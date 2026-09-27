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Жесткий диск Western Digital Ultrastar DC HС570 HDD 3.5" SATA 22Tb (WUH722222ALE6L4) купить в Санкт-Петербурге цены от {{productMinPrice}} ₽, в Kotofoto
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Жесткий диск Western Digital Ultrastar DC HС570 HDD 3.5" SATA 22Tb (WUH722222ALE6L4)

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Жесткий диск Western Digital Ultrastar DC HС570 HDD 3.5&quot; SATA 22Tb (WUH722222ALE6L4)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Объем буферной памяти, мб
512
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
104 100 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 626105
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Характеристики

Бренд
WD
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Объем буферной памяти, мб
512
Размеры в упаковке, см
15х10х2
Вес, г.
750

Описание товара Жесткий диск Western Digital Ultrastar DC HС570 HDD 3.5" SATA 22Tb (WUH722222ALE6L4)

Жесткий диск WD SATA-III 22TB 0F48155 WUH722222ALE6L4 Server Ultrastar DC HC570 512E (7200rpm) 512Mb 3.5"

Отзывы о товаре Жесткий диск Western Digital Ultrastar DC HС570 HDD 3.5" SATA 22Tb (WUH722222ALE6L4)




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Характеристики
Бренд
WD
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Объем буферной памяти, мб
512
Описание
Жесткий диск WD SATA-III 22TB 0F48155 WUH722222ALE6L4 Server Ultrastar DC HC570 512E (7200rpm) 512Mb 3.5"
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Жесткий диск Western Digital Ultrastar DC HС570 HDD 3.5" SATA 22Tb (WUH722222ALE6L4) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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