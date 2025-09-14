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Жесткий диск WD 2 TB WD23PURZ Purple 3.5" купить в Санкт-Петербурге цены от {{productMinPrice}} ₽, в Kotofoto
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Жесткий диск WD 2 TB WD23PURZ Purple 3.5"

17 Отзывы
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Жесткий диск WD 2 TB WD23PURZ Purple 3.5&quot; - фото 1
Жесткий диск WD 2 TB WD23PURZ Purple 3.5&quot; - фото 2
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
2 Тб
Скорость вращения
5400 об/мин
Объем буферной памяти, мб
64
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  • Жесткий диск WD 2 TB WD23PURZ Purple 3.5&quot; - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 510 руб. 
Начислим 217 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 634473
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Жесткий диск WD 2 TB WD23PURZ Purple 3.5"
13 510 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
WD
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
2 Тб
Скорость вращения
5400 об/мин
Объем буферной памяти, мб
64
Время наработки на отказ
1000000
Размеры в упаковке, см
18х12х2
Вес, г.
458

Описание товара Жесткий диск WD 2 TB WD23PURZ Purple 3.5"

Накопители WD Purple предназначены для круглосуточной записи в системах видеонаблюдения. Эти диски разработаны специально для систем видеонаблюдения, поэтому они выдерживают сильные перепады температур и вибрации оборудования сетевого видеорегистратора. Обычно жесткие диски для настольных компьютеров создаются с прицелом на работу только в течение коротких промежутков времени, а не для жестких условий круглосуточной эксплуатации в системах видеонаблюдения высокой четкости. Жесткие диски WD Purple для систем видеонаблюдения проверены на совместимость с широким спектром систем обеспечения безопасности, благодаря чему вы можете быть уверены в надежности специализированного оборудования. Применение эксклюзивной технологии AllFrame дает возможность уменьшить потерю кадров и улучшить воспроизведение видео.



Теги товара: 2 тб

Отзывы о товаре Жесткий диск WD 2 TB WD23PURZ Purple 3.5"

Источник: Яндекс Маркет
14.09.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Купил у надёжного продавца, чтобы не получить восстановленный. Диск абсолютно новый в рабочем состоянии. Спасибо продавцу!
Источник: Яндекс Маркет
13.09.2025
Виктор П.

Достоинства:


Комментарий:
отличный диск, только этой устанавливаю серии для видеонаблюдения, установил десятки штук, трудятся сутками, рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
30.08.2025
Кирилл К.

Достоинства:


Комментарий:
Работает!) Хороший диск по хорошей цене. Технические характеристики соответствуют описанию.
Источник: Яндекс Маркет
29.08.2025
Литвинов Сергей Юрьевич

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая серия дисков. Подходит как для видеонаблюдения так и как хранилище данных. Ещё ни разу не подводили. Главное покупать у проверенных продавцов.
Источник: Яндекс Маркет
20.08.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Пришел новый (не восстановленный). Проверка показала, что включался всего 3, время работы - менее 6 часов. Звездочку снял за объем, из заявленных 2 GB - по факту - 1,82
Источник: Яндекс Маркет
06.08.2025
Степан С.

Достоинства:


Комментарий:
Норманый диск. Заказывал 2 шт. Работают в сетевом хранилище
Источник: Яндекс Маркет
20.07.2025
Алексей Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Диск новый, без каких-либо следов использования. Взял для системы видеонаблюдения. Уже 3 недели работает без нареканий.
Источник: Яндекс Маркет
07.07.2025
Вячеслав К.

Достоинства:


Комментарий:
Монтажники сказали что не оригинал. Оригинал должен быть тежелее и подшипники массивнее Забирал с пвз ситилинка Цена приятная. Посмотрим сколько прослужит
Источник: Яндекс Маркет
14.04.2025
Алексей К.

Достоинства:


Комментарий:
Диск новый, в оригинальной упаковке! Сразу был проверен Викторией. Смарт чистый, включение было первым. Все сектора норм. Работает тихо. Посмотрим как покажет себя в работе.
Источник: Яндекс Маркет
11.04.2025
Владимир Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Прекрасно работает, очень тихий. Не БУ, новый, серийный номер совпадает, всё прекрасно. Покупал в Ситилинк.
Источник: Яндекс Маркет
28.02.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличный жёсткий диск, беру для видеонаблюдения, подключал, тестировал несколько дней, всё работает без нареканий. Забрал в ближайшем от дома ситилинке! Кто сомневается, берите смело
Источник: Яндекс Маркет
27.02.2025
Аскар Г.

Достоинства:


Комментарий:
Судя по всему, качественный товар, профессионалы посоветовали... Пока не ставили, посмотрим как будет работать.
Источник: Яндекс Маркет
24.02.2025
Виктор Н.

Достоинства:


Комментарий:
Оригинальный товар. Не восстановленный, а новый. Серийный номер проверил на сайте производителя.
Источник: Яндекс Маркет
11.02.2025
TheUndead

Достоинства:


Комментарий:
Внешне выглядит новым, видеорегистратор не ругается, дальше проверять было лень.
Источник: Яндекс Маркет
08.11.2024
Татьяна Т.

