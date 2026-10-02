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Жесткий диск WD Ultrastar DC 22TB (WUH722222AL5204) купить в Санкт-Петербурге цены от {{productMinPrice}} ₽, в Kotofoto
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Жесткий диск WD Ultrastar DC 22TB (WUH722222AL5204)

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Жесткий диск WD Ultrastar DC 22TB (WUH722222AL5204) - фото 1
Жесткий диск WD Ultrastar DC 22TB (WUH722222AL5204) - фото 2
Жесткий диск WD Ultrastar DC 22TB (WUH722222AL5204) - фото 3
Жесткий диск WD Ultrastar DC 22TB (WUH722222AL5204) - фото 4
Жесткий диск WD Ultrastar DC 22TB (WUH722222AL5204) - фото 5
Жесткий диск WD Ultrastar DC 22TB (WUH722222AL5204) - фото 6
Жесткий диск WD Ultrastar DC 22TB (WUH722222AL5204) - фото 7
Жесткий диск WD Ultrastar DC 22TB (WUH722222AL5204) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SAS
Объем
22 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
512
  • Жесткий диск WD Ultrastar DC 22TB (WUH722222AL5204) - фото 1
  • Жесткий диск WD Ultrastar DC 22TB (WUH722222AL5204) - фото 2
  • Жесткий диск WD Ultrastar DC 22TB (WUH722222AL5204) - фото 3
  • Жесткий диск WD Ultrastar DC 22TB (WUH722222AL5204) - фото 4
  • Жесткий диск WD Ultrastar DC 22TB (WUH722222AL5204) - фото 5
  • Жесткий диск WD Ultrastar DC 22TB (WUH722222AL5204) - фото 6
  • Жесткий диск WD Ultrastar DC 22TB (WUH722222AL5204) - фото 7
  • Жесткий диск WD Ultrastar DC 22TB (WUH722222AL5204) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
113 100 руб. 
Начислим 1810 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 633558
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Жесткий диск WD Ultrastar DC 22TB (WUH722222AL5204)
113 100 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
WD
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SAS
Объем
22 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
512
Время наработки на отказ
2500000
Размеры в упаковке, см
14х10х3
Вес, г.
720

Описание товара Жесткий диск WD Ultrastar DC 22TB (WUH722222AL5204)

Ultrastar DC HC570: Максимальная емкость для вашего центра обработки данных

Ищете надежное и эффективное решение для хранения огромных объемов данных? Ultrastar DC HC570 от Western Digital - это жесткий диск емкостью 22 ТБ, созданный специально для современных центров обработки данных, работающих с искусственным интеллектом, машинным обучением, сетями 5G и другими ресурсоемкими задачами.

Преимущества Ultrastar DC HC570:

  • Рекордная емкость 22 ТБ: Храните больше данных в меньшем пространстве, значительно увеличивая плотность хранения в вашей инфраструктуре.

  • Технология OptiNAND™: Улучшенная производительность и надежность благодаря интеграции флэш-памяти iNAND® и технологии ArmorCache™, обеспечивающей защиту данных при внезапном отключении питания.

  • Экономия энергии: Низкое энергопотребление как при последовательном, так и при произвольном чтении/записи, что снижает ваши эксплуатационные расходы.

  • Надежность корпоративного класса: Среднее время наработки на отказ (MTBF) 2,5 миллиона часов и 5-летняя ограниченная гарантия гарантируют долгий срок службы и защиту ваших инвестиций.

  • Передовые технологии: ePMR, трехсегментный актуатор (TSA) и технология HelioSeal® обеспечивают высокую производительность и надежность.

  • Безопасность данных: Доступны модели с полным аппаратным шифрованием (SED) для защиты вашей конфиденциальной информации.

Ultrastar DC HC570 идеально подходит для:

  • Облачных и масштабируемых систем

  • Крупных, горизонтально масштабируемых центров обработки данных

  • Распределенных файловых систем

  • Систем хранения, использующих Ceph™ и OpenStack® Swift

  • Платформ анализа больших данных, таких как Apache Hadoop®

С Ultrastar DC HC570 вы получаете максимальную емкость, надежность и эффективность для вашего центра обработки данных. Доверьте свои данные проверенным технологиям Western Digital!

Отзывы о товаре Жесткий диск WD Ultrastar DC 22TB (WUH722222AL5204)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
WD
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SAS
Объем
22 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
512
Время наработки на отказ
2500000
Описание

Ultrastar DC HC570: Максимальная емкость для вашего центра обработки данных

Ищете надежное и эффективное решение для хранения огромных объемов данных? Ultrastar DC HC570 от Western Digital - это жесткий диск емкостью 22 ТБ, созданный специально для современных центров обработки данных, работающих с искусственным интеллектом, машинным обучением, сетями 5G и другими ресурсоемкими задачами.

Преимущества Ultrastar DC HC570:

  • Рекордная емкость 22 ТБ: Храните больше данных в меньшем пространстве, значительно увеличивая плотность хранения в вашей инфраструктуре.

  • Технология OptiNAND™: Улучшенная производительность и надежность благодаря интеграции флэш-памяти iNAND® и технологии ArmorCache™, обеспечивающей защиту данных при внезапном отключении питания.

  • Экономия энергии: Низкое энергопотребление как при последовательном, так и при произвольном чтении/записи, что снижает ваши эксплуатационные расходы.

  • Надежность корпоративного класса: Среднее время наработки на отказ (MTBF) 2,5 миллиона часов и 5-летняя ограниченная гарантия гарантируют долгий срок службы и защиту ваших инвестиций.

  • Передовые технологии: ePMR, трехсегментный актуатор (TSA) и технология HelioSeal® обеспечивают высокую производительность и надежность.

  • Безопасность данных: Доступны модели с полным аппаратным шифрованием (SED) для защиты вашей конфиденциальной информации.

Ultrastar DC HC570 идеально подходит для:

  • Облачных и масштабируемых систем

  • Крупных, горизонтально масштабируемых центров обработки данных

  • Распределенных файловых систем

  • Систем хранения, использующих Ceph™ и OpenStack® Swift

  • Платформ анализа больших данных, таких как Apache Hadoop®

С Ultrastar DC HC570 вы получаете максимальную емкость, надежность и эффективность для вашего центра обработки данных. Доверьте свои данные проверенным технологиям Western Digital!

Самовывоз
Доставка
Отзывы


Жесткий диск WD Ultrastar DC 22TB (WUH722222AL5204) - купить по цене 113100 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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