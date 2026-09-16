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Жесткий диск WD SATA-III 24TB WD241KRYZ Server Gold купить в Санкт-Петербурге цены от {{productMinPrice}} ₽, в Kotofoto
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Жесткий диск WD SATA-III 24TB WD241KRYZ Server Gold

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Жесткий диск WD SATA-III 24TB WD241KRYZ Server Gold - фото 1
Жесткий диск WD SATA-III 24TB WD241KRYZ Server Gold - фото 2
Жесткий диск WD SATA-III 24TB WD241KRYZ Server Gold - фото 3
Жесткий диск WD SATA-III 24TB WD241KRYZ Server Gold - фото 4
Жесткий диск WD SATA-III 24TB WD241KRYZ Server Gold - фото 5
Жесткий диск WD SATA-III 24TB WD241KRYZ Server Gold - фото 6
Жесткий диск WD SATA-III 24TB WD241KRYZ Server Gold - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
24 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
512
  • Жесткий диск WD SATA-III 24TB WD241KRYZ Server Gold - фото 1
  • Жесткий диск WD SATA-III 24TB WD241KRYZ Server Gold - фото 2
  • Жесткий диск WD SATA-III 24TB WD241KRYZ Server Gold - фото 3
  • Жесткий диск WD SATA-III 24TB WD241KRYZ Server Gold - фото 4
  • Жесткий диск WD SATA-III 24TB WD241KRYZ Server Gold - фото 5
  • Жесткий диск WD SATA-III 24TB WD241KRYZ Server Gold - фото 6
  • Жесткий диск WD SATA-III 24TB WD241KRYZ Server Gold - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
115 430 руб. 
Начислим 1847 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 714806
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Жесткий диск WD SATA-III 24TB WD241KRYZ Server Gold
115 430 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
WD
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
24 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
512
Время наработки на отказ
2500000
Размеры в упаковке, см
15х10х3
Вес, г.
700

Описание товара Жесткий диск WD SATA-III 24TB WD241KRYZ Server Gold

? Полный ассортимент жестких дисков корпоративного класса WD Gold™ емкостью от 1 ТБ до 24 ТБ с технологией OptiNAND™ (в моделях емкостью 20 ТБ, 22 ТБ и 24 ТБ) позволяет создать систему хранения данных, соответствующую конкретным потребностям вашего бизнеса. ? Эти чрезвычайно надежные жесткие диски, предназначенные для работы в сложных системах хранения, имеют среднее время наработки на отказ до 2,5 млн часов, используют технологию защиты от вибрации и отличаются низким энергопотреблением благодаря технологии HelioSeal (модели емкостью от 12 ТБ). ? Жесткие диски WD Gold с интерфейсом SATA, созданные специально для применения в корпоративных системах хранения и центрах обработки данных, обеспечивают высочайшее быстродействие, на которое вы рассчитываете при работе с технологиями Western Digital.

Отзывы о товаре Жесткий диск WD SATA-III 24TB WD241KRYZ Server Gold




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
WD
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
24 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
512
Время наработки на отказ
2500000
Описание
? Полный ассортимент жестких дисков корпоративного класса WD Gold™ емкостью от 1 ТБ до 24 ТБ с технологией OptiNAND™ (в моделях емкостью 20 ТБ, 22 ТБ и 24 ТБ) позволяет создать систему хранения данных, соответствующую конкретным потребностям вашего бизнеса. ? Эти чрезвычайно надежные жесткие диски, предназначенные для работы в сложных системах хранения, имеют среднее время наработки на отказ до 2,5 млн часов, используют технологию защиты от вибрации и отличаются низким энергопотреблением благодаря технологии HelioSeal (модели емкостью от 12 ТБ). ? Жесткие диски WD Gold с интерфейсом SATA, созданные специально для применения в корпоративных системах хранения и центрах обработки данных, обеспечивают высочайшее быстродействие, на которое вы рассчитываете при работе с технологиями Western Digital.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Жесткий диск WD SATA-III 24TB WD241KRYZ Server Gold - по цене 115430 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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