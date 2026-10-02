Жесткий диск HDD Toshiba MG10 Series 20TB (MG10SCA20TE)
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Характеристики
Описание товара Жесткий диск HDD Toshiba MG10 Series 20TB (MG10SCA20TE)
Жесткий диск Toshiba MG10 Series относится к корпоративному классу и будет актуален для систем хранения данных, промышленных серверов, облачных систем хранения, файловых систем. Полезная емкость диска соответствует 20 ТБ. Для быстрой обработки информации модель использует чип оперативной памяти на 512 МБ. Toshiba MG10 Series отвечает требованиям, которые предъявляют центры облачных решений и обработки данных. Диск использует интерфейс SATA III с поддержкой пропускной способности 6 Гбит/с. Это позволяет ему быстро обрабатывать поступающую информацию, не допускать задержек при чтении и записи. Шпиндель устройства вращается со скоростью 7200 об/мин, что говорит о хороших скоростных характеристиках. Жесткий диск поддерживает магнитную запись CMR.
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