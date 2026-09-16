Гарантия качества
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Характеристики
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
24 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
512
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
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Описание товара Жесткий диск WD SATA-III 24TB WD241KRYZ Server Gold
? Полный ассортимент жестких дисков корпоративного класса WD Gold™ емкостью от 1 ТБ до 24 ТБ с технологией OptiNAND™ (в моделях емкостью 20 ТБ, 22 ТБ и 24 ТБ) позволяет создать систему хранения данных, соответствующую конкретным потребностям вашего бизнеса.
? Эти чрезвычайно надежные жесткие диски, предназначенные для работы в сложных системах хранения, имеют среднее время наработки на отказ до 2,5 млн часов, используют технологию защиты от вибрации и отличаются низким энергопотреблением благодаря технологии HelioSeal (модели емкостью от 12 ТБ).
? Жесткие диски WD Gold с интерфейсом SATA, созданные специально для применения в корпоративных системах хранения и центрах обработки данных, обеспечивают высочайшее быстродействие, на которое вы рассчитываете при работе с технологиями Western Digital.
? Полный ассортимент жестких дисков корпоративного класса WD Gold™ емкостью от 1 ТБ до 24 ТБ с технологией OptiNAND™ (в моделях емкостью 20 ТБ, 22 ТБ и 24 ТБ) позволяет создать систему хранения данных, соответствующую конкретным потребностям вашего бизнеса.
? Эти чрезвычайно надежные жесткие диски, предназначенные для работы в сложных системах хранения, имеют среднее время наработки на отказ до 2,5 млн часов, используют технологию защиты от вибрации и отличаются низким энергопотреблением благодаря технологии HelioSeal (модели емкостью от 12 ТБ).
? Жесткие диски WD Gold с интерфейсом SATA, созданные специально для применения в корпоративных системах хранения и центрах обработки данных, обеспечивают высочайшее быстродействие, на которое вы рассчитываете при работе с технологиями Western Digital.
Жесткий диск WD SATA-III 24TB WD241KRYZ Server Gold - по цене 115430 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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