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Жесткий диск Seagate IronWolf Guardian 8Tb (ST8000VN004) купить в Санкт-Петербурге цены от {{productMinPrice}} ₽, в Kotofoto
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Жесткий диск Seagate IronWolf Guardian 8Tb (ST8000VN004)

8 Отзывы
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Жесткий диск Seagate IronWolf Guardian 8Tb (ST8000VN004) - фото 1
Жесткий диск Seagate IronWolf Guardian 8Tb (ST8000VN004) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
8 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
256
  • Жесткий диск Seagate IronWolf Guardian 8Tb (ST8000VN004) - фото 1
  • Жесткий диск Seagate IronWolf Guardian 8Tb (ST8000VN004) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
38 840 руб. 
Начислим 622 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 286895
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Жесткий диск Seagate IronWolf Guardian 8Tb (ST8000VN004)
38 840 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Seagate
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
8 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
256
Время наработки на отказ
1000000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х16х9
Вес, г.
890

Описание товара Жесткий диск Seagate IronWolf Guardian 8Tb (ST8000VN004)

Жесткий диск для сервера, настольного компьютера или NAS. Среднее время наработки на отказ: 1000000 ч. SATA 6 Гбит/с. Температура эксплуатации: от 0 до +40°С. Поддержка swap.



Теги товара: 8 тб

Отзывы о товаре Жесткий диск Seagate IronWolf Guardian 8Tb (ST8000VN004)

Источник: Яндекс Маркет
29.08.2025
Александр З.

Достоинства:


Комментарий:
ЖД надёжный, недорогой и вместительный накопитель для хранения большого объёма данных. Работает, ошибок не обнаружено.
Источник: Яндекс Маркет
09.08.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
товаром довольны. посылка была хорошо упакована, пришла в целости.
Источник: Яндекс Маркет
11.07.2025
Елизавета

Достоинства:


Комментарий:
Диски заказаны и ждут своей установки. Сложно пока сказать что-то про их работоспособность, но могу сказать, что выглядят они вполне в порядке и упакованы были на 5+. Цена лучшая на рынке, потому и были заказаны
Источник: Яндекс Маркет
28.01.2025
Михаил П.

Достоинства:


Комментарий:
Диски пришли запаянные в пакеты, хорошо упакованные. NAS провёл проверку, сказал, что ошибок нет. Работают, похрустыват, по SMART всё хорошо.
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2024
Федор Л.

Достоинства:


Комментарий:
Оказались довольно шумными. И Synology не признал полностью совместимыми при установке.
Источник: Яндекс Маркет
18.05.2024
Аблязизов Х.

Достоинства:


Комментарий:
Еще не включал упаковано хорошо вроде состояние нового
Источник: Яндекс Маркет
04.05.2024
Дмитрий Т.

Достоинства:


Комментарий:
В целом все круто, вставил в свой nas224+, проверку прошел, в целом как и отзыв выше, при проверке гремел правда непривычно (первы раз держу в руках hdd nas версии), а так 7.3/ из 8 заявленных, наверное ок, начал уже перекачивать все файлы туда Все устраивает, сейчас второй для raid1 буду брать Упд: померил часами дцб, 40-42 колышется, мне кажется из-за того что у меня пк все на ssd и на слабеньком 3200 hdd, а тут 7200 оборотов, мне показалось это громким, полная 8ми часовая проверка ничего не выявила, весь диск перезаписывался по 10гб Упд2: wwn не совпадает на наклейке и в виктории/crystaldiskinfo, так что за цену в -10к по рынку по факту есть риск, что через годик может посыпаться, жаль решил раскопать тему только после покупки, буду брать больший объем для своего насика у топов за фулл прайс, а этот пусть доживет уже, сделаю на него основной том рейда
Источник: Яндекс Маркет
03.04.2024
Тимофей К.

