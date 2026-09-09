Жесткий диск Western Digital Ultrastar DC HC320 HUS728T8TALE6L4 (0B36404) 8ТБ
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Жесткий диск Western Digital Ultrastar DC HC320 HUS728T8TALE6L4 (0B36404) 8ТБ
Жесткий диск Western Digital Ultrastar DC HC320 это надежное и высокопроизводительное устройство для хранения данных. Снабженный объемом буферной памяти 256 Мб и скоростью вращения 7200 об/мин, он обеспечивает быстрый доступ к хранимой информации. Тип HDD гарантирует надежность и долговечность работы устройства. Этот жесткий диск имеет емкость 8 Тб, что позволяет хранить большое количество данных, включая мультимедийные файлы, документы, фотографии и видео. Безопасность ваших данных на высшем уровне благодаря технологиям Western Digital. Если вы ищете надежный и мощный жесткий диск, который сможет удовлетворить вашу потребность в хранении и быстром доступе к данным, то Western Digital Ultrastar DC HC320 - отличный выбор.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 1 тб, 2 тб, 4 тб, 6 тб, 10 тб, 12 тб
Теги товара: 8 тб
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 51 870 руб.12968 руб. в СплитЖесткий диск HDD Seagate SATA 10TB (ST10000VE001)
-
В наличииЦена 53 160 руб.13290 руб. в СплитЖесткий диск WD SATA-III 10TB WD100EFGX NAS Red Plus
-
В наличииЦена 54 420 руб.13605 руб. в СплитЖесткий диск HDD Western Digital SATA-III 14Tb (WD141PURP)
-
В наличииЦена 58 730 руб.14683 руб. в СплитЖесткий диск Western Digital 12TB 3.5" 7200 RPM 256MB SATA-III (...
-
В наличииЦена 60 340 руб.15085 руб. в СплитЖесткий диск Seagate HDD 12Tb IronWolf ST12000VN0008
-
В наличииЦена 60 340 руб.15085 руб. в СплитЖесткий диск WD SATA-III 10TB WD103KRYZ Gold
-
В наличииЦена 60 450 руб.15113 руб. в СплитЖесткий диск Western Digital Ultrastar DC HC320 HUS728T8TAL5204 ...
-
В наличииЦена 61 130 руб.15283 руб. в СплитЖесткий диск HDD Seagate 10TB 7200RPM 6GB/S 256MB (ST10000NM017B...
-
В наличииЦена 61 550 руб.15388 руб. в СплитЖесткий диск WD 10Tb 7200rpm (WD102FZBX) Desktop Black 512Mb SAT...
-
В наличииЦена 62 160 руб.15540 руб. в СплитЖесткий диск HPE 2.4Tb (881457-B21)
-
В наличииЦена 62 840 руб.15710 руб. в СплитЖесткий диск HDD Seagate 12TB (ST12000NM000J)
-
В наличииЦена 69 340 руб.17335 руб. в СплитЖесткий диск WD SATA-III 12TB WD122PURP Surveillance Purple Pro
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 1 тб, 2 тб, 4 тб, 6 тб, 10 тб, 12 тб
Теги товара: 8 тб
Отзывы о товаре Жесткий диск Western Digital Ultrastar DC HC320 HUS728T8TALE6L4 (0B36404) 8ТБ