Жесткий диск Toshiba SATA-III 16TB MG09ACA16TE
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Жесткий диск Toshiba SATA-III 16TB MG09ACA16TE
**Серверныи? жёсткий диск Toshiba 3.5' 16 TB Enterprise Capacity MG09ACA16TE** Обеспечьте надёжное хранение больших объёмов данных с серверным жёстким диском Toshiba! Модель MG09ACA16TE идеально подходит для использования в серверах и системах хранения данных, где требуется высокая производительность и надёжность. **Основные характеристики:** * тип: HDD; * объём: 16 ТБ — достаточно места для хранения обширных массивов данных; * форм-фактор: 3,5' — совместимость с большинством серверных стоек и систем; * скорость вращения: 7200 об/мин — обеспечивает быстрый доступ к данным; * интерфейс: SATA — простая интеграция в существующую инфраструктуру; * максимальная скорость чтения и записи: 268 МБ/с — высокая производительность для обработки данных. Выбирая серверный жёсткий диск Toshiba, вы получаете надёжное и производительное решение для хранения данных, которое поможет обеспечить бесперебойную работу вашей системы.
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