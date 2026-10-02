Жесткий диск WD Ultrastar DC 22TB (WUH722222AL5204)
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Характеристики
Описание товара Жесткий диск WD Ultrastar DC 22TB (WUH722222AL5204)
Ultrastar DC HC570: Максимальная емкость для вашего центра обработки данных
Ищете надежное и эффективное решение для хранения огромных объемов данных? Ultrastar DC HC570 от Western Digital - это жесткий диск емкостью 22 ТБ, созданный специально для современных центров обработки данных, работающих с искусственным интеллектом, машинным обучением, сетями 5G и другими ресурсоемкими задачами.
Преимущества Ultrastar DC HC570:
-
Рекордная емкость 22 ТБ: Храните больше данных в меньшем пространстве, значительно увеличивая плотность хранения в вашей инфраструктуре.
-
Технология OptiNAND™: Улучшенная производительность и надежность благодаря интеграции флэш-памяти iNAND® и технологии ArmorCache™, обеспечивающей защиту данных при внезапном отключении питания.
-
Экономия энергии: Низкое энергопотребление как при последовательном, так и при произвольном чтении/записи, что снижает ваши эксплуатационные расходы.
-
Надежность корпоративного класса: Среднее время наработки на отказ (MTBF) 2,5 миллиона часов и 5-летняя ограниченная гарантия гарантируют долгий срок службы и защиту ваших инвестиций.
-
Передовые технологии: ePMR, трехсегментный актуатор (TSA) и технология HelioSeal® обеспечивают высокую производительность и надежность.
-
Безопасность данных: Доступны модели с полным аппаратным шифрованием (SED) для защиты вашей конфиденциальной информации.
Ultrastar DC HC570 идеально подходит для:
-
Облачных и масштабируемых систем
-
Крупных, горизонтально масштабируемых центров обработки данных
-
Распределенных файловых систем
-
Систем хранения, использующих Ceph™ и OpenStack® Swift
-
Платформ анализа больших данных, таких как Apache Hadoop®
С Ultrastar DC HC570 вы получаете максимальную емкость, надежность и эффективность для вашего центра обработки данных. Доверьте свои данные проверенным технологиям Western Digital!
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Ultrastar DC HC570: Максимальная емкость для вашего центра обработки данных
Ищете надежное и эффективное решение для хранения огромных объемов данных? Ultrastar DC HC570 от Western Digital - это жесткий диск емкостью 22 ТБ, созданный специально для современных центров обработки данных, работающих с искусственным интеллектом, машинным обучением, сетями 5G и другими ресурсоемкими задачами.
Преимущества Ultrastar DC HC570:
-
Рекордная емкость 22 ТБ: Храните больше данных в меньшем пространстве, значительно увеличивая плотность хранения в вашей инфраструктуре.
-
Технология OptiNAND™: Улучшенная производительность и надежность благодаря интеграции флэш-памяти iNAND® и технологии ArmorCache™, обеспечивающей защиту данных при внезапном отключении питания.
-
Экономия энергии: Низкое энергопотребление как при последовательном, так и при произвольном чтении/записи, что снижает ваши эксплуатационные расходы.
-
Надежность корпоративного класса: Среднее время наработки на отказ (MTBF) 2,5 миллиона часов и 5-летняя ограниченная гарантия гарантируют долгий срок службы и защиту ваших инвестиций.
-
Передовые технологии: ePMR, трехсегментный актуатор (TSA) и технология HelioSeal® обеспечивают высокую производительность и надежность.
-
Безопасность данных: Доступны модели с полным аппаратным шифрованием (SED) для защиты вашей конфиденциальной информации.
Ultrastar DC HC570 идеально подходит для:
-
Облачных и масштабируемых систем
-
Крупных, горизонтально масштабируемых центров обработки данных
-
Распределенных файловых систем
-
Систем хранения, использующих Ceph™ и OpenStack® Swift
-
Платформ анализа больших данных, таких как Apache Hadoop®
С Ultrastar DC HC570 вы получаете максимальную емкость, надежность и эффективность для вашего центра обработки данных. Доверьте свои данные проверенным технологиям Western Digital!
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 1 тб, 2 тб, 4 тб, 6 тб, 8 тб, 10 тб, 12 тб
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