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Жесткий диск HDD Toshiba MG10 Series 20TB (MG10SCA20TE) купить в Санкт-Петербурге цены от {{productMinPrice}} ₽, в Kotofoto
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Жесткий диск HDD Toshiba MG10 Series 20TB (MG10SCA20TE)

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Жесткий диск HDD Toshiba MG10 Series 20TB (MG10SCA20TE) - фото 2
Жесткий диск HDD Toshiba MG10 Series 20TB (MG10SCA20TE) - фото 3
Жесткий диск HDD Toshiba MG10 Series 20TB (MG10SCA20TE) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
20 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
512
  • Жесткий диск HDD Toshiba MG10 Series 20TB (MG10SCA20TE) - фото 1
  • Жесткий диск HDD Toshiba MG10 Series 20TB (MG10SCA20TE) - фото 2
  • Жесткий диск HDD Toshiba MG10 Series 20TB (MG10SCA20TE) - фото 3
  • Жесткий диск HDD Toshiba MG10 Series 20TB (MG10SCA20TE) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
91 020 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 633556
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Характеристики

Бренд
Toshiba
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
20 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
512
Размеры в упаковке, см
17х13х3
Вес, г.
720

Описание товара Жесткий диск HDD Toshiba MG10 Series 20TB (MG10SCA20TE)

Жесткий диск Toshiba MG10 Series относится к корпоративному классу и будет актуален для систем хранения данных, промышленных серверов, облачных систем хранения, файловых систем. Полезная емкость диска соответствует 20 ТБ. Для быстрой обработки информации модель использует чип оперативной памяти на 512 МБ. Toshiba MG10 Series отвечает требованиям, которые предъявляют центры облачных решений и обработки данных. Диск использует интерфейс SATA III с поддержкой пропускной способности 6 Гбит/с. Это позволяет ему быстро обрабатывать поступающую информацию, не допускать задержек при чтении и записи. Шпиндель устройства вращается со скоростью 7200 об/мин, что говорит о хороших скоростных характеристиках. Жесткий диск поддерживает магнитную запись CMR.

Отзывы о товаре Жесткий диск HDD Toshiba MG10 Series 20TB (MG10SCA20TE)




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Характеристики
Бренд
Toshiba
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
20 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
512
Описание
Жесткий диск Toshiba MG10 Series относится к корпоративному классу и будет актуален для систем хранения данных, промышленных серверов, облачных систем хранения, файловых систем. Полезная емкость диска соответствует 20 ТБ. Для быстрой обработки информации модель использует чип оперативной памяти на 512 МБ. Toshiba MG10 Series отвечает требованиям, которые предъявляют центры облачных решений и обработки данных. Диск использует интерфейс SATA III с поддержкой пропускной способности 6 Гбит/с. Это позволяет ему быстро обрабатывать поступающую информацию, не допускать задержек при чтении и записи. Шпиндель устройства вращается со скоростью 7200 об/мин, что говорит о хороших скоростных характеристиках. Жесткий диск поддерживает магнитную запись CMR.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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