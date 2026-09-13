Жесткий диск Seagate SATA-III 16TB ST16000NM002H 3.5"
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Жесткий диск Seagate SATA-III 16TB ST16000NM002H 3.5"
**Серверныи? жёсткий диск Seagate Exos X24 16 ТБ (ST16000NM002H)** Обеспечьте надёжное хранение больших объёмов данных с серверным жёстким диском Seagate Exos X24. Идеален для использования в серверах и системах хранения данных, где требуется высокая производительность и надёжность. **Основные характеристики:** * тип: HDD; * объём: 16 ТБ; * форм-фактор: 3,5'; * интерфейс: SATA; * скорость вращения: 7200 об/мин; * максимальная скорость чтения: 285 МБ/с; * максимальная скорость записи: 272 МБ/с. **Преимущества:** * высокая скорость работы — позволяет быстро обрабатывать большие объёмы данных; * большой объём хранения — идеально подходит для хранения масштабных баз данных и других крупных файлов; * надёжность — Seagate известен качеством и долговечностью своих продуктов. Поставляется в варианте Bulk — отличное решение для бизнеса и создания серверных систем!
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