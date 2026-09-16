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Жесткий диск WD SATA-III 10TB WD103KRYZ Gold купить в Санкт-Петербурге цены от {{productMinPrice}} ₽, в Kotofoto
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Жесткий диск WD SATA-III 10TB WD103KRYZ Gold

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Жесткий диск WD SATA-III 10TB WD103KRYZ Gold - фото 1
Жесткий диск WD SATA-III 10TB WD103KRYZ Gold - фото 2
Жесткий диск WD SATA-III 10TB WD103KRYZ Gold - фото 3
Жесткий диск WD SATA-III 10TB WD103KRYZ Gold - фото 4
Жесткий диск WD SATA-III 10TB WD103KRYZ Gold - фото 5
Жесткий диск WD SATA-III 10TB WD103KRYZ Gold - фото 6
Жесткий диск WD SATA-III 10TB WD103KRYZ Gold - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
10 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
512
  • Жесткий диск WD SATA-III 10TB WD103KRYZ Gold - фото 1
  • Жесткий диск WD SATA-III 10TB WD103KRYZ Gold - фото 2
  • Жесткий диск WD SATA-III 10TB WD103KRYZ Gold - фото 3
  • Жесткий диск WD SATA-III 10TB WD103KRYZ Gold - фото 4
  • Жесткий диск WD SATA-III 10TB WD103KRYZ Gold - фото 5
  • Жесткий диск WD SATA-III 10TB WD103KRYZ Gold - фото 6
  • Жесткий диск WD SATA-III 10TB WD103KRYZ Gold - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
60 540 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714795
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Характеристики

Бренд
WD
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
10 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
512
Время наработки на отказ
2000000
Размеры в упаковке, см
15х10х3
Вес, кг.
1

Описание товара Жесткий диск WD SATA-III 10TB WD103KRYZ Gold

**Жесткий диск Western Digital Gold WD103KRYZ 10 ТБ — надёжное решение для хранения больших объёмов данных** Ищете надёжный и вместительный жёсткий диск для хранения данных? Western Digital Gold WD103KRYZ — это идеальное решение для вас! **Основные характеристики:** * Объём: 10 ТБ — достаточно места для хранения всех ваших файлов, документов, фотографий, видео и других данных. * Форм-фактор: 3,5 дюйма — стандартный размер, который подойдёт для большинства настольных компьютеров и серверов. * Скорость вращения: 7200 об/мин — обеспечивает высокую скорость чтения и записи данных. * Буферная память: 512 МБ — ускоряет обработку данных и повышает производительность. * Интерфейс: SATA III — совместим с большинством современных материнских плат и устройств. **Преимущества:** * Надёжность: жёсткие диски Western Digital известны своей надёжностью и долговечностью. * Высокая производительность: благодаря скорости вращения 7200 об/мин и буферной памяти 512 МБ, диск обеспечивает быструю работу с данными. * Вместительность: 10 ТБ — это огромный объём, который позволит вам хранить все необходимые файлы без необходимости их удаления или сжатия. Western Digital Gold WD103KRYZ — это отличный выбор для тех, кто ищет надёжный и вместительный жёсткий диск по доступной цене.



Теги товара: 10 тб

Отзывы о товаре Жесткий диск WD SATA-III 10TB WD103KRYZ Gold




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Характеристики
Бренд
WD
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
10 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
512
Время наработки на отказ
2000000
Описание
**Жесткий диск Western Digital Gold WD103KRYZ 10 ТБ — надёжное решение для хранения больших объёмов данных** Ищете надёжный и вместительный жёсткий диск для хранения данных? Western Digital Gold WD103KRYZ — это идеальное решение для вас! **Основные характеристики:** * Объём: 10 ТБ — достаточно места для хранения всех ваших файлов, документов, фотографий, видео и других данных. * Форм-фактор: 3,5 дюйма — стандартный размер, который подойдёт для большинства настольных компьютеров и серверов. * Скорость вращения: 7200 об/мин — обеспечивает высокую скорость чтения и записи данных. * Буферная память: 512 МБ — ускоряет обработку данных и повышает производительность. * Интерфейс: SATA III — совместим с большинством современных материнских плат и устройств. **Преимущества:** * Надёжность: жёсткие диски Western Digital известны своей надёжностью и долговечностью. * Высокая производительность: благодаря скорости вращения 7200 об/мин и буферной памяти 512 МБ, диск обеспечивает быструю работу с данными. * Вместительность: 10 ТБ — это огромный объём, который позволит вам хранить все необходимые файлы без необходимости их удаления или сжатия. Western Digital Gold WD103KRYZ — это отличный выбор для тех, кто ищет надёжный и вместительный жёсткий диск по доступной цене.


Теги товара: 10 тб
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Отзывы


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