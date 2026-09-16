Жесткий диск SATA 8TB 6GB/S 256MB PURPLE WD85PURZ WDC
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
8 Тб
Скорость вращения
5400 об/мин
Объем буферной памяти, мб
256
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
42 900 руб.
В наличии
Код товара: 739037
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
42 900 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
8 Тб
Скорость вращения
5400 об/мин
Объем буферной памяти, мб
256
Время наработки на отказ
1000000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х3
Вес, г.
740
Описание товара Жесткий диск SATA 8TB 6GB/S 256MB PURPLE WD85PURZ WDC
WD Purple 8TB (WD85PURU) — это жесткий диск, специально разработанный для систем видеонаблюдения, обеспечивающий надежное и стабильное хранение больших объемов видеоданных. Благодаря оптимизации для круглосуточной работы, он идеально подходит для использования в системах с несколькими камерами, обеспечивая высокую производительность и долговечность. ? Этот накопитель обладает емкостью 8 ТБ, что позволяет хранить значительное количество видеозаписей в высоком разрешении. Технология AllFrame, применяемая в WD Purple, предотвращает потерю кадров и повышает общее качество записи, что особенно важно для обеспечения безопасности и надежности видеонаблюдения.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 1 тб, 2 тб, 4 тб, 6 тб, 10 тб, 12 тб
Теги товара: 8 тб
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 40 970 руб.10243 руб. в СплитЖесткий диск Seagate SkyHawk Surveillance SATA 8TB (ST8000VX009)
-
В наличииЦена 41 820 руб.10455 руб. в СплитЖесткий диск WD SATA-III 8TB WD8002PURP Surveillance Purple Pro
-
В наличииЦена 42 390 руб.10598 руб. в СплитЖесткий диск WD SATA-III 6TB WD6005FFBX NAS Red Pro
-
В наличииЦена 42 530 руб.10633 руб. в СплитЖесткий диск HPE 1.8Tb (872481-B21)
-
В наличииЦена 48 040 руб.12010 руб. в СплитЖесткий диск HDD Seagate 7200RPM 6TB (ST6000NM019B)
-
В наличииЦена 49 190 руб.12298 руб. в СплитЖесткий диск Seagate Exos 10E2400 2.4Tb (ST2400MM0129)
-
В наличииЦена 56 570 руб.14143 руб. в СплитЖесткий диск Western Digital Ultrastar DC HC320 HUS728T8TAL5204 ...
-
В наличииЦена 57 420 руб.14355 руб. в СплитЖесткий диск Western Digital 12TB 3.5" 7200 RPM 256MB SATA-III (...
-
В наличииЦена 58 490 руб.14623 руб. в СплитЖесткий диск HPE 2.4Tb (881457-B21)
-
В наличииЦена 59 060 руб.14765 руб. в СплитЖесткий диск HDD Seagate 10TB 7200RPM 6GB/S 256MB (ST10000NM017B...
-
В наличииЦена 59 660 руб.14915 руб. в СплитЖесткий диск Seagate HDD 12Tb IronWolf ST12000VN0008
-
В наличииЦена 60 170 руб.15043 руб. в СплитЖесткий диск WD 10Tb 7200rpm (WD102FZBX) Desktop Black 512Mb SAT...
Бренд
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
8 Тб
Скорость вращения
5400 об/мин
Объем буферной памяти, мб
256
Время наработки на отказ
1000000
Страна производитель
Китай
WD Purple 8TB (WD85PURU) — это жесткий диск, специально разработанный для систем видеонаблюдения, обеспечивающий надежное и стабильное хранение больших объемов видеоданных. Благодаря оптимизации для круглосуточной работы, он идеально подходит для использования в системах с несколькими камерами, обеспечивая высокую производительность и долговечность. ? Этот накопитель обладает емкостью 8 ТБ, что позволяет хранить значительное количество видеозаписей в высоком разрешении. Технология AllFrame, применяемая в WD Purple, предотвращает потерю кадров и повышает общее качество записи, что особенно важно для обеспечения безопасности и надежности видеонаблюдения.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 1 тб, 2 тб, 4 тб, 6 тб, 10 тб, 12 тб
Теги товара: 8 тб
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 1 тб, 2 тб, 4 тб, 6 тб, 10 тб, 12 тб
Теги товара: 8 тб
Жесткий диск SATA 8TB 6GB/S 256MB PURPLE WD85PURZ WDC - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 42900 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Жесткий диск SATA 8TB 6GB/S 256MB PURPLE WD85PURZ WDC