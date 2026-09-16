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Жесткий диск WD 26Tb 7200rpm (WD260PURP) Purple Pro SATA III 6Gb/s, 512Mb 3,5" купить в Санкт-Петербурге цены от {{productMinPrice}} ₽, в Kotofoto
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Жесткий диск WD 26Tb 7200rpm (WD260PURP) Purple Pro SATA III 6Gb/s, 512Mb 3,5"

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Жесткий диск WD 26Tb 7200rpm (WD260PURP) Purple Pro SATA III 6Gb/s, 512Mb 3,5&quot; - фото 1
Жесткий диск WD 26Tb 7200rpm (WD260PURP) Purple Pro SATA III 6Gb/s, 512Mb 3,5&quot; - фото 2
Жесткий диск WD 26Tb 7200rpm (WD260PURP) Purple Pro SATA III 6Gb/s, 512Mb 3,5&quot; - фото 3
Жесткий диск WD 26Tb 7200rpm (WD260PURP) Purple Pro SATA III 6Gb/s, 512Mb 3,5&quot; - фото 4
Жесткий диск WD 26Tb 7200rpm (WD260PURP) Purple Pro SATA III 6Gb/s, 512Mb 3,5&quot; - фото 5
Жесткий диск WD 26Tb 7200rpm (WD260PURP) Purple Pro SATA III 6Gb/s, 512Mb 3,5&quot; - фото 6
Жесткий диск WD 26Tb 7200rpm (WD260PURP) Purple Pro SATA III 6Gb/s, 512Mb 3,5&quot; - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
26 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
512
  • Жесткий диск WD 26Tb 7200rpm (WD260PURP) Purple Pro SATA III 6Gb/s, 512Mb 3,5&quot; - фото 1
  • Жесткий диск WD 26Tb 7200rpm (WD260PURP) Purple Pro SATA III 6Gb/s, 512Mb 3,5&quot; - фото 2
  • Жесткий диск WD 26Tb 7200rpm (WD260PURP) Purple Pro SATA III 6Gb/s, 512Mb 3,5&quot; - фото 3
  • Жесткий диск WD 26Tb 7200rpm (WD260PURP) Purple Pro SATA III 6Gb/s, 512Mb 3,5&quot; - фото 4
  • Жесткий диск WD 26Tb 7200rpm (WD260PURP) Purple Pro SATA III 6Gb/s, 512Mb 3,5&quot; - фото 5
  • Жесткий диск WD 26Tb 7200rpm (WD260PURP) Purple Pro SATA III 6Gb/s, 512Mb 3,5&quot; - фото 6
  • Жесткий диск WD 26Tb 7200rpm (WD260PURP) Purple Pro SATA III 6Gb/s, 512Mb 3,5&quot; - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
116 610 руб. 
Начислим 1866 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 735219
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Жесткий диск WD 26Tb 7200rpm (WD260PURP) Purple Pro SATA III 6Gb/s, 512Mb 3,5"
116 610 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
WD
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
26 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
512
Время наработки на отказ
2500000
Страна производитель
Китай
Вес, г.
705

Описание товара Жесткий диск WD 26Tb 7200rpm (WD260PURP) Purple Pro SATA III 6Gb/s, 512Mb 3,5"

Накопители WD Purple Pro созданы для записывающих устройств с поддержкой искусственного интеллекта, решений с технологиями глубокого обучения и серверов видеоаналитики, для которых нужны высокопроизводительные накопители большой емкости, выдерживающие значительные нагрузки.

Отзывы о товаре Жесткий диск WD 26Tb 7200rpm (WD260PURP) Purple Pro SATA III 6Gb/s, 512Mb 3,5"




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Характеристики
Бренд
WD
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
26 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
512
Время наработки на отказ
2500000
Страна производитель
Китай
Описание
Накопители WD Purple Pro созданы для записывающих устройств с поддержкой искусственного интеллекта, решений с технологиями глубокого обучения и серверов видеоаналитики, для которых нужны высокопроизводительные накопители большой емкости, выдерживающие значительные нагрузки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Жесткий диск WD 26Tb 7200rpm (WD260PURP) Purple Pro SATA III 6Gb/s, 512Mb 3,5" - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 116610 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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