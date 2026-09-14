Жесткий диск HDD Synology SATA 16TB (HAT5300-16T)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
16 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
512
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
97 050 руб.
В наличии
Код товара: 491444
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
97 050 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
16 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
512
Время наработки на отказ
2500000
Размеры в упаковке, см
15х7х5
Вес, г.
800
Описание товара Жесткий диск HDD Synology SATA 16TB (HAT5300-16T)
Жесткие диски Synology HAT5300 обеспечивают лучшую в своем классе производительность благодаря эффективной интеграции с DSM и оборудованием Synology. Благодаря внутреннему тестированию длительностью до 300 000 часов и 5-летней ограниченной гарантии от компании Synology1 диски серии HAT5300 обеспечивают непревзойденную надежность систем Synology.
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Бренд
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
16 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
512
Время наработки на отказ
2500000
Жесткие диски Synology HAT5300 обеспечивают лучшую в своем классе производительность благодаря эффективной интеграции с DSM и оборудованием Synology. Благодаря внутреннему тестированию длительностью до 300 000 часов и 5-летней ограниченной гарантии от компании Synology1 диски серии HAT5300 обеспечивают непревзойденную надежность систем Synology.
Жесткий диск HDD Synology SATA 16TB (HAT5300-16T) - стоимость товара 97050 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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