Описание товара Жесткий диск WD SATA-III 12TB WD122PURP Surveillance Purple Pro

Жёсткий диск WD Purple Pro (WD122PURP) — это надёжное и высокопроизводительное решение для хранения данных, идеально подходящее для систем видеонаблюдения и других приложений, требующих надежного и долговечного хранения. Жёсткий диск WD Purple Pro (WD122PURP) — это высокопроизводительное устройство хранения данных, предназначенное для использования в системах видеонаблюдения и других приложениях, требующих надежного и долговечного хранения. Он поддерживает интерфейс SATA-III и имеет форм-фактор 3.5 дюйма, что делает его совместимым с большинством современных систем. Высокая ёмкость Жёсткий диск WD Purple Pro имеет объём 12 ТБ, что позволяет хранить большое количество данных, включая видеозаписи высокого разрешения, фотографии и другие файлы. Это делает его идеальным решением для систем видеонаблюдения, где требуется длительное хранение видеоматериалов. Высокая скорость вращения шпинделя Скорость вращения шпинделя 7200 об/мин обеспечивает быструю передачу данных и высокую производительность при чтении и записи файлов. Это особенно важно для систем видеонаблюдения, где необходимо быстро обрабатывать и сохранять большие объемы данных. Большой объём буферной памяти Объём буферной памяти 256 МБ позволяет ускорить процесс чтения и записи данных, что особенно важно при работе с большими файлами и видеозаписями высокого разрешения. Надёжность и долговечность Жёсткий диск WD Purple Pro разработан для круглосуточной работы и имеет высокую надёжность, что делает его идеальным решением для систем видеонаблюдения, работающих 24/7. Он также оснащён технологиями защиты данных, что обеспечивает сохранность информации даже в случае сбоев. Совместимость с различными системами Интерфейс SATA-III обеспечивает совместимость с большинством современных систем, что позволяет легко интегрировать жёсткий диск в существующие системы видеонаблюдения или использовать его для обновления старых систем. Оптимизация для видеонаблюдения Жёсткий диск WD Purple Pro оптимизирован для работы в системах видеонаблюдения и поддерживает до 64 камер, что делает его идеальным решением для профессиональных систем безопасности.