несколькими камерами, обеспечивая высокую производительность и долговечность. ? Этот накопитель обладает емкостью 8 ТБ, что позволяет хранить значительное количество видеозаписей в высоком разрешении. Технология AllFrame, применяемая в WD Purple, предотвращает потерю кадров и повышает общее качество записи, что особенно важно для обеспечения безопасности и надежности видеонаблюдения.



Теги товара: 8 тб

Отзывы о товаре Жесткий диск SATA 8TB 6GB/S 256MB PURPLE WD85PURZ WDC




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Характеристики
Бренд
WD
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
8 Тб
Скорость вращения
5400 об/мин
Объем буферной памяти, мб
256
Время наработки на отказ
1000000
Страна производитель
Китай
Описание
WD Purple 8TB (WD85PURU) — это жесткий диск, специально разработанный для систем видеонаблюдения, обеспечивающий надежное и стабильное хранение больших объемов видеоданных. Благодаря оптимизации для круглосуточной работы, он идеально подходит для использования в системах с несколькими камерами, обеспечивая высокую производительность и долговечность. ? Этот накопитель обладает емкостью 8 ТБ, что позволяет хранить значительное количество видеозаписей в высоком разрешении. Технология AllFrame, применяемая в WD Purple, предотвращает потерю кадров и повышает общее качество записи, что особенно важно для обеспечения безопасности и надежности видеонаблюдения.


Теги товара: 8 тб
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Жесткий диск SATA 8TB 6GB/S 256MB PURPLE WD85PURZ WDC - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 42900 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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