Достоинства:


Комментарий:
Диск пришёл новым. Диск по виду и SMART совпадает с описанием. Прогнал полную перезапись диска трижды, ошибок записи или чтения не выявлено, скорость равномерно падает по мере смещения по дорожкам - норма для HDD и совпадает с тестами этой модели диска на iXBT. Во вложениях информация со SMART, диск гоняется в тестах уже 62 часа. На графиках скорости чтения и записи нужно смотреть на красную полоску. Синие всплески - по всем дискам системы, а красная - только тестируемый. Тесты состоят в последовательной перезаписи и чтении полной поверхности диска.



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Характеристики
Бренд
Seagate
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
8 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
256
Время наработки на отказ
1000000
Страна производитель
Китай
Описание
Жесткий диск для сервера, настольного компьютера или NAS. Среднее время наработки на отказ: 1000000 ч. SATA 6 Гбит/с. Температура эксплуатации: от 0 до +40°С. Поддержка swap.


Теги товара: 8 тб
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
29.08.2025
Александр З.

Достоинства:


Комментарий:
ЖД надёжный, недорогой и вместительный накопитель для хранения большого объёма данных. Работает, ошибок не обнаружено.
Источник: Яндекс Маркет
09.08.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
товаром довольны. посылка была хорошо упакована, пришла в целости.
Источник: Яндекс Маркет
11.07.2025
Елизавета

Достоинства:


Комментарий:
Диски заказаны и ждут своей установки. Сложно пока сказать что-то про их работоспособность, но могу сказать, что выглядят они вполне в порядке и упакованы были на 5+. Цена лучшая на рынке, потому и были заказаны
Источник: Яндекс Маркет
28.01.2025
Михаил П.

Достоинства:


Комментарий:
Диски пришли запаянные в пакеты, хорошо упакованные. NAS провёл проверку, сказал, что ошибок нет. Работают, похрустыват, по SMART всё хорошо.
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2024
Федор Л.

Достоинства:


Комментарий:
Оказались довольно шумными. И Synology не признал полностью совместимыми при установке.
Источник: Яндекс Маркет
18.05.2024
Аблязизов Х.

Достоинства:


Комментарий:
Еще не включал упаковано хорошо вроде состояние нового
Источник: Яндекс Маркет
04.05.2024
Дмитрий Т.

Достоинства:


Комментарий:
В целом все круто, вставил в свой nas224+, проверку прошел, в целом как и отзыв выше, при проверке гремел правда непривычно (первы раз держу в руках hdd nas версии), а так 7.3/ из 8 заявленных, наверное ок, начал уже перекачивать все файлы туда Все устраивает, сейчас второй для raid1 буду брать Упд: померил часами дцб, 40-42 колышется, мне кажется из-за того что у меня пк все на ssd и на слабеньком 3200 hdd, а тут 7200 оборотов, мне показалось это громким, полная 8ми часовая проверка ничего не выявила, весь диск перезаписывался по 10гб Упд2: wwn не совпадает на наклейке и в виктории/crystaldiskinfo, так что за цену в -10к по рынку по факту есть риск, что через годик может посыпаться, жаль решил раскопать тему только после покупки, буду брать больший объем для своего насика у топов за фулл прайс, а этот пусть доживет уже, сделаю на него основной том рейда
Источник: Яндекс Маркет
03.04.2024
Тимофей К.

Достоинства:


Комментарий:
Диск пришёл новым. Диск по виду и SMART совпадает с описанием. Прогнал полную перезапись диска трижды, ошибок записи или чтения не выявлено, скорость равномерно падает по мере смещения по дорожкам - норма для HDD и совпадает с тестами этой модели диска на iXBT. Во вложениях информация со SMART, диск гоняется в тестах уже 62 часа. На графиках скорости чтения и записи нужно смотреть на красную полоску. Синие всплески - по всем дискам системы, а красная - только тестируемый. Тесты состоят в последовательной перезаписи и чтении полной поверхности диска.


Жесткий диск Seagate IronWolf Guardian 8Tb (ST8000VN004) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 38840 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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