Достоинства:


Комментарий:
Диск хорошо покупали под видеонаблюдение соседу ! У нас такой 2 года! Идеально записывает , скорость хорошая! Открываем с телефона и просматриваем быстро день , или время, которое нам нужно
Источник: Яндекс Маркет
08.11.2024
Людмила Р.

Достоинства:


Комментарий:
Пока все хорошо, скорость - нормально, ошибок нет, цена адекватная.
Источник: Яндекс Маркет
06.11.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Серия purple отлично подходит для систем видеонаблюдения. Производитель хорошо себя зарекомендовал себя в плане надёжности.



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
WD
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
2 Тб
Скорость вращения
5400 об/мин
Объем буферной памяти, мб
64
Время наработки на отказ
1000000
Описание
Накопители WD Purple предназначены для круглосуточной записи в системах видеонаблюдения. Эти диски разработаны специально для систем видеонаблюдения, поэтому они выдерживают сильные перепады температур и вибрации оборудования сетевого видеорегистратора. Обычно жесткие диски для настольных компьютеров создаются с прицелом на работу только в течение коротких промежутков времени, а не для жестких условий круглосуточной эксплуатации в системах видеонаблюдения высокой четкости. Жесткие диски WD Purple для систем видеонаблюдения проверены на совместимость с широким спектром систем обеспечения безопасности, благодаря чему вы можете быть уверены в надежности специализированного оборудования. Применение эксклюзивной технологии AllFrame дает возможность уменьшить потерю кадров и улучшить воспроизведение видео.


Теги товара: 2 тб
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
14.09.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Купил у надёжного продавца, чтобы не получить восстановленный. Диск абсолютно новый в рабочем состоянии. Спасибо продавцу!
Источник: Яндекс Маркет
13.09.2025
Виктор П.

Достоинства:


Комментарий:
отличный диск, только этой устанавливаю серии для видеонаблюдения, установил десятки штук, трудятся сутками, рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
30.08.2025
Кирилл К.

Достоинства:


Комментарий:
Работает!) Хороший диск по хорошей цене. Технические характеристики соответствуют описанию.
Источник: Яндекс Маркет
29.08.2025
Литвинов Сергей Юрьевич

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая серия дисков. Подходит как для видеонаблюдения так и как хранилище данных. Ещё ни разу не подводили. Главное покупать у проверенных продавцов.
Источник: Яндекс Маркет
20.08.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Пришел новый (не восстановленный). Проверка показала, что включался всего 3, время работы - менее 6 часов. Звездочку снял за объем, из заявленных 2 GB - по факту - 1,82
Источник: Яндекс Маркет
06.08.2025
Степан С.

Достоинства:


Комментарий:
Норманый диск. Заказывал 2 шт. Работают в сетевом хранилище
Источник: Яндекс Маркет
20.07.2025
Алексей Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Диск новый, без каких-либо следов использования. Взял для системы видеонаблюдения. Уже 3 недели работает без нареканий.
Источник: Яндекс Маркет
07.07.2025
Вячеслав К.

Достоинства:


Комментарий:
Монтажники сказали что не оригинал. Оригинал должен быть тежелее и подшипники массивнее Забирал с пвз ситилинка Цена приятная. Посмотрим сколько прослужит
Источник: Яндекс Маркет
14.04.2025
Алексей К.

Достоинства:


Комментарий:
Диск новый, в оригинальной упаковке! Сразу был проверен Викторией. Смарт чистый, включение было первым. Все сектора норм. Работает тихо. Посмотрим как покажет себя в работе.
Источник: Яндекс Маркет
11.04.2025
Владимир Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Прекрасно работает, очень тихий. Не БУ, новый, серийный номер совпадает, всё прекрасно. Покупал в Ситилинк.
Источник: Яндекс Маркет
28.02.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличный жёсткий диск, беру для видеонаблюдения, подключал, тестировал несколько дней, всё работает без нареканий. Забрал в ближайшем от дома ситилинке! Кто сомневается, берите смело
Источник: Яндекс Маркет
27.02.2025
Аскар Г.

Достоинства:


Комментарий:
Судя по всему, качественный товар, профессионалы посоветовали... Пока не ставили, посмотрим как будет работать.
Источник: Яндекс Маркет
24.02.2025
Виктор Н.

Достоинства:


Комментарий:
Оригинальный товар. Не восстановленный, а новый. Серийный номер проверил на сайте производителя.
Источник: Яндекс Маркет
11.02.2025
TheUndead

Достоинства:


Комментарий:
Внешне выглядит новым, видеорегистратор не ругается, дальше проверять было лень.
Источник: Яндекс Маркет
08.11.2024
Татьяна Т.

Достоинства:


Комментарий:
Диск хорошо покупали под видеонаблюдение соседу ! У нас такой 2 года! Идеально записывает , скорость хорошая! Открываем с телефона и просматриваем быстро день , или время, которое нам нужно
Источник: Яндекс Маркет
08.11.2024
Людмила Р.

Достоинства:


Комментарий:
Пока все хорошо, скорость - нормально, ошибок нет, цена адекватная.
Источник: Яндекс Маркет
06.11.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Серия purple отлично подходит для систем видеонаблюдения. Производитель хорошо себя зарекомендовал себя в плане надёжности.


Жесткий диск WD 2 TB WD23PURZ Purple 3.5" - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 13510 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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