Жесткий диск WD SATA-III 10TB WD103KRYZ Gold
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Характеристики
Описание товара Жесткий диск WD SATA-III 10TB WD103KRYZ Gold
**Жесткий диск Western Digital Gold WD103KRYZ 10 ТБ — надёжное решение для хранения больших объёмов данных** Ищете надёжный и вместительный жёсткий диск для хранения данных? Western Digital Gold WD103KRYZ — это идеальное решение для вас! **Основные характеристики:** * Объём: 10 ТБ — достаточно места для хранения всех ваших файлов, документов, фотографий, видео и других данных. * Форм-фактор: 3,5 дюйма — стандартный размер, который подойдёт для большинства настольных компьютеров и серверов. * Скорость вращения: 7200 об/мин — обеспечивает высокую скорость чтения и записи данных. * Буферная память: 512 МБ — ускоряет обработку данных и повышает производительность. * Интерфейс: SATA III — совместим с большинством современных материнских плат и устройств. **Преимущества:** * Надёжность: жёсткие диски Western Digital известны своей надёжностью и долговечностью. * Высокая производительность: благодаря скорости вращения 7200 об/мин и буферной памяти 512 МБ, диск обеспечивает быструю работу с данными. * Вместительность: 10 ТБ — это огромный объём, который позволит вам хранить все необходимые файлы без необходимости их удаления или сжатия. Western Digital Gold WD103KRYZ — это отличный выбор для тех, кто ищет надёжный и вместительный жёсткий диск по доступной цене.
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Теги товара: 10 тб
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Теги товара: 10 тб
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