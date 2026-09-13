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Жесткий диск Toshiba SATA-III 6TB MG10ADA600E купить в Санкт-Петербурге цены от {{productMinPrice}} ₽, в Kotofoto
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Жесткий диск Toshiba SATA-III 6TB MG10ADA600E

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Жесткий диск Toshiba SATA-III 6TB MG10ADA600E - фото 1
Жесткий диск Toshiba SATA-III 6TB MG10ADA600E - фото 2
Жесткий диск Toshiba SATA-III 6TB MG10ADA600E - фото 3
Жесткий диск Toshiba SATA-III 6TB MG10ADA600E - фото 4
Жесткий диск Toshiba SATA-III 6TB MG10ADA600E - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
6 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
512
  • Жесткий диск Toshiba SATA-III 6TB MG10ADA600E - фото 1
  • Жесткий диск Toshiba SATA-III 6TB MG10ADA600E - фото 2
  • Жесткий диск Toshiba SATA-III 6TB MG10ADA600E - фото 3
  • Жесткий диск Toshiba SATA-III 6TB MG10ADA600E - фото 4
  • Жесткий диск Toshiba SATA-III 6TB MG10ADA600E - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
52 820 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714771
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Характеристики

Бренд
Toshiba
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
6 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
512
Время наработки на отказ
2000000
Размеры в упаковке, см
15х10х3
Вес, г.
700

Описание товара Жесткий диск Toshiba SATA-III 6TB MG10ADA600E

Жесткий диск



Теги товара: 6 тб

Отзывы о товаре Жесткий диск Toshiba SATA-III 6TB MG10ADA600E




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Характеристики
Бренд
Toshiba
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
6 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
512
Время наработки на отказ
2000000
Описание
Жесткий диск


Теги товара: 6 тб
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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