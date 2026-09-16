Жесткий диск WD 26Tb 7200rpm (WD260PURP) Purple Pro SATA III 6Gb/s, 512Mb 3,5"
Оригинальный товар
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Характеристики
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
26 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
512
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
116 610 руб.
В наличии
Код товара: 735219
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
116 610 руб.
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Характеристики
Бренд
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
26 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
512
Время наработки на отказ
2500000
Страна производитель
Китай
Вес, г.
705
Описание товара Жесткий диск WD 26Tb 7200rpm (WD260PURP) Purple Pro SATA III 6Gb/s, 512Mb 3,5"
Накопители WD Purple Pro созданы для записывающих устройств с поддержкой искусственного интеллекта, решений с технологиями глубокого обучения и серверов видеоаналитики, для которых нужны высокопроизводительные накопители большой емкости, выдерживающие значительные нагрузки.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
26 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
512
Время наработки на отказ
2500000
Страна производитель
Китай
Накопители WD Purple Pro созданы для записывающих устройств с поддержкой искусственного интеллекта, решений с технологиями глубокого обучения и серверов видеоаналитики, для которых нужны высокопроизводительные накопители большой емкости, выдерживающие значительные нагрузки.
Жесткий диск WD 26Tb 7200rpm (WD260PURP) Purple Pro SATA III 6Gb/s, 512Mb 3,5" - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 116610 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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