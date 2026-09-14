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Жесткий диск Seagate Exos X24 HDD 3.5" SATA 12Tb, 7200 rpm, 512Mb buffer, 512e/4kn, CMR, ST12000NM000J, 1 year купить в Санкт-Петербурге цены от {{productMinPrice}} ₽, в Kotofoto
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Жесткий диск Seagate Exos X24 HDD 3.5" SATA 12Tb, 7200 rpm, 512Mb buffer, 512e/4kn, CMR, ST12000NM000J, 1 year

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Жесткий диск Seagate Exos X24 HDD 3.5&quot; SATA 12Tb, 7200 rpm, 512Mb buffer, 512e/4kn, CMR, ST12000NM000J, 1 year - фото 1
Жесткий диск Seagate Exos X24 HDD 3.5&quot; SATA 12Tb, 7200 rpm, 512Mb buffer, 512e/4kn, CMR, ST12000NM000J, 1 year - фото 2
Жесткий диск Seagate Exos X24 HDD 3.5&quot; SATA 12Tb, 7200 rpm, 512Mb buffer, 512e/4kn, CMR, ST12000NM000J, 1 year - фото 3
Жесткий диск Seagate Exos X24 HDD 3.5&quot; SATA 12Tb, 7200 rpm, 512Mb buffer, 512e/4kn, CMR, ST12000NM000J, 1 year - фото 4
Жесткий диск Seagate Exos X24 HDD 3.5&quot; SATA 12Tb, 7200 rpm, 512Mb buffer, 512e/4kn, CMR, ST12000NM000J, 1 year - фото 5
Жесткий диск Seagate Exos X24 HDD 3.5&quot; SATA 12Tb, 7200 rpm, 512Mb buffer, 512e/4kn, CMR, ST12000NM000J, 1 year - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
12 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
256
  • Жесткий диск Seagate Exos X24 HDD 3.5&quot; SATA 12Tb, 7200 rpm, 512Mb buffer, 512e/4kn, CMR, ST12000NM000J, 1 year - фото 1
  • Жесткий диск Seagate Exos X24 HDD 3.5&quot; SATA 12Tb, 7200 rpm, 512Mb buffer, 512e/4kn, CMR, ST12000NM000J, 1 year - фото 2
  • Жесткий диск Seagate Exos X24 HDD 3.5&quot; SATA 12Tb, 7200 rpm, 512Mb buffer, 512e/4kn, CMR, ST12000NM000J, 1 year - фото 3
  • Жесткий диск Seagate Exos X24 HDD 3.5&quot; SATA 12Tb, 7200 rpm, 512Mb buffer, 512e/4kn, CMR, ST12000NM000J, 1 year - фото 4
  • Жесткий диск Seagate Exos X24 HDD 3.5&quot; SATA 12Tb, 7200 rpm, 512Mb buffer, 512e/4kn, CMR, ST12000NM000J, 1 year - фото 5
  • Жесткий диск Seagate Exos X24 HDD 3.5&quot; SATA 12Tb, 7200 rpm, 512Mb buffer, 512e/4kn, CMR, ST12000NM000J, 1 year - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
57 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 739718
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Характеристики

Бренд
Seagate
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
12 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
256
Время наработки на отказ
2500000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х14х6
Вес, кг.
1

Описание товара Жесткий диск Seagate Exos X24 HDD 3.5" SATA 12Tb, 7200 rpm, 512Mb buffer, 512e/4kn, CMR, ST12000NM000J, 1 year

Жёсткий диск Seagate объёмом 12 ТБ — вместительное решение для хранения больших массивов данных. Пространства хватит для обширной коллекции файлов, рабочих материалов и медиаконтента без постоянного освобождения места. Форм-фактор 3,5 дюйма и интерфейс SATA III делают накопитель удобным для установки в совместимые системы. Скорость вращения 7200 об/мин обеспечивает динамичную работу диска, а буферная память 256 МБ помогает эффективнее обрабатывать операции с данными. Заявленная наработка на отказ — 2 500 000 часов, что подчёркивает ресурсную направленность модели для длительной эксплуатации.



Теги товара: 12 тб

Отзывы о товаре Жесткий диск Seagate Exos X24 HDD 3.5" SATA 12Tb, 7200 rpm, 512Mb buffer, 512e/4kn, CMR, ST12000NM000J, 1 year




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Характеристики
Бренд
Seagate
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
12 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
256
Время наработки на отказ
2500000
Страна производитель
Китай
Описание
Жёсткий диск Seagate объёмом 12 ТБ — вместительное решение для хранения больших массивов данных. Пространства хватит для обширной коллекции файлов, рабочих материалов и медиаконтента без постоянного освобождения места. Форм-фактор 3,5 дюйма и интерфейс SATA III делают накопитель удобным для установки в совместимые системы. Скорость вращения 7200 об/мин обеспечивает динамичную работу диска, а буферная память 256 МБ помогает эффективнее обрабатывать операции с данными. Заявленная наработка на отказ — 2 500 000 часов, что подчёркивает ресурсную направленность модели для длительной эксплуатации.


Теги товара: 12 тб
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Жесткий диск Seagate Exos X24 HDD 3.5" SATA 12Tb, 7200 rpm, 512Mb buffer, 512e/4kn, CMR, ST12000NM000J, 1 year - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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