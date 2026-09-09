Жесткий диск HDD HGST SATA Ultrastar 4Tb (HUS726T4TALE6L4)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Жесткий диск HDD HGST SATA Ultrastar 4Tb (HUS726T4TALE6L4)
Жесткий диск является устройством, которое удовлетворяет всем основным требованиям производителей серверов. Отличается функциональностью, доступностью и активностью в любой момент времени. Способен надежно передавать данные и обрабатывать информацию с минимальной задержкой. Объем накопителя составляет 4 ТБ, выдерживает сильные нагрузки и может успешно обслуживать большое количество рабочих мест в корпоративной сети. Благодаря своим эксплуатационным характеристикам гарантирует высокую производительность работы сервера. Жесткий диск отличается хорошей скоростью работы и способен удачно адаптироваться к различным приложениям.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 42 110 руб.10528 руб. в СплитЖесткий диск Seagate SkyHawk Surveillance SATA 8TB (ST8000VX009)
-
В наличииЦена 42 820 руб.10705 руб. в СплитЖесткий диск HDD Seagate SATA-III 8Tb (ST8000VE001)
-
В наличииЦена 43 360 руб.10840 руб. в СплитЖесткий диск WD SATA-III 6TB WD6005FFBX NAS Red Pro
-
В наличииЦена 44 080 руб.11020 руб. в СплитЖесткий диск SATA 8TB 6GB/S 256MB PURPLE WD85PURZ WDC
-
В наличииЦена 44 540 руб.11135 руб. в СплитЖесткий диск WD SATA-III 8TB WD8002PURP Surveillance Purple Pro
-
В наличииЦена 49 190 руб.12298 руб. в СплитЖесткий диск Seagate Exos 10E2400 2.4Tb (ST2400MM0129)
-
В наличииЦена 51 870 руб.12968 руб. в СплитЖесткий диск HDD Seagate SATA 10TB (ST10000VE001)
-
В наличииЦена 53 160 руб.13290 руб. в СплитЖесткий диск WD SATA-III 10TB WD100EFGX NAS Red Plus
-
В наличииЦена 54 420 руб.13605 руб. в СплитЖесткий диск HDD Western Digital SATA-III 14Tb (WD141PURP)
-
В наличииЦена 58 730 руб.14683 руб. в СплитЖесткий диск Western Digital 12TB 3.5" 7200 RPM 256MB SATA-III (...
-
В наличииЦена 60 340 руб.15085 руб. в СплитЖесткий диск Seagate HDD 12Tb IronWolf ST12000VN0008
-
В наличииЦена 60 340 руб.15085 руб. в СплитЖесткий диск WD SATA-III 10TB WD103KRYZ Gold
Отзывы о товаре Жесткий диск HDD HGST SATA Ultrastar 4Tb (HUS726T4TALE6L4)