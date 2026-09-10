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Жесткий диск Western Digital Surveillance 8 TB WD84PURZ купить в Санкт-Петербурге цены от {{productMinPrice}} ₽, в Kotofoto
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Жесткий диск Western Digital Surveillance 8 TB WD84PURZ

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
8 Тб
Объем буферной памяти, мб
128
  • Жесткий диск Western Digital Surveillance 8 TB WD84PURZ - фото 1
  • Жесткий диск Western Digital Surveillance 8 TB WD84PURZ - фото 2
  • Жесткий диск Western Digital Surveillance 8 TB WD84PURZ - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
27 850 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 458728
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Характеристики

Бренд
WD
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
8 Тб
Объем буферной памяти, мб
128
Время наработки на отказ
1000000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х10х2
Вес, г.
450

Описание товара Жесткий диск Western Digital Surveillance 8 TB WD84PURZ

TDP: 10 Вт; Форм-фактор: 3.5"; Объём: 8 ТБ; Интерфейс: SATA 3.0; Скорость вращения шпинделя: 5640 об/мин; Буфер: 128 МБ; Уровень шума при чтении/записи: 30 дБ



Теги товара: 8 тб

Отзывы о товаре Жесткий диск Western Digital Surveillance 8 TB WD84PURZ




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Характеристики
Бренд
WD
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
8 Тб
Объем буферной памяти, мб
128
Время наработки на отказ
1000000
Страна производитель
Китай
Описание
TDP: 10 Вт; Форм-фактор: 3.5"; Объём: 8 ТБ; Интерфейс: SATA 3.0; Скорость вращения шпинделя: 5640 об/мин; Буфер: 128 МБ; Уровень шума при чтении/записи: 30 дБ


Теги товара: 8 тб
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