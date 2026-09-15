Жесткий диск HDD Toshiba 18TB (MG09ACA18TE)
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Характеристики
Описание товара Жесткий диск HDD Toshiba 18TB (MG09ACA18TE)
Описание товара Жесткий диск HDD Toshiba 18TB (MG09ACA18TE) Жесткий диск HDD Toshiba 18TB (MG09ACA18TE)/ назначение для ПК/ метод записи MAMR/ скорость передачи данных 281 МБ/с/ потребляемая мощность при работе 4.16 Вт Смотрите также: SSD накопители , Блоки питания , Видеокарты , Жесткие диски , Звуковые карты , Контроллеры , Корпуса , Кулеры и системы охлаждения , Материнские платы , Оперативная память , Оптические приводы , Процессоры (CPU) , Термопаста, аксессуары для системы охлаждения , 1 тб , 2 тб , 4 тб , 6 тб , 8 тб , 10 тб , 12 тб
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