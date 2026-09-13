Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
20 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
512
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
96 800 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 714800
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Описание товара Жесткий диск WD SATA-III 20TB 0B48696 WUH722020CLE604 Ultrastar
**Western Digital WUH722020CLE604 3.5' 20 TB Ultrastar DC HC555 SATA** — надёжный серверный жёсткий диск для хранения больших объёмов данных.
**Основные характеристики:**
* Тип: HDD.
* Вид поставки: RTL.
* Форм-фактор: 3,5'.
* Номинальный объём: 20 000 ГБ.
* Максимальная скорость вращения: 7200 об/мин.
* Тип интерфейса: SATA.
Этот жёсткий диск обеспечивает высокую производительность и надёжность, что делает его идеальным выбором для серверов и центров обработки данных. Благодаря большому объёму памяти вы сможете хранить все необходимые данные в одном месте.
Выбирайте Western Digital Ultrastar DC HC555 для стабильной и эффективной работы вашей системы.
**Western Digital WUH722020CLE604 3.5' 20 TB Ultrastar DC HC555 SATA** — надёжный серверный жёсткий диск для хранения больших объёмов данных.
**Основные характеристики:**
* Тип: HDD.
* Вид поставки: RTL.
* Форм-фактор: 3,5'.
* Номинальный объём: 20 000 ГБ.
* Максимальная скорость вращения: 7200 об/мин.
* Тип интерфейса: SATA.
Этот жёсткий диск обеспечивает высокую производительность и надёжность, что делает его идеальным выбором для серверов и центров обработки данных. Благодаря большому объёму памяти вы сможете хранить все необходимые данные в одном месте.
Выбирайте Western Digital Ultrastar DC HC555 для стабильной и эффективной работы вашей системы.
Жесткий диск WD SATA-III 20TB 0B48696 WUH722020CLE604 Ultrastar - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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