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Жесткий диск HDD Synology 12Tb (HAT5300-12T) купить в Санкт-Петербурге цены от {{productMinPrice}} ₽, в Kotofoto
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Жесткий диск HDD Synology 12Tb (HAT5300-12T)

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Жесткий диск HDD Synology 12Tb (HAT5300-12T)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
12 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
256
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
84 410 руб. 
Начислим 1351 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 491013
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Жесткий диск HDD Synology 12Tb (HAT5300-12T)
84 410 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Synology
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
12 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
256
Время наработки на отказ
2500000
Страна производитель
Тайвань
Размеры в упаковке, см
18х14х4
Вес, г.
750

Описание товара Жесткий диск HDD Synology 12Tb (HAT5300-12T)

Жесткие диски Synology HAT5300 обеспечивают лучшую в своем классе производительность благодаря эффективной интеграции с DSM и оборудованием Synology. Благодаря внутреннему тестированию длительностью до 300 000 часов и 5-летней ограниченной гарантии от компании Synology1 диски серии HAT5300 обеспечивают непревзойденную надежность систем Synology.



Теги товара: 12 тб

Отзывы о товаре Жесткий диск HDD Synology 12Tb (HAT5300-12T)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Synology
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
12 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
256
Время наработки на отказ
2500000
Страна производитель
Тайвань
Описание
Жесткие диски Synology HAT5300 обеспечивают лучшую в своем классе производительность благодаря эффективной интеграции с DSM и оборудованием Synology. Благодаря внутреннему тестированию длительностью до 300 000 часов и 5-летней ограниченной гарантии от компании Synology1 диски серии HAT5300 обеспечивают непревзойденную надежность систем Synology.


Теги товара: 12 тб
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Жесткий диск HDD Synology 12Tb (HAT5300-12T) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 84410 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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