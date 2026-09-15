Жесткий диск HDD Western Digital Purple PRO 18ТБ (WD181PURP)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
18 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
512
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
97 670 руб.
В наличии
Код товара: 497348
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
97 670 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
18 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
512
Время наработки на отказ
2500000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х3
Вес, г.
600
Описание товара Жесткий диск HDD Western Digital Purple PRO 18ТБ (WD181PURP)
Общие характеристики: Форм-фактор: 3.5 Тип: HDD Характеристики накопителя: Емкость: 18000 Гб Скорость вращения: 7200 rpm Объем буфера: 512 Мб Скорость последовательного чтения: 272 Мб/с Интерфейс: Интерфейс SATA: SATA 6Gb/s Механика/Надежность: Время наработки на отказ: 2500000 ч Ударостойкость при хранении: 250 G Ударостойкость при работе: 50 G Уровень шума работы: 27 Дб Потребляемая мощность: 6.3 Вт Потребляемая мощность в спящем режиме: 5.9 Вт Уровень шума простоя: 20 Дб Габариты и вес: Высота: 26.1 мм.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
18 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
512
Время наработки на отказ
2500000
Страна производитель
Китай
Общие характеристики: Форм-фактор: 3.5 Тип: HDD Характеристики накопителя: Емкость: 18000 Гб Скорость вращения: 7200 rpm Объем буфера: 512 Мб Скорость последовательного чтения: 272 Мб/с Интерфейс: Интерфейс SATA: SATA 6Gb/s Механика/Надежность: Время наработки на отказ: 2500000 ч Ударостойкость при хранении: 250 G Ударостойкость при работе: 50 G Уровень шума работы: 27 Дб Потребляемая мощность: 6.3 Вт Потребляемая мощность в спящем режиме: 5.9 Вт Уровень шума простоя: 20 Дб Габариты и вес: Высота: 26.1 мм.
Жесткий диск HDD Western Digital Purple PRO 18ТБ (WD181PURP) - данный товар вы можете купить по цене 97670 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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