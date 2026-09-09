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Жесткий диск Western Digital Ultrastar DC HC310 HUS726T4TAL5204 (0B36048) 4ТБ купить в Санкт-Петербурге цены от {{productMinPrice}} ₽, в Kotofoto
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Жесткий диск Western Digital Ultrastar DC HC310 HUS726T4TAL5204 (0B36048) 4ТБ

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Жесткий диск Western Digital Ultrastar DC HC310 HUS726T4TAL5204 (0B36048) 4ТБ - фото 1
Жесткий диск Western Digital Ultrastar DC HC310 HUS726T4TAL5204 (0B36048) 4ТБ - фото 2
Жесткий диск Western Digital Ultrastar DC HC310 HUS726T4TAL5204 (0B36048) 4ТБ - фото 3
Жесткий диск Western Digital Ultrastar DC HC310 HUS726T4TAL5204 (0B36048) 4ТБ - фото 4
Жесткий диск Western Digital Ultrastar DC HC310 HUS726T4TAL5204 (0B36048) 4ТБ - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SAS
Объем
4 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
256
  • Жесткий диск Western Digital Ultrastar DC HC310 HUS726T4TAL5204 (0B36048) 4ТБ - фото 1
  • Жесткий диск Western Digital Ultrastar DC HC310 HUS726T4TAL5204 (0B36048) 4ТБ - фото 2
  • Жесткий диск Western Digital Ultrastar DC HC310 HUS726T4TAL5204 (0B36048) 4ТБ - фото 3
  • Жесткий диск Western Digital Ultrastar DC HC310 HUS726T4TAL5204 (0B36048) 4ТБ - фото 4
  • Жесткий диск Western Digital Ultrastar DC HC310 HUS726T4TAL5204 (0B36048) 4ТБ - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
42 680 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 206222
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Характеристики

Бренд
HGST
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SAS
Объем
4 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
256
Время наработки на отказ
2000000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х3
Вес, г.
750

Описание товара Жесткий диск Western Digital Ultrastar DC HC310 HUS726T4TAL5204 (0B36048) 4ТБ

Описание товара Жесткий диск Western Digital Ultrastar DC HC310 HUS726T4TAL5204 (0B36048) 4ТБ Внутренний жесткий диск. Данный HDD подходит для использования в системах хранения данных. Смотрите также: SSD накопители , Блоки питания , Видеокарты , Жесткие диски , Звуковые карты , Контроллеры , Корпуса , Кулеры и системы охлаждения , Материнские платы , Оперативная память , Оптические приводы , Процессоры (CPU) , Термопаста, аксессуары для системы охлаждения , 1 тб , 2 тб , 6 тб , 8 тб , 10 тб , 12 тб Теги товара: 4 тб



Теги товара: 4 тб

Отзывы о товаре Жесткий диск Western Digital Ultrastar DC HC310 HUS726T4TAL5204 (0B36048) 4ТБ




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Характеристики
Бренд
HGST
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SAS
Объем
4 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
256
Время наработки на отказ
2000000
Страна производитель
Китай
Описание
Описание товара Жесткий диск Western Digital Ultrastar DC HC310 HUS726T4TAL5204 (0B36048) 4ТБ Внутренний жесткий диск. Данный HDD подходит для использования в системах хранения данных. Смотрите также: SSD накопители , Блоки питания , Видеокарты , Жесткие диски , Звуковые карты , Контроллеры , Корпуса , Кулеры и системы охлаждения , Материнские платы , Оперативная память , Оптические приводы , Процессоры (CPU) , Термопаста, аксессуары для системы охлаждения , 1 тб , 2 тб , 6 тб , 8 тб , 10 тб , 12 тб Теги товара: 4 тб


Теги товара: 4 тб
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Жесткий диск Western Digital Ultrastar DC HC310 HUS726T4TAL5204 (0B36048) 4ТБ - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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