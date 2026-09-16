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Жесткий диск WD SATA-III 12TB WD122PURP Surveillance Purple Pro купить в Санкт-Петербурге цены от {{productMinPrice}} ₽, в Kotofoto
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Жесткий диск WD SATA-III 12TB WD122PURP Surveillance Purple Pro

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Жесткий диск WD SATA-III 12TB WD122PURP Surveillance Purple Pro - фото 1
Жесткий диск WD SATA-III 12TB WD122PURP Surveillance Purple Pro - фото 2
Жесткий диск WD SATA-III 12TB WD122PURP Surveillance Purple Pro - фото 3
Жесткий диск WD SATA-III 12TB WD122PURP Surveillance Purple Pro - фото 4
Жесткий диск WD SATA-III 12TB WD122PURP Surveillance Purple Pro - фото 5
Жесткий диск WD SATA-III 12TB WD122PURP Surveillance Purple Pro - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
12 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
512
  • Жесткий диск WD SATA-III 12TB WD122PURP Surveillance Purple Pro - фото 1
  • Жесткий диск WD SATA-III 12TB WD122PURP Surveillance Purple Pro - фото 2
  • Жесткий диск WD SATA-III 12TB WD122PURP Surveillance Purple Pro - фото 3
  • Жесткий диск WD SATA-III 12TB WD122PURP Surveillance Purple Pro - фото 4
  • Жесткий диск WD SATA-III 12TB WD122PURP Surveillance Purple Pro - фото 5
  • Жесткий диск WD SATA-III 12TB WD122PURP Surveillance Purple Pro - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
67 790 руб. 
Начислим 1085 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 714798
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Жесткий диск WD SATA-III 12TB WD122PURP Surveillance Purple Pro
67 790 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
WD
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
12 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
512
Время наработки на отказ
2000000
Размеры в упаковке, см
15х10х3
Вес, г.
666

Описание товара Жесткий диск WD SATA-III 12TB WD122PURP Surveillance Purple Pro

Жёсткий диск WD Purple Pro (WD122PURP) — это надёжное и высокопроизводительное решение для хранения данных, идеально подходящее для систем видеонаблюдения и других приложений, требующих надежного и долговечного хранения. Жёсткий диск WD Purple Pro (WD122PURP) — это высокопроизводительное устройство хранения данных, предназначенное для использования в системах видеонаблюдения и других приложениях, требующих надежного и долговечного хранения. Он поддерживает интерфейс SATA-III и имеет форм-фактор 3.5 дюйма, что делает его совместимым с большинством современных систем. Высокая ёмкость Жёсткий диск WD Purple Pro имеет объём 12 ТБ, что позволяет хранить большое количество данных, включая видеозаписи высокого разрешения, фотографии и другие файлы. Это делает его идеальным решением для систем видеонаблюдения, где требуется длительное хранение видеоматериалов. Высокая скорость вращения шпинделя Скорость вращения шпинделя 7200 об/мин обеспечивает быструю передачу данных и высокую производительность при чтении и записи файлов. Это особенно важно для систем видеонаблюдения, где необходимо быстро обрабатывать и сохранять большие объемы данных. Большой объём буферной памяти Объём буферной памяти 256 МБ позволяет ускорить процесс чтения и записи данных, что особенно важно при работе с большими файлами и видеозаписями высокого разрешения. Надёжность и долговечность Жёсткий диск WD Purple Pro разработан для круглосуточной работы и имеет высокую надёжность, что делает его идеальным решением для систем видеонаблюдения, работающих 24/7. Он также оснащён технологиями защиты данных, что обеспечивает сохранность информации даже в случае сбоев. Совместимость с различными системами Интерфейс SATA-III обеспечивает совместимость с большинством современных систем, что позволяет легко интегрировать жёсткий диск в существующие системы видеонаблюдения или использовать его для обновления старых систем. Оптимизация для видеонаблюдения Жёсткий диск WD Purple Pro оптимизирован для работы в системах видеонаблюдения и поддерживает до 64 камер, что делает его идеальным решением для профессиональных систем безопасности.



Теги товара: 12 тб

Отзывы о товаре Жесткий диск WD SATA-III 12TB WD122PURP Surveillance Purple Pro




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Характеристики
Бренд
WD
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
12 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
512
Время наработки на отказ
2000000
Описание
Жёсткий диск WD Purple Pro (WD122PURP) — это надёжное и высокопроизводительное решение для хранения данных, идеально подходящее для систем видеонаблюдения и других приложений, требующих надежного и долговечного хранения. Жёсткий диск WD Purple Pro (WD122PURP) — это высокопроизводительное устройство хранения данных, предназначенное для использования в системах видеонаблюдения и других приложениях, требующих надежного и долговечного хранения. Он поддерживает интерфейс SATA-III и имеет форм-фактор 3.5 дюйма, что делает его совместимым с большинством современных систем. Высокая ёмкость Жёсткий диск WD Purple Pro имеет объём 12 ТБ, что позволяет хранить большое количество данных, включая видеозаписи высокого разрешения, фотографии и другие файлы. Это делает его идеальным решением для систем видеонаблюдения, где требуется длительное хранение видеоматериалов. Высокая скорость вращения шпинделя Скорость вращения шпинделя 7200 об/мин обеспечивает быструю передачу данных и высокую производительность при чтении и записи файлов. Это особенно важно для систем видеонаблюдения, где необходимо быстро обрабатывать и сохранять большие объемы данных. Большой объём буферной памяти Объём буферной памяти 256 МБ позволяет ускорить процесс чтения и записи данных, что особенно важно при работе с большими файлами и видеозаписями высокого разрешения. Надёжность и долговечность Жёсткий диск WD Purple Pro разработан для круглосуточной работы и имеет высокую надёжность, что делает его идеальным решением для систем видеонаблюдения, работающих 24/7. Он также оснащён технологиями защиты данных, что обеспечивает сохранность информации даже в случае сбоев. Совместимость с различными системами Интерфейс SATA-III обеспечивает совместимость с большинством современных систем, что позволяет легко интегрировать жёсткий диск в существующие системы видеонаблюдения или использовать его для обновления старых систем. Оптимизация для видеонаблюдения Жёсткий диск WD Purple Pro оптимизирован для работы в системах видеонаблюдения и поддерживает до 64 камер, что делает его идеальным решением для профессиональных систем безопасности.


Теги товара: 12 тб
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Жесткий диск WD SATA-III 12TB WD122PURP Surveillance Purple Pro - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 67790 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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