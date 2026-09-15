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Жесткий диск HDD Seagate 16TB (ST16000NM000J) купить в Санкт-Петербурге цены от {{productMinPrice}} ₽, в Kotofoto
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Жесткий диск HDD Seagate 16TB (ST16000NM000J)

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Жесткий диск HDD Seagate 16TB (ST16000NM000J) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
16 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
256
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  • Жесткий диск HDD Seagate 16TB (ST16000NM000J) - фото 2
  • Жесткий диск HDD Seagate 16TB (ST16000NM000J) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
83 850 руб. 
Начислим 5478 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 518148
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Жесткий диск HDD Seagate 16TB (ST16000NM000J)
83 850 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Seagate
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
16 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
256
Время наработки на отказ
2500000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х7х1
Вес, г.
800

Описание товара Жесткий диск HDD Seagate 16TB (ST16000NM000J)

3.5", SATA 3.0 (6Gbps), 7200 об/мин, буфер 256 МБ, линейная скорость 270/258 МБ/с, время доступа 4.2 мс, технология CMR, наполнение гелий

Отзывы о товаре Жесткий диск HDD Seagate 16TB (ST16000NM000J)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Seagate
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
16 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
256
Время наработки на отказ
2500000
Страна производитель
Китай
Описание
3.5", SATA 3.0 (6Gbps), 7200 об/мин, буфер 256 МБ, линейная скорость 270/258 МБ/с, время доступа 4.2 мс, технология CMR, наполнение гелий
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Жесткий диск HDD Seagate 16TB (ST16000NM000J) - по цене 83850 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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