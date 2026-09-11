Жесткий диск HDD Toshiba 18TB (MG09SCA18TE)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SAS
Объем
18 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
512
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
97 290 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 518293
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SAS
Объем
18 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
512
Время наработки на отказ
2500000
Страна производитель
Филиппины
Размеры в упаковке, см
17х13х4
Вес, г.
720
Описание товара Жесткий диск HDD Toshiba 18TB (MG09SCA18TE)
Жесткий диск Toshiba 18TB MG09SCA18TE отличается внушительной емкостью. Устройство подходит для размещения до 18 ТБ информации. Диск принадлежит к корпоративному классу. Модель рассчитана на использование в составе центров обработки данных и крупных облачных систем хранения. Диск адаптирован к высокой интенсивности чтения и записи. Устройство может быть установлено в любой типовой офисный или домашний стационарный компьютер. Несмотря на высокий уровень скоростных возможностей и значительный объем, модель демонстрирует высокий уровень энергоэффективности.
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Бренд
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SAS
Объем
18 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
512
Время наработки на отказ
2500000
Страна производитель
Филиппины
Жесткий диск Toshiba 18TB MG09SCA18TE отличается внушительной емкостью. Устройство подходит для размещения до 18 ТБ информации. Диск принадлежит к корпоративному классу. Модель рассчитана на использование в составе центров обработки данных и крупных облачных систем хранения. Диск адаптирован к высокой интенсивности чтения и записи. Устройство может быть установлено в любой типовой офисный или домашний стационарный компьютер. Несмотря на высокий уровень скоростных возможностей и значительный объем, модель демонстрирует высокий уровень энергоэффективности.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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