Описание товара Жесткий диск WD 24Tb 7200rpm (WD241KFGX) Red Pro SATA III 6Gb/s 512Mb 3,5"

Представляем вашему вниманию внутренний жесткий диск, созданный для решения самых требовательных задач в условиях интенсивной эксплуатации. Это надежное хранилище объемом двадцать четыре терабайта, которое станет фундаментом вашей системы хранения данных, будь то мощная рабочая станция, сеть хранения данных в офисе или базовая нагрузка в центре обработки данных. Его колоссальная емкость позволяет размещать огромные архивы информации, коллекции мультимедиа и резервные копии, значительно снижая стоимость хранения одного гигабайта и упрощая структуру массива. Сердцем этого накопителя является передовая технология записи с классическим магнитным позиционированием, которая гарантирует высокую производительность и предсказуемость работы при последовательной записи. В отличие от других решений, эта проверенная технология обеспечивает стабильную скорость передачи данных и исключительную долговечность, что особенно критично при использовании в системах с многопользовательским доступом и высокой одновременной нагрузкой. Благодаря этому ваш массив будет работать без задержек и потерь производительности даже в часы пиковой активности. Скорость вращения шпинделя составляет семь тысяч двести оборотов в минуту, что позволяет устройству быстро обрабатывать запросы и сокращать время доступа к информации. Для обеспечения плавности работы и максимальной эффективности при многозадачности накопитель оснащен буферной памятью объемом пятьсот двенадцать мегабайт. Этот значительный кэш выступает в роли высокоскоростного буфера, сглаживая пиковые нагрузки и обеспечивая бесшовную потоковую передачу больших файлов, будь то видео сверхвысокого разрешения, виртуальные машины или обширные базы данных. Устройство выполнено в стандартном форм-факторе три с половиной дюйма и подключается через современный интерфейс Serial ATA третьего поколения. Эта широкая совместимость позволяет легко интегрировать его в практически любую существующую систему хранения, обеспечивая максимальную пропускную способность для раскрытия всего потенциала диска. Вы получаете не просто огромное пространство, а высокоскоростной и отзывчивый накопитель, готовый к работе в круглосуточном режиме. Это идеальное решение для профессионалов, которые ценят надежность, емкость и стабильность. Он создан для тех, чья работа связана с непрерывным процессом создания и анализа больших объемов данных, где простои и потеря информации недопустимы. Доверьте сохранность самого ценного проверенным технологиям и получите в свое распоряжение колоссальные двадцать четыре терабайта пространства, подкрепленного высокой производительностью и уверенностью в сохранности вашей информации на долгие годы.