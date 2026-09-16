Top.Mail.Ru
Жесткий диск WD 24Tb 7200rpm (WD241KFGX) Red Pro SATA III 6Gb/s 512Mb 3,5" купить в Санкт-Петербурге цены от {{productMinPrice}} ₽, в Kotofoto
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Жесткий диск WD 24Tb 7200rpm (WD241KFGX) Red Pro SATA III 6Gb/s 512Mb 3,5"

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Жесткий диск WD 24Tb 7200rpm (WD241KFGX) Red Pro SATA III 6Gb/s 512Mb 3,5&quot; - фото 1
Жесткий диск WD 24Tb 7200rpm (WD241KFGX) Red Pro SATA III 6Gb/s 512Mb 3,5&quot; - фото 2
Жесткий диск WD 24Tb 7200rpm (WD241KFGX) Red Pro SATA III 6Gb/s 512Mb 3,5&quot; - фото 3
Жесткий диск WD 24Tb 7200rpm (WD241KFGX) Red Pro SATA III 6Gb/s 512Mb 3,5&quot; - фото 4
Жесткий диск WD 24Tb 7200rpm (WD241KFGX) Red Pro SATA III 6Gb/s 512Mb 3,5&quot; - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
24 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
512
  • Жесткий диск WD 24Tb 7200rpm (WD241KFGX) Red Pro SATA III 6Gb/s 512Mb 3,5&quot; - фото 1
  • Жесткий диск WD 24Tb 7200rpm (WD241KFGX) Red Pro SATA III 6Gb/s 512Mb 3,5&quot; - фото 2
  • Жесткий диск WD 24Tb 7200rpm (WD241KFGX) Red Pro SATA III 6Gb/s 512Mb 3,5&quot; - фото 3
  • Жесткий диск WD 24Tb 7200rpm (WD241KFGX) Red Pro SATA III 6Gb/s 512Mb 3,5&quot; - фото 4
  • Жесткий диск WD 24Tb 7200rpm (WD241KFGX) Red Pro SATA III 6Gb/s 512Mb 3,5&quot; - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
87 990 руб. 
Начислим 1408 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 735217
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Жесткий диск WD 24Tb 7200rpm (WD241KFGX) Red Pro SATA III 6Gb/s 512Mb 3,5"
87 990 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
WD
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
24 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
512
Время наработки на отказ
2500000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х20х5
Вес, г.
350

Описание товара Жесткий диск WD 24Tb 7200rpm (WD241KFGX) Red Pro SATA III 6Gb/s 512Mb 3,5"

Представляем вашему вниманию внутренний жесткий диск, созданный для решения самых требовательных задач в условиях интенсивной эксплуатации. Это надежное хранилище объемом двадцать четыре терабайта, которое станет фундаментом вашей системы хранения данных, будь то мощная рабочая станция, сеть хранения данных в офисе или базовая нагрузка в центре обработки данных. Его колоссальная емкость позволяет размещать огромные архивы информации, коллекции мультимедиа и резервные копии, значительно снижая стоимость хранения одного гигабайта и упрощая структуру массива. Сердцем этого накопителя является передовая технология записи с классическим магнитным позиционированием, которая гарантирует высокую производительность и предсказуемость работы при последовательной записи. В отличие от других решений, эта проверенная технология обеспечивает стабильную скорость передачи данных и исключительную долговечность, что особенно критично при использовании в системах с многопользовательским доступом и высокой одновременной нагрузкой. Благодаря этому ваш массив будет работать без задержек и потерь производительности даже в часы пиковой активности. Скорость вращения шпинделя составляет семь тысяч двести оборотов в минуту, что позволяет устройству быстро обрабатывать запросы и сокращать время доступа к информации. Для обеспечения плавности работы и максимальной эффективности при многозадачности накопитель оснащен буферной памятью объемом пятьсот двенадцать мегабайт. Этот значительный кэш выступает в роли высокоскоростного буфера, сглаживая пиковые нагрузки и обеспечивая бесшовную потоковую передачу больших файлов, будь то видео сверхвысокого разрешения, виртуальные машины или обширные базы данных. Устройство выполнено в стандартном форм-факторе три с половиной дюйма и подключается через современный интерфейс Serial ATA третьего поколения. Эта широкая совместимость позволяет легко интегрировать его в практически любую существующую систему хранения, обеспечивая максимальную пропускную способность для раскрытия всего потенциала диска. Вы получаете не просто огромное пространство, а высокоскоростной и отзывчивый накопитель, готовый к работе в круглосуточном режиме. Это идеальное решение для профессионалов, которые ценят надежность, емкость и стабильность. Он создан для тех, чья работа связана с непрерывным процессом создания и анализа больших объемов данных, где простои и потеря информации недопустимы. Доверьте сохранность самого ценного проверенным технологиям и получите в свое распоряжение колоссальные двадцать четыре терабайта пространства, подкрепленного высокой производительностью и уверенностью в сохранности вашей информации на долгие годы.

