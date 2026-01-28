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Жесткий диск WD SATA-III 8TB WD80EFPX NAS Red Plus (5640rpm) 256Mb 3.5" купить в Санкт-Петербурге цены от {{productMinPrice}} ₽, в Kotofoto
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Жесткий диск WD SATA-III 8TB WD80EFPX NAS Red Plus (5640rpm) 256Mb 3.5"

1 Отзывы
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Жесткий диск WD SATA-III 8TB WD80EFPX NAS Red Plus (5640rpm) 256Mb 3.5&quot; - фото 1
Жесткий диск WD SATA-III 8TB WD80EFPX NAS Red Plus (5640rpm) 256Mb 3.5&quot; - фото 2
Жесткий диск WD SATA-III 8TB WD80EFPX NAS Red Plus (5640rpm) 256Mb 3.5&quot; - фото 3
Жесткий диск WD SATA-III 8TB WD80EFPX NAS Red Plus (5640rpm) 256Mb 3.5&quot; - фото 4
Жесткий диск WD SATA-III 8TB WD80EFPX NAS Red Plus (5640rpm) 256Mb 3.5&quot; - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
8 Тб
Объем буферной памяти, мб
256
  • Жесткий диск WD SATA-III 8TB WD80EFPX NAS Red Plus (5640rpm) 256Mb 3.5&quot; - фото 1
  • Жесткий диск WD SATA-III 8TB WD80EFPX NAS Red Plus (5640rpm) 256Mb 3.5&quot; - фото 2
  • Жесткий диск WD SATA-III 8TB WD80EFPX NAS Red Plus (5640rpm) 256Mb 3.5&quot; - фото 3
  • Жесткий диск WD SATA-III 8TB WD80EFPX NAS Red Plus (5640rpm) 256Mb 3.5&quot; - фото 4
  • Жесткий диск WD SATA-III 8TB WD80EFPX NAS Red Plus (5640rpm) 256Mb 3.5&quot; - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
37 000 руб. 
Начислим 592 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 675104
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Жесткий диск WD SATA-III 8TB WD80EFPX NAS Red Plus (5640rpm) 256Mb 3.5"
37 000 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
WD
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
8 Тб
Объем буферной памяти, мб
256
Время наработки на отказ
1000000
Размеры в упаковке, см
12х11х2
Вес, г.
800

Описание товара Жесткий диск WD SATA-III 8TB WD80EFPX NAS Red Plus (5640rpm) 256Mb 3.5"

Особенности: Идеальное решение для домашних офисов, опытных пользователей, предприятий малого и среднего бизнеса и потребительских/коммерческих сетевых систем хранения Для систем NAS с 8 отсеками, оптимизированных для массивов RAID Номинальная рабочая нагрузка 180 ТБ/год1, среднее время наработки на отказ 1 млн часов



Теги товара: 8 тб

Отзывы о товаре Жесткий диск WD SATA-III 8TB WD80EFPX NAS Red Plus (5640rpm) 256Mb 3.5"

Источник: Яндекс Маркет
28.01.2026
Денис Б.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный винчестер, новый, запечатанный. Встал в NAS как родной. Пока все неплохо



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
WD
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
8 Тб
Объем буферной памяти, мб
256
Время наработки на отказ
1000000
Описание
Особенности: Идеальное решение для домашних офисов, опытных пользователей, предприятий малого и среднего бизнеса и потребительских/коммерческих сетевых систем хранения Для систем NAS с 8 отсеками, оптимизированных для массивов RAID Номинальная рабочая нагрузка 180 ТБ/год1, среднее время наработки на отказ 1 млн часов


Теги товара: 8 тб
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
28.01.2026
Денис Б.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный винчестер, новый, запечатанный. Встал в NAS как родной. Пока все неплохо


Жесткий диск WD SATA-III 8TB WD80EFPX NAS Red Plus (5640rpm) 256Mb 3.5" - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 37000 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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