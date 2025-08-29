Жесткий диск Seagate IronWolf Guardian 8Tb (ST8000VN004)

Источник: Я ндекс Маркет

Дмитрий Т.



В целом все круто, вставил в свой nas224+, проверку прошел, в целом как и отзыв выше, при проверке гремел правда непривычно (первы раз держу в руках hdd nas версии), а так 7.3/ из 8 заявленных, наверное ок, начал уже перекачивать все файлы туда Все устраивает, сейчас второй для raid1 буду брать Упд: померил часами дцб, 40-42 колышется, мне кажется из-за того что у меня пк все на ssd и на слабеньком 3200 hdd, а тут 7200 оборотов, мне показалось это громким, полная 8ми часовая проверка ничего не выявила, весь диск перезаписывался по 10гб Упд2: wwn не совпадает на наклейке и в виктории/crystaldiskinfo, так что за цену в -10к по рынку по факту есть риск, что через годик может посыпаться, жаль решил раскопать тему только после покупки, буду брать больший объем для своего насика у топов за фулл прайс, а этот пусть доживет уже, сделаю на него основной том рейда