Отзывы о товаре Жесткий диск WD 24Tb 7200rpm (WD241KFGX) Red Pro SATA III 6Gb/s 512Mb 3,5"




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
WD
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
24 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
512
Время наработки на отказ
2500000
Страна производитель
Китай
Описание
Представляем вашему вниманию внутренний жесткий диск, созданный для решения самых требовательных задач в условиях интенсивной эксплуатации. Это надежное хранилище объемом двадцать четыре терабайта, которое станет фундаментом вашей системы хранения данных, будь то мощная рабочая станция, сеть хранения данных в офисе или базовая нагрузка в центре обработки данных. Его колоссальная емкость позволяет размещать огромные архивы информации, коллекции мультимедиа и резервные копии, значительно снижая стоимость хранения одного гигабайта и упрощая структуру массива. Сердцем этого накопителя является передовая технология записи с классическим магнитным позиционированием, которая гарантирует высокую производительность и предсказуемость работы при последовательной записи. В отличие от других решений, эта проверенная технология обеспечивает стабильную скорость передачи данных и исключительную долговечность, что особенно критично при использовании в системах с многопользовательским доступом и высокой одновременной нагрузкой. Благодаря этому ваш массив будет работать без задержек и потерь производительности даже в часы пиковой активности. Скорость вращения шпинделя составляет семь тысяч двести оборотов в минуту, что позволяет устройству быстро обрабатывать запросы и сокращать время доступа к информации. Для обеспечения плавности работы и максимальной эффективности при многозадачности накопитель оснащен буферной памятью объемом пятьсот двенадцать мегабайт. Этот значительный кэш выступает в роли высокоскоростного буфера, сглаживая пиковые нагрузки и обеспечивая бесшовную потоковую передачу больших файлов, будь то видео сверхвысокого разрешения, виртуальные машины или обширные базы данных. Устройство выполнено в стандартном форм-факторе три с половиной дюйма и подключается через современный интерфейс Serial ATA третьего поколения. Эта широкая совместимость позволяет легко интегрировать его в практически любую существующую систему хранения, обеспечивая максимальную пропускную способность для раскрытия всего потенциала диска. Вы получаете не просто огромное пространство, а высокоскоростной и отзывчивый накопитель, готовый к работе в круглосуточном режиме. Это идеальное решение для профессионалов, которые ценят надежность, емкость и стабильность. Он создан для тех, чья работа связана с непрерывным процессом создания и анализа больших объемов данных, где простои и потеря информации недопустимы. Доверьте сохранность самого ценного проверенным технологиям и получите в свое распоряжение колоссальные двадцать четыре терабайта пространства, подкрепленного высокой производительностью и уверенностью в сохранности вашей информации на долгие годы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Жесткий диск WD 24Tb 7200rpm (WD241KFGX) Red Pro SATA III 6Gb/s 512Mb 3,5" - стоимость товара 87990 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...