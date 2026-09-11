Жесткий диск HDD Western Digital SATA-III 10Tb (WD101PURP)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Жесткий диск HDD Western Digital SATA-III 10Tb (WD101PURP)
Разработаны специально для круглосуточной эксплуатации в системах безопасности высокой четкости. При рабочей нагрузке до 180 ТБ/год1 и поддержке до 64 камер накопители WD Purple являются оптимальным выбором для систем наблюдения. Диски WD Purpl поддерживают аналитические системы с технологией глубокого обучения, что позволяет работать с сетевыми видеорегистраторами, обладающими возможностями искусственного интеллекта. Накопители WD Purple специально разработаны для круглосуточной эксплуатации в системах наблюдения в условиях высоких температур. Накопители WD Purple оптимизированы для систем наблюдения, в которых задействовано до 64 камер, что позволяет расширять и модернизировать систему безопасности по мере необходимости.
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Теги товара: 10 тб
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Теги товара: 10 тб
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