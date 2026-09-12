Жесткий диск WD SATA-III 8TB WD80EAAZ Desktop Blue (5640rpm) 256Mb 3.5"
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Жесткий диск WD SATA-III 8TB WD80EAAZ Desktop Blue (5640rpm) 256Mb 3.5"
Жесткий диск Western Digital WD Blue — это надежное и эффективное решение для хранения данных на вашем компьютере. С емкостью 8 ТБ вы сможете хранить огромное количество файлов, включая документы, фотографии, видео и многое другое. - Высокая надежность и долговечность. - Быстрый доступ к данным благодаря скорости вращения 5640 rpm. - Совместимость с большинством настольных компьютеров и систем хранения данных. Жесткий диск Western Digital WD Blue идеально подходит для пользователей, которым требуется большое количество места для хранения данных и высокая производительность. Он станет отличным выбором для тех, кто работает с большими объемами информации или хранит медиафайлы.
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Теги товара: 8 тб
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Теги товара: 8 тб
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