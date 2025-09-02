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Жесткий диск HDD Toshiba MG10 Series 20TB (MG10ACA20TE) купить в Санкт-Петербурге цены от {{productMinPrice}} ₽, в Kotofoto
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Жесткий диск HDD Toshiba MG10 Series 20TB (MG10ACA20TE)

2 Отзывы
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Жесткий диск HDD Toshiba MG10 Series 20TB (MG10ACA20TE) - фото 1
Жесткий диск HDD Toshiba MG10 Series 20TB (MG10ACA20TE) - фото 2
Жесткий диск HDD Toshiba MG10 Series 20TB (MG10ACA20TE) - фото 3
Жесткий диск HDD Toshiba MG10 Series 20TB (MG10ACA20TE) - фото 4
Жесткий диск HDD Toshiba MG10 Series 20TB (MG10ACA20TE) - фото 5
Жесткий диск HDD Toshiba MG10 Series 20TB (MG10ACA20TE) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
20 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
512
  • Жесткий диск HDD Toshiba MG10 Series 20TB (MG10ACA20TE) - фото 1
  • Жесткий диск HDD Toshiba MG10 Series 20TB (MG10ACA20TE) - фото 2
  • Жесткий диск HDD Toshiba MG10 Series 20TB (MG10ACA20TE) - фото 3
  • Жесткий диск HDD Toshiba MG10 Series 20TB (MG10ACA20TE) - фото 4
  • Жесткий диск HDD Toshiba MG10 Series 20TB (MG10ACA20TE) - фото 5
  • Жесткий диск HDD Toshiba MG10 Series 20TB (MG10ACA20TE) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
93 220 руб. 
Начислим 1492 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 633552
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Жесткий диск HDD Toshiba MG10 Series 20TB (MG10ACA20TE)
93 220 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Toshiba
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
20 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
512
Время наработки на отказ
2500000
Размеры в упаковке, см
17х14х4
Вес, г.
720

Описание товара Жесткий диск HDD Toshiba MG10 Series 20TB (MG10ACA20TE)

Жесткий диск Toshiba MG10 Series относится к корпоративному классу и будет актуален для систем хранения данных, промышленных серверов, облачных систем хранения, файловых систем. Полезная емкость диска соответствует 20 ТБ. Для быстрой обработки информации модель использует чип оперативной памяти на 512 Мб. Toshiba MG10 Series отвечает требованиям, которые предъявляют центры облачных решений и обработки данных. Диск использует интерфейс SATA III с поддержкой пропускной способности 6 Гбит/с. Это позволяет ему быстро обрабатывать поступающую информацию, не допускать задержек при чтении и записи. Шпиндель устройства вращается со скоростью 7200 об./мин., что говорит о хороших скоростных характеристиках. Жесткий диск поддерживает магнитную запись CMR.

Отзывы о товаре Жесткий диск HDD Toshiba MG10 Series 20TB (MG10ACA20TE)

Источник: Яндекс Маркет
02.09.2025
Алексей Р.

Достоинства:


Комментарий:
Линейная скорость чтения >290Мб/с. А рандомная низкая, и чтения, и записи. Диск для видео.
Источник: Яндекс Маркет
28.07.2025
kayman kayman

Достоинства:


Комментарий:
Диск новый. Отдают без упаковки, только в антистатическом пакете. Сделано в Китае



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Toshiba
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
20 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
512
Время наработки на отказ
2500000
Описание
Жесткий диск Toshiba MG10 Series относится к корпоративному классу и будет актуален для систем хранения данных, промышленных серверов, облачных систем хранения, файловых систем. Полезная емкость диска соответствует 20 ТБ. Для быстрой обработки информации модель использует чип оперативной памяти на 512 Мб. Toshiba MG10 Series отвечает требованиям, которые предъявляют центры облачных решений и обработки данных. Диск использует интерфейс SATA III с поддержкой пропускной способности 6 Гбит/с. Это позволяет ему быстро обрабатывать поступающую информацию, не допускать задержек при чтении и записи. Шпиндель устройства вращается со скоростью 7200 об./мин., что говорит о хороших скоростных характеристиках. Жесткий диск поддерживает магнитную запись CMR.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
02.09.2025
Алексей Р.

Достоинства:


Комментарий:
Линейная скорость чтения >290Мб/с. А рандомная низкая, и чтения, и записи. Диск для видео.
Источник: Яндекс Маркет
28.07.2025
kayman kayman

Достоинства:


Комментарий:
Диск новый. Отдают без упаковки, только в антистатическом пакете. Сделано в Китае


Жесткий диск HDD Toshiba MG10 Series 20TB (MG10ACA20TE) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 93220 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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